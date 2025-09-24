Historyczna willa na Ochocie stanęła w płomieniach

Nad warszawską Ochotą unosił się we wtorek wieczorem, 23 września, gęsty, ciemny dym. Mieszkańcy z różnych części miasta byli świadkami dramatycznego pożaru, który strawił historyczną, niezamieszkałą willę przy ulicy Żwirki i Wigury 25.



Pomimo natychmiastowej akcji służb, drewniany dach budynku zawalił się do środka, a straty materialne są ogromne. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Płomienie w sercu Ochoty

Pożar wybuchł po godzinie 18 w zabytkowym budynku znanym jako Willa Artura Stefańskiego, przedwojennego ogrodnika. Obiekt od lat stał pusty i popadał w ruinę, co niestety ułatwiło rozprzestrzenianie się ognia. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano cztery zastępy straży pożarnej.

Jak poinformował asp. Tomasz Łukasik ze stołecznej straży pożarnej, płonął pustostan, a w ogniu stanął drewniany dach, który w trakcie akcji gaśniczej zawalił się do środka. Pomimo spekulacji o możliwym wybuchu, służby, w tym straż pożarna i policja, nie potwierdziły tej informacji.

Akcja służb i utrudnienia w ruchu

Kłęby dymu były widoczne z odległości wielu kilometrów, m.in. z Mokotowa i Ursynowa, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Warszawskie pogotowie ratunkowe „Meditrans” apelowało do kierowców o omijanie ulicy Żwirki i Wigury, gdzie w związku z akcją służb tworzył się korek.