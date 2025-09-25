15.4°C
Życie Warszawy

Pożar w Ząbkach. Nadzór budowlany wydał kluczową decyzję w kwestii odbudowy bloku

Publikacja: 25.09.2025 10:05

Po kilku tygodniach niepewności, mieszkańcy wreszcie otrzymali „zielone światło” do podjęcia konkret

Po kilku tygodniach niepewności, mieszkańcy wreszcie otrzymali „zielone światło” do podjęcia konkretnych działań

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Kacper Komaiszko
Wydział Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie wydał decyzję, która może okazać się przełomowa dla poszkodowanych w pożarze bloku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach.

Zgodnie z informacjami Polsat News, decyzja nakazuje wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie prac porządkowych oraz zabezpieczających, z naciskiem na budowę prowizorycznego dachu. Oznacza to, że po kilku tygodniach niepewności, mieszkańcy wreszcie otrzymali „zielone światło” do podjęcia konkretnych działań w celu ochrony i odbudowy zniszczonego budynku.

Skala zniszczeń i dotychczasowe działania

Do ogromnego pożaru przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach doszło 3 lipca. Ogień, który objął trzy połączone ze sobą bloki tworzące literę „C”, doprowadził do totalnego zniszczenia dachu i najwyższych kondygnacji. Niższe piętra zostały poważnie uszkodzone przez wodę używaną w akcji gaśniczej, w której uczestniczyło ponad 300 strażaków. W wyniku pożaru zniszczonych zostało około 220 mieszkań, a ponad 500 osób straciło dach nad głową. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po wstępnej ocenie, wydał nakaz zabezpieczenia miejsca katastrofy i wyłączenia budynku z użytku. Kontrole potwierdziły, że te wstępne prace zostały wykonane prawidłowo.

Najnowsza decyzja: szczegóły i rygor natychmiastowej wykonalności

Jak podaje Polsat News, najnowsza decyzja organów nadzoru budowlanego nakłada na wspólnotę mieszkaniową obowiązek wykonania kolejnych, kluczowych prac. Wspólnota ma na to pół roku, jednak zdaniem władz miasta prace mogą zakończyć się nawet w dwa miesiące. Do najważniejszych zadań należy:

• Uporządkowanie spalonego wyposażenia i pozostałości konstrukcyjnych w lokalach, klatkach schodowych oraz garażu.

• Usunięcie uszkodzonych balkonów oraz ścian działowych.

• Budowa prowizorycznego dachu, w tym montaż krokwi, łat i blachy trapezowej, a także zabezpieczenie otworów w stropach i dachu przed wpływem warunków atmosferycznych. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace muszą zostać rozpoczęte bez zbędnej zwłoki, co jest szczególnie istotne w obliczu zbliżających się jesienno-zimowych warunków pogodowych.

Polecane
Z wielu pomieszczeń bloku przy ul. Powstańców w Ząbkach pozostały jedynie zgliszcza
po pożarze w Ząbkach
Odszkodowania dla pogorzelców. Wypłacono już ponad 8 mln zł

Perspektywy odbudowy

Uchwalona decyzja, choć nie jest ostatecznym planem pełnej odbudowy, stanowi kluczowy pierwszy krok. Zabezpieczenie budynku tymczasowym dachem jest absolutnym priorytetem, który ma na celu ochronę ocalałych części konstrukcji przed dalszymi zniszczeniami spowodowanymi deszczem i wilgocią.

Usunięcie uszkodzonych elementów pozwoli na przeprowadzenie rzetelnej oceny stanu technicznego budynku i przygotowanie gruntu pod kompleksowy remont. Ten według informacji władz Ząbek może potrwać około dwóch lat. Prowizoryczny dach ma zapobiec dalszej degradacji, co w dłuższej perspektywie może skrócić czas i obniżyć koszty pełnej odbudowy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

