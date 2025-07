Sport, kultura i rozrywka. Bezpłatne letnie atrakcje w Warszawie

Czwartki: Kino letnie pod chmurką Wieczorne atrakcje dla kinomanów zaplanowano na każdy czwartek o godzinie 21:00. W sierpniowym repertuarze kina letniego znalazły się:

• „Do usług szanownej pani” – 7 sierpnia.

• „Pies i robot” – 14 sierpnia.

• „Konklawe” – 21 sierpnia.

• „Dziewczyna z igłą” – 28 sierpnia.

Piątki: Silent Disco W każdy piątek, od 19:00 do 22:00, Westfield Arkadia zaprasza na Silent Disco. Aby wziąć udział i wypożyczyć słuchawki, wystarczy dołączyć do programu lojalnościowego Westfield Club.

Soboty: Trening ze Smartass i Hobby Horsing Weekend w Westfield Arkadia rozpoczyna się aktywnie. W soboty od 10:00 do 11:00 odbywają się poranne sesje treningowe z instruktorami ze studia Smartass, w tym rozbudowane sesje pilates barre, na zacienionych terenach zielonych. Dla najmłodszych, w godzinach 12:00–14:00, przygotowano Hobby Horsing. Ta rosnąca na popularności dyscyplina sportowa polega na pokonywaniu przeszkód i wykonywaniu układów choreograficznych na zabawkowym koniu na kiju, łącząc zabawę ze sportem i rywalizacją.

Dodatkowa atrakcja: Kort do padla

Do końca sierpnia, codziennie w godzinach 6:00–22:00, dostępny jest również otwarty kort do padla, zlokalizowany na terenie zielonym przed Westfield Arkadia. Korzystanie z kortu jest bezpłatne. Wymagane jest członkostwo w Westfield Club oraz wcześniejsza rezerwacja przez platformę Decathlon Go.

Udział we wszystkich wymienionych aktywnościach jest bezpłatny. Westfield Summer Festival to coroczna inicjatywa Westfield Arkadia, mająca na celu zapewnienie mieszkańcom Warszawy różnorodnych form spędzania wolnego czasu.