17.6°C
1009.6 hPa
Życie Warszawy

Wielka flaga Ukrainy przed ambasadą Rosji w Warszawie. Utrudnienia w rejonie Belwederskiej

Publikacja: 23.08.2025 12:45

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej

Foto: Fundacja Otwarty Dialog

Kacper Komaiszko
W dniu Narodowego Święta Flagi Ukrainy, 23 sierpnia, na ulicy Belwederskiej w Warszawie zorganizowano happening solidarnościowy. Grupa aktywistów namalowała na jezdni ogromną flagę Ukrainy, co doprowadziło do utrudnień w ruchu i interwencji służb.

Happening miał miejsce tuż przed budynkiem Ambasady Federacji Rosyjskiej, stanowiąc wyraz protestu przeciwko agresji na Ukrainę. Uczestnicy akcji rozlali na asfalcie duże ilości niebieskiej i żółtej farby, tworząc symbol, który jest powszechnie uznawany za znak wolności i oporu. Protestujący trzymali również transparenty z hasłami „Solidarni z Ukrainą” oraz plakaty z przekreślonym wizerunkiem Władimira Putina.

Panorama ulicy Belwederskiej po akcji protestacyjnej

Panorama ulicy Belwederskiej po akcji protestacyjnej

Foto: Fundacja Otwarty Dialog

Symboliczny kontekst i znaczenie święta

Wydarzenie miało miejsce w bardzo symbolicznym momencie. 23 sierpnia to Narodowe Święto Flagi Ukrainy, ustanowione w 2004 roku. Ukraińskie barwy narodowe, niebieski i żółty. W obliczu trwającej wojny flaga stała się potężnym symbolem niezłomności i tożsamości narodowej.

Działania służb i utrudnienia w komunikacji

Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechała policja, aby zabezpieczyć teren i przywrócić porządek. Równocześnie służby porządkowe przystąpiły do usuwania farby z jezdni, co jednak okazało się zadaniem trudnym i czasochłonnym.

Akcja spowodowała poważne utrudnienia w rejonie ulicy Belwederskiej, która została częściowo zablokowana na odcinku od ulicy Bagatela do Spacerowej i Gagarina. W efekcie, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), konieczne było skierowanie na trasy objazdowe autobusów linii 116, 166, 180 i 503. Czasowo zawieszono funkcjonowanie przystanków Spacerowa 02, Łazienki Królewskie 01 oraz Łazienki Królewskie 02.

Reklama
Reklama

Wyraz solidarności i komentarze organizatorów

Fundacja Otwarty Dialog, która również zaangażowała się w protest, opublikowała komunikat, w którym uznała wydarzenie za sukces. „Niebiesko-żółta ulica to mocny znak wolności słowa w Polsce i niezłomnej solidarności z Ukrainą” – napisano w oświadczeniu. „Polacy pokazali, że stoją po stronie wolności, demokracji i oporu wobec putinowskiej agresji!”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Poszukiwana kobieta wystawiła się policyjnej parzy jak na tacy
bezpieczeństwo

Czujna policyjna para. Poszli na obiad do restauracji, zatrzymali kasjerkę

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
zadłużenie lokatorów

Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli
przestrzeń miejska

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi, czuć odchody kóz

Gruntowna przebudowa wnętrza nie wpłynie na wygląd bryły V Tower
przebudowa

V Tower: Od „najbrzydszego budynku” do nowoczesnego biurowca

To ostatnie dni, żeby zobaczyć pełną wersję obecnej ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej
frekwencja

Od kontrowersji do sukcesu? MSN bije rekordy popularności

Najwięcej kosztują te modele Labubu, które stworzono we współpracy z coca-colą
rynek

Labubu z automatu? Galeria Młociny tak sprzedaje modne figurki

Drogowcy rozstrzygnęli ważny przetarg na miejskie oświetlenie
przestrzeń miejska

Nowe oświetlenie w parkach Warszawy

Straż miejska w Warszawie zatrzymała mężczyznę za niebezpieczną jazdę hulajnogą
bezpieczeństwo

Urządził slalom hulajnogą między pieszymi. Skończył na komisariacie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama