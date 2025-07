83-latek wyszedł wyrzucić śmieci i zaginął. Pomógł kierowca autobusu

Spostrzegawczość kierowcy autobusu miejskiego oraz interwencja Straży Miejskiej pomogły starszemu, zdezorientowanemu pasażerowi wrócić bezpiecznie do domu. Mężczyzna wyszedł, aby wyrzucić śmieci i nie pamiętał, w jaki sposób znalazł się w autobusie.



O zdarzeniu, do którego doszło we Włochach w sobotni wieczór 12 lipca w autobusie miejskim linii 178, informuje stołeczna Straż Miejska w komunikacie na stronie internetowej oraz we wpisie zamieszczonym na swoim profilu w serwisie X.

83-letni mężczyzna wyszedł wyrzucić śmieci i nie pamiętał, jak znalazł się w autobusie miejskim

Kierowca autobusu miejskiego zwrócił uwagę na starszego pasażera podróżującego od dłuższego czasu bez celu. Zaalarmował Straż Miejską.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili w rozmowie z 83-letnim seniorem, że ten się zgubił. Przyznał, że nie pamięta, ani gdzie i kiedy wsiadł do autobusu, ani też gdzie mieszka. Nie potrafił również podać numeru telefonu do bliskiej osoby. Pamiętał jedynie, że pracował jako naukowiec-matematyk.

Okazało się jednak, że zagubiony pasażer posiadał przy sobie telefon. Jeden ze strażników poprosił, by senior zadzwonił do żony. Ten prosty trik wystarczył, aby mężczyzna sięgnął po telefon i instynktownie wybrał znany numer.