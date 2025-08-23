Wielka flaga Ukrainy przed ambasadą Rosji w Warszawie. Utrudnienia w rejonie Belwederskiej

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej
Happening miał miejsce tuż przed budynkiem Ambasady Federacji Rosyjskiej, stanowiąc wyraz protestu przeciwko agresji na Ukrainę. Uczestnicy akcji rozlali na asfalcie duże ilości niebieskiej i żółtej farby, tworząc symbol, który jest powszechnie uznawany za znak wolności i oporu. Protestujący trzymali również transparenty z hasłami „Solidarni z Ukrainą” oraz plakaty z przekreślonym wizerunkiem Władimira Putina.
Panorama ulicy Belwederskiej po akcji protestacyjnej
Wydarzenie miało miejsce w bardzo symbolicznym momencie. 23 sierpnia to Narodowe Święto Flagi Ukrainy, ustanowione w 2004 roku. Ukraińskie barwy narodowe, niebieski i żółty. W obliczu trwającej wojny flaga stała się potężnym symbolem niezłomności i tożsamości narodowej.
Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechała policja, aby zabezpieczyć teren i przywrócić porządek. Równocześnie służby porządkowe przystąpiły do usuwania farby z jezdni, co jednak okazało się zadaniem trudnym i czasochłonnym.
Akcja spowodowała poważne utrudnienia w rejonie ulicy Belwederskiej, która została częściowo zablokowana na odcinku od ulicy Bagatela do Spacerowej i Gagarina. W efekcie, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), konieczne było skierowanie na trasy objazdowe autobusów linii 116, 166, 180 i 503. Czasowo zawieszono funkcjonowanie przystanków Spacerowa 02, Łazienki Królewskie 01 oraz Łazienki Królewskie 02.
Fundacja Otwarty Dialog, która również zaangażowała się w protest, opublikowała komunikat, w którym uznała wydarzenie za sukces. „Niebiesko-żółta ulica to mocny znak wolności słowa w Polsce i niezłomnej solidarności z Ukrainą” – napisano w oświadczeniu. „Polacy pokazali, że stoją po stronie wolności, demokracji i oporu wobec putinowskiej agresji!”.