Godzina „W” w Warszawie i okolicach. Syreny alarmowe uczczą powstańców i przetestują system

Sygnał i test systemu ostrzegania

Sygnał syren zostanie nadany dokładnie o godzinie 17, a jego charakter będzie ciągły, dźwiękowy i potrwa minutę. Akcja obejmie cały teren województwa mazowieckiego. Co istotne, uruchomienie syren posłuży jednocześnie jako test systemu ostrzegania i alarmowania, co pozwoli sprawdzić jego sprawność i gotowość. Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił się do starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu z apelem o uruchomienie syren alarmowych na administrowanym przez nich obszarze, zapewniając tym samym jednolitość i szeroki zasięg upamiętnienia.