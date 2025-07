Śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach. Prokuratura powołała biegłych

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o powołaniu biegłych do śledztwa dotyczącego pożaru bloku w Ząbkach. Jeden z biegłych to specjalista z zakresu informatyki śledczej. Powołano go m.in. w celu „zabezpieczenia danych znajdujących się na nośnikach lub w pamięci wewnętrznej rejestratorów monitoringu wizyjnego”.



Prokuratorskie śledztwo dotyczy pożaru który wybuchł 3 lipca br. w bloku mieszkalnym przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach. Śledztwo prowadzone jest w kierunku czynu z art. 163 § 1 pkt 1 k.k., czyli sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Reklama Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie w komunikacie z 14 lipca poinformowała o powołaniu biegłych w śledztwie dotyczącym pożaru. Pierwszy biegły to „instytucja specjalistyczna – Zakład Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie”. Powołano ją 7 lipca aby wziął udział w oględzinach miejsca zdarzenia. W pożarze łącznie ucierpiało ponad 200 mieszkań. Dach nad głową straciło około 500 osób. Foto: screen z tv Polsat Drugi biegły, powołany 14 lipca br., to specjalista z zakresu informatyki śledczej. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, został powołany „celem m.in. zabezpieczenia danych znajdujących się na nośnikach lub w pamięci wewnętrznej rejestratorów monitoringu wizyjnego (CCTV), ustalenia możliwości odtworzenia i pozyskania nagrań wideo z tych rejestratorów na systemach operacyjnych Windows, ustalenia zakresu dostępnych danych, daty i czasu nagrań, ewentualnych prób manipulacji, usunięcia lub nadpisania materiału wideo, wykonanie kopii binarnej lub logicznej (w zależności od możliwości technicznych) zawartości rejestratorów celem jej dalszego przechowywania jako dowodu w sprawie, z zachowaniem zasad integralności i weryfikowalności danych”. Prokuratura wyjaśnia, że wybrany przez nią specjalista figuruje na liście biegłych sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie.