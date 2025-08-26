Niebezpieczna sytuacja miała miejsce na stacji metra Młociny. Mężczyzna próbował zepchnąć kobietę na tory. Sprawcę zidentyfikowano m.in. dzięki nagraniu z monitoringu.



Stołeczna policja apeluje do pasażerów metra o wzmożoną ostrożność. W specjalnym komunikacie pojawiła się także prośba o natychmiastowe zgłaszanie służbom zauważonych, niebezpiecznych sytuacji. Apel opublikowano na stronie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Reklama Reklama

Warszawa: Próbował zepchnąć kobietę pod nadjeżdżające metro

Według relacji świadków zdarzenia rankiem na stacji metra Młociny mężczyzna zaatakował stojącą przed nim kobietę. Pasażerka metra została popchnięta w stronę torów, wprost pod nadjeżdżający właśnie pociąg.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring, a nagranie incydentu jest dostępne na stronie internetowej Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Na nagraniu widać dużą grupę osób czekających na peronie stacji. W pewnym momencie jedna ze stojących kobiet zostaje wypchnięta w stronę torów, w momencie, w którym na peron podjeżdża skład. Kobiecie udało się uniknąć upadku, a atakujący mężczyzna szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policja ujęła sprawcę. 42-latkowi grozi do 3 lat więzienia

Atak na pasażerkę warszawskiego metra został szybko zgłoszony policji. Przy poszukiwaniach sprawcy pracowali funkcjonariusze Komisariatu Policji Metra Warszawskiego i Komendy Rejonowej Policji. Mężczyznę udało się zidentyfikować m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. Sprawcą okazał się 42-latek. Jak informuje policja, zatrzymanemu za atak na kobietę w metrze grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyźnie postawiono zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.