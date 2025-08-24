Tłumne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

Zebrani przynieśli tabliczki z nazwiskami poległych obrońców Ukrainy
Obchody Dnia Niepodległości, ustanowionego na pamiątkę proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku, miały w tym roku szczególne znaczenie. Ze względu na trwającą inwazję Rosji, to właśnie w Warszawie odbyło się największe wydarzenie na całym świecie.
Uczestnicy zgromadzili się przed siedzibą Fundacji Ukraiński Dom, gdzie wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Emocjonalne wystąpienia przedstawicieli ambasady Ukrainy i Fundacji Ukraiński Dom podkreślały niezłomność narodu ukraińskiego i wagę zachowania tożsamości kulturowej, nawet na emigracji.
Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć poległych obrońców Ukrainy. Głos zabrała pierwsza sekretarz ambasady Larysa Sydorenko, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w podtrzymywanie ukraińskiej kultury.
Po części oficjalnej na ulicach Warszawy rozległy się okrzyki wdzięczności dla Polski za nieustające wsparcie w walce z agresorem. Uczestnicy podkreślali, że wsparcie Polski jest dla nich kluczowe, a poczucie jedności poza granicami kraju jest szczególnie ważne w tym trudnym czasie.
W geście solidarności, prezydent Karol Nawrocki skierował do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, list z gratulacjami. "Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie" - napisał, wyrażając wiarę, że wspólne wysiłki i solidarność międzynarodowa przywrócą pokój i bezpieczeństwo.
Obchody odbywały się również w innych miastach, m.in. w Lublinie. W Warszawie, na Placu Zamkowym, odbył się koncert z udziałem znanych muzyków, takich jak Jamala i DagaDana. Podczas wydarzenia dzieci ukraińskich uchodźców odśpiewały hymny obu krajów.
W trakcie obchodów prowadzono zbiórkę funduszy na rzecz obrony Ukrainy, a także na wsparcie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Po raz drugi wręczono również nagrody STAND WITH UKRAINE AWARDS, będące wyrazem uznania ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy pomagają w czasie wojny.