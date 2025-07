Promy wracają na Wisłę. Bezpłatne przeprawy „Wilgą”, „Słonką” i „Pliszką”

We wtorek, 15 lipca, od godz. 12.30 wznowiły kursowanie trzy bezpłatne przeprawy promowe przez Wisłę. Ich kursowanie zostało zawieszone 4 lipca z powodu niskiego stanu wody w rzece.



„Dzięki poprawie warunków hydrologicznych promy Warszawskich Linii Turystycznych wracają na wodę łącząc brzegi w trzech miejscach (…)” - czytamy na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Przypomnijmy, że przeprawy są bezpłatne, a rejsy w wakacje odbywają się codziennie.

W ramach Warszawskich Linii Turystycznych po Wiśle pływają trzy promy:

W1 „Słonka” łączący Cypel Czerniakowski (pomost pływający) z Saską Kępą (plaża),

W2 „Pliszka” kursujący od Mostu Poniatowskiego do przeprawy przy Stadionie Narodowym,

W3 „Wilga” pływający między Podzamczem (przy Parku Fontann) a ogrodem zoologicznym na Pradze.

Rozkłady, trasy i wszystkie informacje dostępne są w zakładce Warszawskich Linii Turystycznych na stronie wtp.waw.pl w zakładce „Warszawskie Linie Turystyczne”.

Co z promami między Młocinami a Nowodworami oraz między Wawrem a Wilanowem?

„Słonka”, „Pliszka” i „Wilga” to nie jedyne bezpłatne przeprawy przez Wisłę funkcjonujące w czasie tych wakacji. Od 1 czerwca do 31 sierpnia między Nowodworami (Białołęka) a Młocinami (Bielany) pływa prom „Dudek” uruchomiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. W dni powszednie prom płynie dwa razy na godzinę, a w soboty, niedziele i święta – trzy razy na godzinę. W okresie obniżonego stanu wody na Wiśle prom zmienił przystanek – nie zatrzymywał się na Młocinach, a w Łomiankach. We wtorek, 15 lipca w mediach społecznościowych poinformowano, że „Dudek” wraca na zwykłą trasę Nowodwory-Młociny.