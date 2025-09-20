Na stacji Warszawa Wschodnia 21 września przeprowadzone zostaną zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia ewakuacyjne. Ich celem będzie symulacja zagrożenia pożarowego, a w akcji udział wezmą jednostki Państwowej Straży Pożarnej.



W niedzielę PKP zainicjuje na stacji Warszawa Wschodnia specjalną procedurę ewakuacji ludzi. Scenariusz ćwiczeń zakłada, że w rejonie kas biletowych na poziomie „0” wybuchł pożar. Miejsce to, zlokalizowane w strefie pożarowej numer 1, znajduje się od strony ulicy Kijowskiej.

Działania mają na celu sprawdzenie, jak w praktyce funkcjonują procedury ewakuacyjne i organizacja bezpieczeństwa na dworcu, a także czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest skuteczna w warunkach rzeczywistych.

Symulacja zagrożenia i procedura ewakuacji

Głównym celem ćwiczeń jest weryfikacja gotowości obiektu i personelu na wypadek realnego zagrożenia. Całe przedsięwzięcie będzie polegało na wykorzystaniu istniejących urządzeń przeciwpożarowych, a także na przećwiczeniu samej drogi ewakuacyjnej. Osoby ewakuowane, zgodnie z opracowanym planem, mają się zebrać na specjalnie oznakowanym, bezpiecznym terenie zewnętrznym, który znajduje się od strony ulicy Kijowskiej. Pozwoli to ocenić płynność i sprawność przeprowadzenia ewakuacji.

Współpraca ze strażą pożarną

Jak informuje PKP, w ćwiczeniach weźmie udział Państwowa Straż Pożarna. To właśnie ona, od momentu przybycia na miejsce zdarzenia, przejmie kierownictwo nad działaniami ratowniczymi w obiekcie. Przewidywane jest również pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP, co pozwoli na ocenę szybkości ich reakcji, a także na weryfikację procedur związanych z identyfikacją i opanowaniem symulowanego zagrożenia. To kluczowy element, który ma sprawdzić gotowość straży do interwencji w tak dużej i zatłoczonej przestrzeni, jaką jest dworzec kolejowy.