Z inicjatywy Coleen Paderewski, jedynej żyjącej krewnej Ignacego Jana Paderewskiego, w Warszawie odbędzie się pierwsza polska edycja Festiwalu Paderewskiego organizowanego od 2016 roku w Stanach Zjednoczonych.



W sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godz. 16 w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie odbędzie się pierwszy Festiwal Paderewskiego. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w auli, do której prowadzi wejście B. Wstęp jest wolny.

Program Festiwalu Paderewskiego

Coleen Paderewski jest również organizatorką „Paderewski Music Festival” w Salt Lake City. Jak podkreślają organizatorzy, warszawska edycja Festiwalu Paderewskiego powstaje, by dorobek artystyczny artysty został uhonorowany, a jego głęboki patriotyzm i udział w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku – podkreślony.

Festiwal ma charakter non profit. Współpracują przy nim wolontariusze, sponsorzy i patroni. Program wydarzenia składać się będzie z:

pokazu organów wirtualnych: Menuet Paderewskiego, Polonez Chopina, Legionowa Ballada 1918;

solowych występów fortepianowych, wokalnych i wielu arcydzieł;

słowa wstępne: Coleen Paderewski przybliży muzyczne dokonania oraz osiągnięcia dyplomatyczne Paderewskiego.