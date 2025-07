Pożar w Ząbkach przestrogą. Jak skutecznie chronić mieszkania przed ogniem?

W obliczu tragedii w Ząbkach, bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych staje się pilnym tematem. Chociaż Warszawa, na szczęście, nie doświadczyła ostatnio pożaru na taką skalę, to dramatyczne wydarzenia każą pamiętać o wspólnej odpowiedzialności.



3 lipca 2025 roku, tuż za granicą Warszawy, w Ząbkach przy ul. Powstańców 62, rozegrał się dramat. Ogromny pożar strawił trzy połączone budynki mieszkalne, niszcząc 211 mieszkań i pozbawiając dachu nad głową ponad 500 osób. Choć w obliczu skali zniszczeń cudem uniknięto ofiar śmiertelnych, to zdarzenie to stanowi bolesne przypomnienie o tym, jak szybko ogień może zniszczyć dorobek życia i jak bezcenne jest bezpieczeństwo pożarowe. Trwające śledztwo ma wyjaśnić przyczyny pożaru w Ząbkach, ale niezależnie od jego wyniku, każdy z nas ma wpływ na to, czy podobna tragedia nie wydarzy się w naszym sąsiedztwie.

Pułapki na klatkach schodowych

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zaczyna się od miejsca, które często ignorujemy – przestrzeni wspólnych w naszych budynkach. Państwowa Straż Pożarna alarmuje: kategorycznie zabrania się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w piwnicach, na poddaszach, strychach, klatkach schodowych, korytarzach, a także na balkonach. Czym są te materiały? To m.in. butle z gazami palnymi (propan-butan, acetylen), ciecze łatwopalne (benzyna, rozpuszczalniki, nafta, alkohole), materiały wybuchowe i pirotechniczne (fajerwerki, race), a także inne substancje, które mogą ulec samozapłonowi lub gwałtownie rozprzestrzeniać ogień.

Korytarze i klatki schodowe to nasze drogi ewakuacyjne. Zastawione meblami, starymi rowerami czy, co gorsza, łatwopalnymi przedmiotami, stają się śmiertelną pułapką, uniemożliwiając szybką i bezpieczną ucieczkę w razie pożaru. Piwnice i poddasza, pełne instalacji technicznych i wentylacyjnych, stanowią idealne kanały do błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia na cały budynek. Dodatkowo, obecność takich materiałów utrudnia pracę strażakom, narażając ich na toksyczne opary i ryzyko eksplozji. Nawet balkony, pozornie oddzielone od reszty mieszkania, są narażone na działanie słońca, co może prowadzić do niekontrolowanego zapłonu, a także łatwo przenieść ogień na sąsiednie mieszkania. Utrzymywanie porządku i czystości w częściach wspólnych to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.