Nowa siedziba biblioteki publicznej na Ursynowie. Jest konkurs

Dzielnica Ursynów ogłosiła konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ulicy Bacewiczówny. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz projekt drogi dojazdowej.



„To kolejny ważny krok w kierunku stworzenia nowoczesnej, funkcjonalnej i otwartej przestrzeni dla mieszkańców Ursynowa” – powiedział Burmistrz Robert Kempa. „Nowa siedziba biblioteki będzie jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych dzielnicy, odpowiadającym na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do kultury, edukacji i przestrzeni wspólnej. Zapraszamy architektów i studia architektoniczne do udziału w konkursie.”

Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że mogą w nim wziąć udział podmioty spełniające określone w regulaminie warunki formalne. Zwycięzca konkursu otrzyma nie tylko nagrodę pieniężną, ale także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których celem będzie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji. Konkurs jest oficjalnie rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), co podkreśla jego rangę i profesjonalizm.

Cała procedura konkursowa prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem platformy zamówień publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 30 lipca 2025 roku o godzinie 16.