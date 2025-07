Kolonie i półkolonie dla dzieci pogorzelców z Ząbek. Wszystko za darmo

Po tragicznym pożarze w Ząbkach, który zniszczył domy setek rodzin, uruchomiono kompleksowe wsparcie dla poszkodowanych. Wśród działań są bezpłatne kolonie i półkolonie dla dzieci.



Tragedia, jaka dotknęła mieszkańców jednego z ząbkowskich bloków, wywołała natychmiastową reakcję lokalnych i regionalnych władz. Zrozumiano, że obok doraźnej pomocy materialnej i psychologicznej, kluczowe jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i wspierającego środowiska, które pozwoli im choć na chwilę zapomnieć o trudnych doświadczeniach. Stąd inicjatywa bezpłatnego wypoczynku, mająca na celu regenerację psychofizyczną poszkodowanych młodych ludzi.

Dwutygodniowe kolonie na Mazurach

Głównym punktem letniej oferty są dwutygodniowe kolonie, które mają pomóc dzieciom oderwać się od codzienności naznaczonej traumą po pożarze. Wyjazd zaplanowano na 10 sierpnia 2025 roku do malowniczych Pieczarek w województwie warmińsko-mazurskim. Inicjatywa ta jest efektem współpracy Miasta Ząbki z mazowiecką kurator oświaty Wiolettą Krzyżanowską oraz wojewodą mazowieckim Mariuszem Frankowskim. W organizację i finansowanie włącza się aktywnie także stołeczny ratusz. Kolonie mają na celu nie tylko zapewnienie dzieciom odpoczynku, ale także dać rodzicom cenny czas na załatwianie pilnych spraw i odbudowę życia po stracie. Do tej pory chęć wyjazdu zadeklarowało około 20 rodzin. Miasto apeluje do wszystkich zainteresowanych o pilne potwierdzenie uczestnictwa.

Półkolonie blisko domu

Dla dzieci, które po tak trudnych przeżyciach mogą czuć lęk przed dłuższą rozłąką z bliskimi, przygotowano alternatywną formę wsparcia – półkolonie. Pierwsza rusza już w najbliższy poniedziałek - 14 lipca 2025, a kolejna edycja rozpocznie się 21 lipca. Dzięki nim najmłodsi mogą spędzać aktywnie czas w ciągu dnia, korzystając z wielu atrakcji, takich jak basen, nauka pływania, wycieczki, wyjazdy, gra w squasha czy kręgle, a wieczorem wracać do swoich rodzin. Taka forma wypoczynku pozwala na zachowanie poczucia bezpieczeństwa i bliskości, jednocześnie zapewniając dzieciom niezbędną rozrywkę. Więcej informacji na temat półkolonii można uzyskać telefonicznie pod numerem 885 140 140.