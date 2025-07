Niepewny los makiety wagonu metra z lat 50. Kto zdecyduje o jego przyszłości?

Obiekt powinien trafić do muzeum

Los bywa jednak przewrotny. Wybuch zainteresowania skłonił właściciela zabytkowego wagonu do znaczącego podniesienia ceny (170 tys. zł) a finalnie do zakończenia jej przed czasem.

Jak relacjonuje Jakub Jastrzębski: „Odpowiedział jednak na moje zapytanie i po dłuższej wymianie […] wiadomości zadeklarował, że obiekt powinien trafić do odpowiedniej instytucji i że w celu sprzedaży będzie się kontaktował z Metrem Warszawskim i Muzeum Kolejnictwa”.

Zagadnięta przez „Gazetę Wyborczą” rzeczniczka stołecznego metra Anna Bartoń oznajmiła, że „Otrzymaliśmy tę informację. Zobaczymy, jakie będą dalsze kroki. To jedyne, co mogę powiedzieć w tej chwili. Ponieważ aukcja nie jest dostępna, nie możemy potwierdzić autentyczności produktu, jego pochodzenia i ewentualnego związku z metrem”.

Wybuch zainteresowania skłonił właściciela zabytkowego wagonu do znaczącego podniesienia ceny

Własny zabytkowy tabor

Twórca facebookowego profilu wyraża w swoim ostatnim wpisie ostrożny optymizm i zachęca: „Moim zdaniem to jest niepowtarzalna okazja i Metro Warszawskie mogłoby pójść w ślady Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Tramwajów Warszawskich i mieć swój własny zabytkowy tabor”. Jakub Jastrzębski na pytanie jak ocenia sytuację odpisał „Życiu Warszawy”: „Moim zdaniem opcja, że wystawca aukcji deklaruje, że chce sprzedać instytucji (MW albo Stacji Muzeum), to nie jest najgorsza opcja. [...] Temat został podjęty przez inne media, zainteresowanie jest spore. To jest jakiś kapitał”.

W „Życiu Warszawy” myślimy podobnie. Teraz liczymy na korzystny ruch decydentów i rozsądne podejście do sprawy właściciela zabytkowego wagonika–makiety.