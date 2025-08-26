Sprawa zaginionego małżeństwa z Mokotowa umorzona

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie głośnego zaginięcia małżeństwa z warszawskiego Mokotowa. Jak podała prokuratura, w sprawie „brakuje znamion czynu zabronionego”.



Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Antoni Skiba, śledztwo w sprawie zaginionego małżeństwa Anety i Adama J. zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego.

Decyzja jest nieprawomocna

Jak podaje polsatnews.pl, prokuratorzy wzięli pod uwagę fakt, że starszy z synów w momencie zaginięcia miał 17 lat i był już niemal pełnoletni, a rodzice zostawili mu numer do ciotki.

Decyzja prokuratury nie jest jednak prawomocna. Sąd rodzinny musi jeszcze ustanowić kuratora dla młodszego, 15-letniego wówczas syna. Kurator ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu.

Tajemnicze zaginięcie z Mokotowa

Małżeństwo opuściło swoje mieszkanie z 20 na 21 maja 2023 roku, zostawiając synom kartkę z wiadomością: "„hłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni”. Porzuceni nastolatkowie trafili pod opiekę bliskich, którzy natychmiast zgłosili zaginięcie ich rodziców na policję.