Nasz spacer kontynuujemy ulicą Działkową aż do skrzyżowania z aleją Załogi Samolotu „Kościuszko”. Ta ostatnia ponownie prowadzi nas do Lasu Kabackiego, a dokładnie do miejsca upamiętniającego ofiary katastrofy samolotu pasażerskiego Ił-62M „Tadeusz Kościuszko” Polskich Linii Lotniczych LOT, który rozbił się tu w 1987 roku w trakcie podchodzenia do lądowania awaryjnego. Zginęły wówczas 183 osoby – wszystkie będące na pokładzie. Była to największa katastrofa lotnicza w Polsce.

Spacer po Józefosławiu: Dalsza część wycieczki z Lasu Kabackiego do największej wsi na Mazowszu

Od miejsca pamięci wracamy do skrzyżowania z ulicą Działkową i kierujemy się nią aż do skrzyżowania z ulicą Wilanowską. To jedna z głównych ulic Józefosławia. Czeka nas tutaj dłuższy spacer przez tę największą wieś na Mazowszu.

Skręcamy dopiero w ulicę Księżycową i kierujemy się w stronę parku z placem zabaw. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne Politechniki Warszawskiej.

Z parku podążamy ulicą Ogrodową do skrzyżowania z ulicą Prymulki. Tuż za nim znajdziemy miejscowy kościół pod wezwaniem Świętego Józefa Opiekuna Pracy. Ta jedyna w miejscowości świątynia stanowi przykład nowoczesnej architektury. Wybudowana została w latach 2002-2007, jednak sama parafia w Józefosławiu powstała wcześniej, bo już 1997 roku. Przy kościele kończymy naszą wycieczkę przez Las Kabacki do największej wsi na Mazowszu. Do Warszawy możemy wrócić korzystając z komunikacji autobusowej.

POdczas pobytu w Józefosławiu możemy jeszcze dodatkowo pospacerować jego uliczkami, aby lepiej zrozumieć charakter tej miejscowości. Stanowi ona przykład typowej, dynamicznie rozwijającej się podmiejskiej „sypialni”. W ostatnich kilkunastu latach za sprawą deweloperów powstało tu wiele budynków wielorodzinnych, a także tych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

Józefosław: Krótka historia największej wsi na Mazowszu

Tereny dzisiejszego Józefosławia, jak informuje miejscowe sołectwo na swojej stronie internetowej, po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, znalazły się w granicach zaboru pruskiego. Na początku XIX wieku władze pruskie rozpoczęły na tym niezamieszkanym dotąd obszarze akcję kolonizacyjną, której celem była m.in. germanizacja. Przybyły tu rodziny z południowo-zachodniej Rzeszy Niemieckiej (Księstwo Wirtemberskie), a zamieszkane przez nich tereny nazwano Ludwigsburg.

W 1820 roku rząd Królestwa Polskiego zmienił niemieckie nazwy kolonii na polskie. Od tego momentu Ludwigsburg stał się Józefosławiem. Nazwa ta nawiązywać ma do osoby księcia Józefa Poniatowskiego poległego w 1813 roku pod Lipskiem.

Ilu mieszkańców ma Józefosław, największa wieś na Mazowszu?

Jeszcze na początku XXI wieku Józefosław zamieszkiwało kilkaset osób. Natomiast w 2012 roku, jak wynika z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, miejscowość liczyła już 6996 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, w Józefosławiu mieszkało 14 809 osób, z czego 51,8 proc. stanowiły kobiety, a 48,2 proc. – mężczyźni. Natomiast jak wynika z Raportu o stanie Gminy Piaseczno, według stanu na 31 grudnia 2023 roku Józefosław liczył 11 927 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Józefosław: Dzięki czemu stał się największą wsią na Mazowszu?

Józefosław z niewielkiej podwarszawskiej wsi, którą był jeszcze na początku XXI wieku, przekształcił się w tętniącą życiem miejscowość i stał się popularną „sypialnią” stolicy. Jakie czynniki wpłynęły na tak dynamiczny rozwój?

Wśród nich można wymienić przede wszystkim:

atrakcyjną lokalizację – Józefosław położony jest zaledwie 15 km od centrum Warszawy, a jeszcze bliżej stąd do jej południowych dzielnic, w tym np. Ursynowa; jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie wsi znajduje się Las Kabacki – atrakcyjny teren rekreacyjny;

niższe niż w stolicy ceny nieruchomości – czynnik, który w wielu przypadkach okazuje się decydujący w czasie wyboru jako miejsca zamieszkania popularnych „sypialni” dużych miast;

niższe wiele inwestycji deweloperskich – Józefosław już od kilkunastu lat jest interesującym terenem dla deweloperów; sprzyjał temu niejednokrotnie brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiający przekształcanie działek rolnych w tereny pod zabudowę mieszkalną.

W Józefosławiu, na skutek jego dynamicznego rozwoju, pojawiło się wiele problemów, przede wszystkim tych związanych z infrastrukturą. Mieszkańcy na co dzień borykają się tutaj więc z brakiem chodników i miejsc parkingowych, wąskimi ulicami, a także problemami z kanalizacją. Sporym utrudnieniem są również przepełnione placówki edukacyjne.