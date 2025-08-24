Tłumne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

W niedzielę tysiące Ukraińców i Polaków zebrało się w Warszawie, aby wspólnie świętować 34. rocznicę Dnia Niepodległości Ukrainy. Uroczystości, pełne emocji i wzruszeń, były wyrazem wdzięczności za polską solidarność oraz hołdem dla tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.



Obchody Dnia Niepodległości, ustanowionego na pamiątkę proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku, miały w tym roku szczególne znaczenie. Ze względu na trwającą inwazję Rosji, to właśnie w Warszawie odbyło się największe wydarzenie na całym świecie.

Tysiące Ukraińców dziękuje Polakom za wsparcie

Uczestnicy zgromadzili się przed siedzibą Fundacji Ukraiński Dom, gdzie wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Emocjonalne wystąpienia przedstawicieli ambasady Ukrainy i Fundacji Ukraiński Dom podkreślały niezłomność narodu ukraińskiego i wagę zachowania tożsamości kulturowej, nawet na emigracji.

Hołd dla poległych i polsko-ukraińska solidarność

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć poległych obrońców Ukrainy. Głos zabrała pierwsza sekretarz ambasady Larysa Sydorenko, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w podtrzymywanie ukraińskiej kultury.

Po części oficjalnej na ulicach Warszawy rozległy się okrzyki wdzięczności dla Polski za nieustające wsparcie w walce z agresorem. Uczestnicy podkreślali, że wsparcie Polski jest dla nich kluczowe, a poczucie jedności poza granicami kraju jest szczególnie ważne w tym trudnym czasie.