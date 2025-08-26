Stołeczna policja apeluje do pasażerów metra o zwiększoną ostrożność (zdj. ilustracyjne)
Stołeczna policja apeluje do pasażerów metra o wzmożoną ostrożność. W specjalnym komunikacie pojawiła się także prośba o natychmiastowe zgłaszanie służbom zauważonych, niebezpiecznych sytuacji. Apel opublikowano na stronie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.
Według relacji świadków zdarzenia rankiem na stacji metra Młociny mężczyzna zaatakował stojącą przed nim kobietę. Pasażerka metra została popchnięta w stronę torów, wprost pod nadjeżdżający właśnie pociąg.
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring, a nagranie incydentu jest dostępne na stronie internetowej Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Na nagraniu widać dużą grupę osób czekających na peronie stacji. W pewnym momencie jedna ze stojących kobiet zostaje wypchnięta w stronę torów, w momencie, w którym na peron podjeżdża skład. Kobiecie udało się uniknąć upadku, a atakujący mężczyzna szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.
Atak na pasażerkę warszawskiego metra został szybko zgłoszony policji. Przy poszukiwaniach sprawcy pracowali funkcjonariusze Komisariatu Policji Metra Warszawskiego i Komendy Rejonowej Policji. Mężczyznę udało się zidentyfikować m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. Sprawcą okazał się 42-latek. Jak informuje policja, zatrzymanemu za atak na kobietę w metrze grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyźnie postawiono zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.