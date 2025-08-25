16.6°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Wzmożone kontrole policji na ulicach Warszawy. 25 i 26 sierpnia specjalna akcja

Publikacja: 25.08.2025 12:00

Kontrole policji przy przejściach dla pieszych. Chodzi o bezpieczeństwo na pasach

Foto: FotoDax/Adobe Stock

Anna Rogalska
Komenda Stołeczna Policji zapowiedziała wzmożone kontrole na ulicach Warszawy. Policjanci będą prowadzić działania w dniach 25 i 26 sierpnia. W poniedziałek i wtorek patrole pojawią się w okolicach przejść dla pieszych. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na pasach.

Jak informuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, wzmożone kontrole wynikają z niepokojących statystyk bezpieczeństwa na warszawskich drogach.

Bezpieczeństwo pieszych. Trwają kontrole policji

Analizy pokazują, że liczba osób zabitych i rannych oraz liczba wypadków z udziałem pieszych na ulicach stolicy utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku z tym przez najbliższe dwa dni, w poniedziałek 25 sierpnia i we wtorek 26 sierpnia, policjanci warszawskiej „drogówki” będą prowadzić wzmożone kontrole.

Działania prewencyjne mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Stanowią one część Programu działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych na terenie działania Komendy Stołecznej Policji na lata 2024 – 2026”.

Wypadki z udziałem pieszych. Liczba ofiar wzrosła

Jak wynika z Raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie, w 2024 roku w stolicy doszło do 225 wypadków z udziałem pieszych. Do 119 z nich doszło na przejściach dla pieszych, w tym 50 na pasach z sygnalizacją świetlną. W zdarzeniach tych zginęło 15 pieszych, a 234 osoby zostały ranne. To więcej niż rok wcześniej. W 2023 roku były 182 wypadki z udziałem pieszych, 11 ofiar śmiertelnych i 176 rannych.

80 proc. wypadków (180 zdarzeń) z udziałem pieszych, do których doszło w 2024 roku, wynikało z winy kierujących, głównie z powodu nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu. W pozostałych 20 proc. (45 zdarzeń) winę ponosili piesi, przeważnie powodem było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem. Do większości z nich doszło na przejściach dla pieszych - 119 z 225.

Czego będą dotyczyć policyjne kontrole?

Policjanci będą zwracać uwagę na takie naruszenia przepisów ruchu drogowego jak:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych/ wchodzącemu na przejście dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych.
