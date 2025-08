Najlepsze plaże w centrum stolicy. Które miejsca warto odwiedzić?

Gdy znudzi się nam plażowanie, warto udać się do pobliskiej Plażówki Saskiej, gdzie można zjeść, odpocząć na tarasie lub leżaku i pograć w siatkówkę plażową. Znajduje się tam również strefa zabaw dla dzieci z piaskownicą. Jeśli mamy ochotę na coś innego do jedzenia, wystarczy przespacerować się uliczkami Saskiej Kępy, gdzie zlokalizowanych jest sporo restauracji. Jak dojechać na plażę Saską? Niedaleko znajduje się przystanek Kryniczna, z którego odjeżdża autobus nr 138. Można również wysiąść na przystanku Wał Miedzeszyński, z którego odjeżdżają autobusy nr 141, 143, 151, 182, 188 i N25. Z plaży regularnie odpływa darmowy prom Słonka, który przewozi pasażerów na Cypel Czerniakowski (pomost pływający) i kolejną z warszawskich plaż – plażę przy płycie Desantu.

Plaża przy płycie Desantu

Plaża znajduje się przy wejściu do Portu Czerniakowskiego. Mimo niewielkich rozmiarów cieszy się sporą popularnością. To świetny wybór dla osób, które szukają kulturalnych atrakcji oraz rozrywki w letnie wieczory. Odbywają się liczne wydarzenia, koncerty oraz warsztaty. W pobliżu znajduje się też sporo klubokawiarni, w których można smacznie zjeść. Cypel Czerniakowski to miejsce, które tętni życiem, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.

Z plaży można obserwować jednostki pływające po Wiśle z uwagi na bliskość Portu Czerniakowskiego. Rozpościera się stąd ładny widok na plażę Saską. Miłośnicy wodnych atrakcji mogą wypożyczyć motorówkę, kajak, łódź wioślarską lub SUP. Można stąd również popłynąć w klimatyczny prywatny rejs po Wiśle np. przy zachodzie słońca. W głębi cypla znajdują się boiska do siatkówki plażowej. Poza tym można tu pograć w squasha i tenisa. Na plaży dostępne są paleniska. Gdy znudzi się nam plażowanie, warto wybrać się na spacer lub przejażdżkę rowerową bulwarami wiślanymi. Po drodze będziemy mijać liczne restauracje i klubokawiarnie. Jak dojechać do Portu Czerniakowskiego? Na przykład autobusem nr 185, który zatrzymuje się na przystanku Pomnik Sapera. Niedaleko znajduje się też przystanek Torwar na Moście Łazienkowskim, z którego odjeżdżają linie autobusowe nr 138, 141, 143, 151, 182, 188 i N25.

Plaża Rusałka / ZOO

Plażą, która oferuje najpiękniejszy widok, zdecydowanie jest plaża Rusałka, znana również jako plaża Praska. Znajduje się ona niedaleko warszawskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich. Rozpościera się stąd zachwycający widok na Stare Miasto. Warto przyjść tu zwłaszcza na zachód słońca, gdy promienie światła odbijają się od zabytkowej zabudowy. Plaża jest szeroka, sporo tu zarośli i urokliwych zatoczek. Miejsce idealnie nadaje się na rodzinnego grilla, zwłaszcza że są dostępne gotowe paleniska. Dzieci mogą skorzystać z pobliskiego parku linowego i placu zabaw. Po plażowaniu można udać się też do wspomnianego wcześniej ZOO.

Niedaleko plaży znajduje się klubokawiarnia i sporo zieleni, która zapewnia przyjemny cień podczas upałów. Warto także przespacerować się do pobliskiego parku Praskiego, który jest zielonym sercem Pragi-Północ. Rodzice z dziećmi mogą tu udać się na poszukiwania charakterystycznych zwierzęcych rzeźb. Jak dotrzeć do plaży Rusałka? Zejście znajduje się od strony ul. Ratuszowej. Z przystanku Ratuszowa–ZOO odjeżdżają tramwaje nr 20, 68, N14 i N64. Pomiędzy plażą a bulwarem Karskiego kursuje też bezpłatny prom Wilga.