Trasa spacerowa jest niezwykle malownicza, a wąwóz można zwiedzać przez cały rok. Miejsce ciekawie prezentuje się m.in. wczesną wiosną i jesienią, gdy dno wąwozu pokrywa dywan szeleszczących liści.

Jesienią dno wąwozu pokrywa się grubą warstwą liści dębów, lip i grabów Foto: sanzios/Adobe Stock

Przejście całej trasy góra-dół zajmuje ok. 20-30 minut i nie wymaga szczególnej kondycji. Dno wąwozu jest szerokie, a na trasie nie ma znaczących przewyższeń. Pomimo tego nie zaleca się m.in. spaceru z wózkiem dziecięcym. Ostrożność warto zachować po intensywnych opadach deszczu lub śniegu, na trasie może pojawić się błoto. Na teren wąwozu można wejść z psem.

Jak dotrzeć do Wąwozu Korzeniowy Dół? Czy wejście jest płatne?

Wąwóz Korzeniowy Dół jest zlokalizowany ok. 2 km na wschód od centrum Kazimierza Dolnego. Dojazd samochodem z centrum miasta zajmie ok. 5 minut. W pobliżu wejścia do wąwozu znajduje się płatny parking (5 zł/h). Aktualnie [stan na czerwiec 2025] za wejście do Wąwozu Korzeniowy Dół należy zapłacić 4 zł (przyjmowana jest wyłącznie gotówka). Rodziny z dziećmi (2+2, 2+3 i więcej) płacą za wejście 7 zł.

Turyści zwiedzający Kazimierz Dolny mogą pokusić się o pieszy spacer z miasta. Przejście trasy z rynku pod wejście do wąwozu powinno zająć ok. 35 minut.

Uwaga: przed planowaniem wycieczki warto upewnić się, że miejsce jest otwarte i przyjmuje turystów. Obecnie [czerwiec 2025] Wąwóz Korzeniowy Dół jest tymczasowo zamknięty od strony dolnego i górnego wejścia (trwają prace dotyczące m.in. zabezpieczania konarów).

Jakie atrakcje turystyczne znajdują się w pobliżu?

Na trasie z Kazimierza Dolnego do Wąwozu Korzeniowy Dół znajduje się zabytkowa chata z przełomu XVII i XVIII w. Na miejscu można zjeść posiłek i zatrzymać się w drodze do zwiedzania kolejnych, lessowych wąwozów. W najbliższej okolicy jest zlokalizowany m.in. Wąwóz Borowskich (przed wejściem znajduje się parking), Wąwóz na Niezabitowskiego i – polecany przez lokalnych przewodników – Wąwóz Czarny.

Panorama Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Na pierwszym planie ruiny zamku Foto: Adobe Stock

Sam Kazimierz Dolny to niezwykle atrakcyjne miejsce na jednodniową, weekendową lub dłuższą wyprawę z Warszawy. Obowiązkowe punkty zwiedzania to m.in. słynny rynek z Kościołem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Biskupa (drewniane, zabytkowe organy z okresu renesansu), Muzeum Nadwiślańskie, panorama z Góry Trzech Krzyży, zabytkowe spichlerze i ruiny zamku z XIV w.