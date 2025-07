Darmowy park rozrywki zaledwie 45 minut od Warszawy. Zabawa dla dzieci, relaks dla dorosłych

W okresie wakacyjnym stołeczne i podwarszawskie parki wodne cieszą się ogromną popularnością. Zaledwie 40 km od Warszawy znajduje się Park Bajka, w którym można aktywnie – i za darmo – spędzić czas z dzieckiem. Komu można polecić to miejsce?



Park Bajka w Błoniu pod Warszawą to teren rekreacyjno-wypoczynkowy, zaprojektowany z myślą o aktywnym odpoczynku dzieci i dorosłych. Miejsce jest dostępne przez cały rok, ale cieszy się szczególnym zainteresowaniem w sezonie letnim. Od momentu otwarcia (2014 r.) park zdążył zrobić prawdziwą furorę wśród rodzin z dziećmi.

Park Bajka w Błoniu: Dojazd, lokalizacja, podstawowe informacje

Park Bajka znajduje się w miejscowości Błonie, zlokalizowanej ok. 40 km na zachód od Warszawy. Przejazd samochodem z centrum stolicy zajmuje orientacyjnie ok. 45 minut. W pobliżu parku znajduje się bezpłatny parking. Samochód można również zaparkować na jednej z pobocznych ulic (w sezonie letnim parking zlokalizowany najbliżej parku bywa zatłoczony).

Jest też kilka opcji dojazdu ze stolicy komunikacją publiczną. Do miejscowości Błonie można dojechać m.in. pociągiem ze stacji Warszawa Śródmieście. Pieszy spacer ze stacji Błonie do Parku Bajka zajmuje ok 15 minut.

Park Bajka zlokalizowano przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10. Miejsce jest czynne we wszystkie dni tygodnia: pn.-czw. w godz. 8-21, w weekendy w godz. 8-22. Teren parku jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (łatwy dostęp, stan ścieżek). Warto pamiętać, że na teren obiektu nie można wejść z psem.