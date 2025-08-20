W Warszawie odbędzie się festiwal poświęcony pamięci wybitnego kompozytora
W sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godz. 16 w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie odbędzie się pierwszy Festiwal Paderewskiego. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w auli, do której prowadzi wejście B. Wstęp jest wolny.
Coleen Paderewski jest również organizatorką „Paderewski Music Festival” w Salt Lake City. Jak podkreślają organizatorzy, warszawska edycja Festiwalu Paderewskiego powstaje, by dorobek artystyczny artysty został uhonorowany, a jego głęboki patriotyzm i udział w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku – podkreślony.
Festiwal ma charakter non profit. Współpracują przy nim wolontariusze, sponsorzy i patroni. Program wydarzenia składać się będzie z:
Pierwsza polska edycja Festiwalu Paderewskiego