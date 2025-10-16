7.3°C
Życie Warszawy

Z agencji towarzyskiej do klubokawiarni ewangelizacyjnej. Ksiądz otwiera lokal w centrum Warszawy

Publikacja: 16.10.2025 07:55

Lokal przy Żurawiej 22 przez lata pełnił funkcję agencji towarzyskiej

Foto: pexels.com / mat. pras

Kacper Komaiszko
Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako „Ksiądz z osiedla”, przeniósł swój nietypowy projekt ewangelizacyjny do ścisłego centrum stolicy. Klubokawiarnia „Cyrk Motyli” budzi kontrowersje, ponieważ mieści się w lokalu, w którym dawniej działał dom publiczny.

Ksiądz Rafał Główczyński od lat znany jest z niekonwencjonalnych metod duszpasterskich, sięgających poza mury kościoła. Po sukcesie letniego sezonu nad Wisłą, duchowny przeniósł swój flagowy projekt – klubokawiarnię „Cyrk Motyli” – w nowe, całoroczne miejsce. Inicjatywa ta, oparta na zasadzie „płacisz, ile możesz” i całkowicie wolna od alkoholu, stawia na integrację i otwartość. Jednak to nie rewolucyjna formuła, a nowa lokalizacja w sercu Warszawy przy ul. Żurawiej 22, wzbudza największe emocje i ożywioną dyskusję.

Od Bulwarów do Śródmieścia

Projekt „Cyrk Motyli” zadebiutował latem 2024 roku na Bulwarach Wiślanych, w pobliżu Mostu Poniatowskiego. Od samego początku przyświecała mu idea „wydobywania piękna i dobra z ludzi”, czemu nawiązuje sama nazwa, inspirowana filmem o Nicku Vujicicu. Już nad Wisłą „Cyrk Motyli” działał jako unikalna przestrzeń bez sztywnego cennika, alkoholu i zachęcająca do odłożenia telefonów.

W związku z zakończeniem sezonu letniego, wierni bywalcy zasypywali księdza pytaniami o kontynuację, a on sam – jak relacjonuje – szukał nowego miejsca, modląc się o wsparcie. Gdy tylko pojawiła się okazja wynajęcia lokalu w centrum miasta, duchowny nie wahał się ani chwili, aby przenieść misję otwartej, ewangelizacyjnej klubokawiarni na stałe pod dach.

Metamorfoza zła w dobro - lokal z przeszłością

Nowa lokalizacja stała się największą kontrowersją i jednocześnie najsilniejszym elementem promocyjnym projektu. Dopiero po rozpoczęciu prac remontowych okazało się, że lokal przy Żurawiej 22 przez lata pełnił funkcję agencji towarzyskiej, a ostatnio działał tam klub komediowy. Ksiądz Główczyński, zamiast ukrywać ten fakt, uczynił go fundamentem swojej misji.

Duchowny celowo odwraca trend znany z Zachodu, gdzie dawne świątynie są zamieniane na kluby nocne. „Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną” – tłumaczył Główczyński. Dla całej sytuacji ksiądz znalazł mocne uzasadnienie teologiczne, przywołując postać Jezusa, który „chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek”, czyli do miejsc, których unikali ówcześni „porządni Żydzi”. W ten sposób, lokal z niechlubną przeszłością ma przejść symboliczną i realną metamorfozę.

Program tygodnia – płatność uśmiechem

„Cyrk Motyli” otworzył swoje drzwi w sobotę, 11 października, i jest czynny codziennie od godziny 12. Klubokawiarnia realizuje swoją misję integracji społecznej poprzez bogaty, tematyczny program tygodnia:

• Poniedziałki – „Dzień uśmiechu”: To najbardziej innowacyjny punkt programu. Dzień dedykowany jest rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obowiązuje w nim całkowity zakaz płacenia pieniędzmi. Jedyną akceptowaną walutą są uśmiechy.

• Wtorki: Potańcówki dla samotnych seniorów.

• Środy: Spotkania integracyjne przy meczach i filmach.

• Czwartki: Dyskusje dotyczące wiary i życia Kościoła.

• Piątki: Koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi.

• Soboty: Bezalkoholowe dyskoteki.

• Niedziele: „Chillowanie” rodzinne.

OnlyFans jako sposób na czynsz

Mimo że formuła „płacisz, ile możesz” doskonale wpisuje się w ideę pomocy społecznej, stałym wyzwaniem są wysokie koszty utrzymania lokalu w ścisłym centrum Warszawy,. Właśnie to wyzwanie doprowadziło do kolejnej kontrowersji: ksiądz Główczyński założył konto na platformie OnlyFans, kojarzonej głównie z treściami dla dorosłych. Profil ma służyć jako narzędzie do zbiórki funduszy. Ksiądz argumentuje, że wybrał ją ze względu na mniejszą konkurencję niż na typowych portalach crowdfundingowych, a na swoim profilu będzie publikował codzienne komentarze do Ewangelii i relacje z działalności klubokawiarni.

Kim jest „Ksiądz z osiedla”?

Ks. Rafał Główczyński, znany jako „Ksiądz z osiedla”, to Salwatorianin posługujący na co dzień w Piastowie i pracujący jako katecheta. Jego styl komunikacji jest bezpośredni, co jest efektem dorastania na jednym z warszawskich osiedli i socjologicznego wykształcenia. Zanim wstąpił do zakonu, prowadził typowe życie studenckie.

Duchowny aktywnie wykorzystuje media społecznościowe (YouTube, TikTok) do ewangelizacji, odpowiadając młodzieży na trudne pytania i obalając stereotypy. Jego działalność duszpasterska jest również widoczna w innych inicjatywach w stolicy: organizuje imprezy pod Mostem Świętokrzyskim, nocne drogi krzyżowe, akcje charytatywne, a także rozgrywki sportowe, w których wpisowym jest wolontariat.

W projekcie „Cyrku Motyli” w Warszawie, ksiądz postawił na nowy model zaangażowania młodych wolontariuszy – zamiast wynagrodzenia w gotówce, zyskają możliwość wspólnego wyjazdu na Jubileusz Młodych do Rzymu. To kolejny dowód na to, że „Ksiądz z osiedla” łączy duszpasterstwo z przedsiębiorczością społeczną i błyskotliwym marketingiem.

Czy prowokacja wystarczy?

„Cyrk Motyli” to projekt, który z premedytacją balansuje na granicy duszpasterstwa, biznesu i medialnej prowokacji. Przeniesienie działalności z nadwiślańskich bulwarów do historycznie obciążonego lokalu w centrum to odważny krok. Pozostaje pytanie, czy innowacyjność, otwartość i prowokacyjny marketing wystarczą, aby utrzymać drogi lokal w centrum stolicy.

