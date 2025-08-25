Wzmożone kontrole policji na ulicach Warszawy. 25 i 26 sierpnia specjalna akcja

Komenda Stołeczna Policji zapowiedziała wzmożone kontrole na ulicach Warszawy. Policjanci będą prowadzić działania w dniach 25 i 26 sierpnia. W poniedziałek i wtorek patrole pojawią się w okolicach przejść dla pieszych. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na pasach.



Jak informuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, wzmożone kontrole wynikają z niepokojących statystyk bezpieczeństwa na warszawskich drogach.

Bezpieczeństwo pieszych. Trwają kontrole policji

Analizy pokazują, że liczba osób zabitych i rannych oraz liczba wypadków z udziałem pieszych na ulicach stolicy utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku z tym przez najbliższe dwa dni, w poniedziałek 25 sierpnia i we wtorek 26 sierpnia, policjanci warszawskiej „drogówki” będą prowadzić wzmożone kontrole.

Działania prewencyjne mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Stanowią one część „Programu działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych na terenie działania Komendy Stołecznej Policji na lata 2024 – 2026”.

Wypadki z udziałem pieszych. Liczba ofiar wzrosła

Jak wynika z Raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie, w 2024 roku w stolicy doszło do 225 wypadków z udziałem pieszych. Do 119 z nich doszło na przejściach dla pieszych, w tym 50 na pasach z sygnalizacją świetlną. W zdarzeniach tych zginęło 15 pieszych, a 234 osoby zostały ranne. To więcej niż rok wcześniej. W 2023 roku były 182 wypadki z udziałem pieszych, 11 ofiar śmiertelnych i 176 rannych.