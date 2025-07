2 sierpnia w sobotę o godzinie 9.00 odbędzie się kolejne wspólne bieganie na Ursynowie. Spotkania trwają przez cały rok – w Parku Przy Bażantarni.



Parkrun obejmuje 5-kilometrową trasę. Nawierzchnia to tartan i asfalt. Biegi odbywają się co sobotę, bez względu na pogodę – jeśli pada, na niektórych fragmentach trasy może leżeć błoto, liście, utrudnieniem mogą być też kałuże, jednak zazwyczaj wolontariusze stoją na trasie, by takie utrudnienia były od razu widoczne. Do startu może stanąć każdy – można biec, truchtać lub po prostu dynamicznie iść. Atmosfera jest luźna, a uczestnicy nie rywalizują ze sobą.

Ile czasu mają uczestnicy na przebiegnięcie trasy?

Uczestnicy pokonują 5 kilometrów w dowolnym czasie – nie ma limitu i każdy może to zrobić w swoim tempie. Co więcej, nikt nie jest ostatni – to wolontariusz pokonuje metę na samym końcu. Nie ma więc znaczenia, w jakieś formie będzie uczestnik, każdy jest mile widziany.

Gdzie odbywa się parkrun na Ursynowie?

Start biegu znajduje się na ścieżce na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania Al. Komisji Edukacji Narodowej oraz ul. Przy Bażantarni, niedaleko skateparku. Trasa obejmuje teren wokół Parku Przy Bażantarni – uczestnicy wykonują trzy niepełne okrążenia.

Przed startem odbywa się odprawa w miejscu mety, tam grupa udaje się do skateparku, gdzie wykonywane jest wspólne zdjęcie. Następnie wszyscy przenoszą się na start i ruszają.

Jak podają organizatorzy, po starcie trasa biegnie na południe wzdłuż Al. KEN aż do kamienia-pomnika. Za kamieniem-pomnikiem trasa skręca w lewo w Al. Kasztanową i biegnie wzdłuż ul. Jeżewskiego aż do skrętu w lewo w ul. Rosoła, następnie zaś wzdłuż ul. Rosoła do końca, po czym skręca w lewo i prowadzi po chodniku wzdłuż ul. Przy Bażantarni aż do Al. KEN. Meta natomiast znajduje się za kościołem przed drzewem „wrośniętym” w chodnik.