Życie Warszawy

Tłumne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

Publikacja: 24.08.2025 22:00

Zebrani przynieśli tabliczki z nazwiskami poległych obrońców Ukrainy

Zebrani przynieśli tabliczki z nazwiskami poległych obrońców Ukrainy

Foto: Paweł Supernak

M.B.
W niedzielę tysiące Ukraińców i Polaków zebrało się w Warszawie, aby wspólnie świętować 34. rocznicę Dnia Niepodległości Ukrainy. Uroczystości, pełne emocji i wzruszeń, były wyrazem wdzięczności za polską solidarność oraz hołdem dla tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

Obchody Dnia Niepodległości, ustanowionego na pamiątkę proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku, miały w tym roku szczególne znaczenie. Ze względu na trwającą inwazję Rosji, to właśnie w Warszawie odbyło się największe wydarzenie na całym świecie.

Tysiące Ukraińców dziękuje Polakom za wsparcie

Uczestnicy zgromadzili się przed siedzibą Fundacji Ukraiński Dom, gdzie wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Emocjonalne wystąpienia przedstawicieli ambasady Ukrainy i Fundacji Ukraiński Dom podkreślały niezłomność narodu ukraińskiego i wagę zachowania tożsamości kulturowej, nawet na emigracji.

Hołd dla poległych i polsko-ukraińska solidarność

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć poległych obrońców Ukrainy. Głos zabrała pierwsza sekretarz ambasady Larysa Sydorenko, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w podtrzymywanie ukraińskiej kultury.

Po części oficjalnej na ulicach Warszawy rozległy się okrzyki wdzięczności dla Polski za nieustające wsparcie w walce z agresorem. Uczestnicy podkreślali, że wsparcie Polski jest dla nich kluczowe, a poczucie jedności poza granicami kraju jest szczególnie ważne w tym trudnym czasie.

Prezydent Karol Nawrocki: Polska stoi u boku Ukrainy

W geście solidarności, prezydent Karol Nawrocki skierował do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, list z gratulacjami. "Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie" - napisał, wyrażając wiarę, że wspólne wysiłki i solidarność międzynarodowa przywrócą pokój i bezpieczeństwo.

Kultura i pomoc charytatywna łączą

Obchody odbywały się również w innych miastach, m.in. w Lublinie. W Warszawie, na Placu Zamkowym, odbył się koncert z udziałem znanych muzyków, takich jak Jamala i DagaDana. Podczas wydarzenia dzieci ukraińskich uchodźców odśpiewały hymny obu krajów.

W trakcie obchodów prowadzono zbiórkę funduszy na rzecz obrony Ukrainy, a także na wsparcie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Po raz drugi wręczono również nagrody STAND WITH UKRAINE AWARDS, będące wyrazem uznania ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy pomagają w czasie wojny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

