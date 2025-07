Pablopavo i Ludziki z pierwszym letnim koncertem w Warszawie. Wstęp wolny

Paweł Sołtys jest autorem tekstów i opowiadań drukowanych w czasopismach literackich i kulturalnych. W 2017 roku zadebiutował zbiorem opowiadań „Mikrotyki”. W 2018 roku został laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego oraz Nagrody Literackiej Gdynia. W tym samym roku był też nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”.

Pablopavo i Ludziki wystąpią 19 lipca na scenie plenerowej Wawerskiego Centrum Kultury Filia Radość

Pablopavo i Ludziki to grupa muzyczna, która zagrała wspólnie kilkaset koncertów w Polsce i za granicą. Wydała też kilka płyt. Ostatnia z nich to pochodząca z 2024 roku „Lakuna”, którą organizatorzy sobotniego koncertu w Wawrze charakteryzują w ten sposób: „Jest to chyba najbardziej eklektyczna, a przy tym najbardziej szalona z płyt Pablopavo i Ludzików. Sporo do tańca w nieistniejących budynkach, trochę o groteskowym pięknie miłości, nieco psychodelicznego country z Targówka i funku z Utraty”.

Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że koncerty grupy Pablopavo i Ludziki są nie tylko rozrywką. Są też okazją do przemyśleń i promocji polskich artystów współczesnych.