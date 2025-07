Kolejny Koncert Chopinowski w Łazienkach. Jak wygląda program?

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich to jeden z najpopularniejszych cykli wydarzeń muzycznych w stolicy. Co tydzień przyciąga tłumy i to nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Najbliższy koncert już 3 sierpnia. Kto wystąpi tym razem?



Podczas tegorocznego 66. sezonu mamy okazję posłuchać znakomitych pianistów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, m.in. Włoch, Bułgarii, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Brazylii i Czech. W tym roku program jest wyjątkowy, ponieważ wystąpią również artyści, którzy zakwalifikowali się do XIX Konkursu Chopinowskiego. Reklama O której zaczynają się koncerty w Łazienkach Królewskich? Koncerty Chopinowskie to kulturalna wizytówka stolicy, a ich historia sięga 1959 roku. Są organizowane przez Stołeczną Estradę i Towarzystwo im. Fryderyka Chopina we współpracy z Łazienkami Królewskimi. Jest to jedna z najstarszych imprez muzycznych w Warszawie. Koncerty odbywają się w każdą niedzielę pod Pomnikiem Chopina znajdującym się w parku Łazienkowskim (ul. Agrykola 1). W najbliższą niedzielę tradycyjnie odbędą się dwa koncerty – pierwszy o godzinie 12, drugi o 16. Wstęp na oba z nich jest darmowy. Wydarzenia są współfinansowane ze środków Miasta st. Warszawy. Kto zagra 3 sierpnia? O godzinie 1 będzie można posłuchać Krzysztofa Jabłońskiego – laureata III nagrody na XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1985 roku oraz zdobywcy wielu nagród na innych konkursach muzycznych (m.in. w Mediolanie w 1980 roku, Palm Beach w 1988 roku i w Nowym Jorku w 1989 roku). Krzysztof Jabłoński występował i nadal występuje na estradach całego świata. Wydał również wiele płyt nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i Japonii. Obecnie kieruje Wydziałem Fortepianu i Instrumentów Klawiszowych na Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu. O godzinie 16:00 zagra jedna z najpopularniejszych japońskich pianistek – Ikuyo Nakamichi. Artystyka pasjonuje się historycznymi instrumentami i podczas niektórych koncertów grała na dawnych fortepianach. Nakamichi otrzymała najwyższe wyróżnienie w 42. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Genewie, Pierwszą Nagrodę w Konkursie im. Feliksa Mendelssohna oraz Piątą Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Królowej Elżbiety w Belgii.