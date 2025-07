Malowniczy zalew z dala od obleganych podwarszawskich miejscówek. Wypad za miasto bez tłumów

szlak rowerowy żółty (długość 51,5 km): Lesiów PKP – Jastrzębia – rezerwat „Ciszek” – Kieszek – Jedlnia-Letnisko – Słupica – rezerwat „Ługi Helenowskie” – „Gajówka Miodne” – Antoniówka – Policzna – Czarnolas;

szlak rowerowy czarny (długość 12 km): Radom lotnisko – Sadków – Groszowice – Jedlnia-Letnisko PKP;

ścieżka dydaktyczna „Jedlnia” prowadząca przez Rezerwat Jedlnia;

ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką” w dolinie rzeki Pacynki, nieopodal Antoniówki, z udostępnionym dla turystów źródełkiem św. Jana.

Zalew Siczki Foto: Dariusz Rybik / Urząd Miasta Jedlnia-Letnisko

Spacerem po Jedlni-Letnisku

W trakcie pobytu w Jedlni warto też obejrzeć drewniany kościół pw. św. Józefa, zbudowany w stylu zakopiańskim i wpisany do rejestru zabytków. Należy także zwrócić uwagę na kilka zachowanych do dziś ponad stuletnich drewnianych willi stawianych w stylu świdermajer. „Jedna z nich została wybudowana w 1898 roku przez Czesława Golczewskiego (ówczesny prezydent Radomia – red.). Dla upamiętnienia tego wydarzenia otrzymał od swoich współpracowników rzeźbiony zegar słoneczny z wyrytym monogramem i datą: 20.07.1898. Właścicielami innych domów byli Karol Wickenhagen, a od 1917 roku rodzina państwa Kaliszczaków oraz rodzina Wesołowskich, a obecnie Chmielewskich” – czytamy na stronie turystyka.jedlnia.pl.

Będą otwarte baseny

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla osób, które chciałyby przyjechać do Jedlni-Letniska i popływać w zalewie Siczki. Jest on wprawdzie bardzo malowniczy, ale woda w nim nie spełnia kryteriów czystości. Dlatego na zalewie nie ma żadnego oficjalnego kąpieliska. Tak przynajmniej wyglądała sytuacja w poprzednich sezonach; patrząc na ogłoszenia publikowane na oficjalnej stronie internetowej Jedlni-Letniska nic nie wskazuje na to, by w sezonie 2025 sytuacja wyglądała inaczej.

Samorząd otrzymał za to środki na budowę trzech otwartych basenów wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową oraz tężnią solankową. Pieniądze w wysokości 1,89 mln zł pochodzą z budżetu woj. mazowieckiego i zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”, którego celem jest wyrównywanie różnic pomiędzy gminami i powiatami na Mazowszu.

Drugą ważną inwestycją, która ma być zrealizowana w Jedlni-Letnisku w ramach tego programu (pośrednio związaną również z atrakcyjnością turystyczną tego miejsca), jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w 9 miejscowościach. Dzięki temu zostaną zlikwidowane szamba, co wyeliminuje źródło zanieczyszczeń środowiska. To dofinansowanie wyniesie 4 mln zł.

Jak dojechać z Warszawy do Jedlni-Letniska? Baza noclegowa i gastronomiczna

Z Warszawy do Jedlni-Letniska jest ok. 100-120 km. Można także pojechać pociągiem przez Radom. Między Warszawą a Radomiem jest sporo połączeń kolejowych, a odległość z centrum Radomia do Jedlni to ok. 16 km.

Na terenie miasteczka znajduje się stacja PKP, na której zatrzymują się pociągi jadące z Radomia w kierunku Dęblina. Z Radomia do Jedlni można też dojechać komunikacją miejską (linia 26, niektóre warianty). Turyści, którzy chcieliby przenocować w Jedlni, mają do dyspozycji kilka obiektów noclegowych zlokalizowanych w samym mieście lub w okolicy oraz kilka restauracji.