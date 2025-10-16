Z agencji towarzyskiej do klubokawiarni ewangelizacyjnej. Ksiądz otwiera lokal w centrum Warszawy

Metamorfoza zła w dobro - lokal z przeszłością

Nowa lokalizacja stała się największą kontrowersją i jednocześnie najsilniejszym elementem promocyjnym projektu. Dopiero po rozpoczęciu prac remontowych okazało się, że lokal przy Żurawiej 22 przez lata pełnił funkcję agencji towarzyskiej, a ostatnio działał tam klub komediowy. Ksiądz Główczyński, zamiast ukrywać ten fakt, uczynił go fundamentem swojej misji.

Duchowny celowo odwraca trend znany z Zachodu, gdzie dawne świątynie są zamieniane na kluby nocne. „Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną” – tłumaczył Główczyński. Dla całej sytuacji ksiądz znalazł mocne uzasadnienie teologiczne, przywołując postać Jezusa, który „chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek”, czyli do miejsc, których unikali ówcześni „porządni Żydzi”. W ten sposób, lokal z niechlubną przeszłością ma przejść symboliczną i realną metamorfozę.

Program tygodnia – płatność uśmiechem

„Cyrk Motyli” otworzył swoje drzwi w sobotę, 11 października, i jest czynny codziennie od godziny 12. Klubokawiarnia realizuje swoją misję integracji społecznej poprzez bogaty, tematyczny program tygodnia:

• Poniedziałki – „Dzień uśmiechu”: To najbardziej innowacyjny punkt programu. Dzień dedykowany jest rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obowiązuje w nim całkowity zakaz płacenia pieniędzmi. Jedyną akceptowaną walutą są uśmiechy.

• Wtorki: Potańcówki dla samotnych seniorów.

• Środy: Spotkania integracyjne przy meczach i filmach.

• Czwartki: Dyskusje dotyczące wiary i życia Kościoła.

• Piątki: Koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi.

• Soboty: Bezalkoholowe dyskoteki.

• Niedziele: „Chillowanie” rodzinne.

OnlyFans jako sposób na czynsz

Mimo że formuła „płacisz, ile możesz” doskonale wpisuje się w ideę pomocy społecznej, stałym wyzwaniem są wysokie koszty utrzymania lokalu w ścisłym centrum Warszawy,. Właśnie to wyzwanie doprowadziło do kolejnej kontrowersji: ksiądz Główczyński założył konto na platformie OnlyFans, kojarzonej głównie z treściami dla dorosłych. Profil ma służyć jako narzędzie do zbiórki funduszy. Ksiądz argumentuje, że wybrał ją ze względu na mniejszą konkurencję niż na typowych portalach crowdfundingowych, a na swoim profilu będzie publikował codzienne komentarze do Ewangelii i relacje z działalności klubokawiarni.

Kim jest „Ksiądz z osiedla”?

Ks. Rafał Główczyński, znany jako „Ksiądz z osiedla”, to Salwatorianin posługujący na co dzień w Piastowie i pracujący jako katecheta. Jego styl komunikacji jest bezpośredni, co jest efektem dorastania na jednym z warszawskich osiedli i socjologicznego wykształcenia. Zanim wstąpił do zakonu, prowadził typowe życie studenckie.

Duchowny aktywnie wykorzystuje media społecznościowe (YouTube, TikTok) do ewangelizacji, odpowiadając młodzieży na trudne pytania i obalając stereotypy. Jego działalność duszpasterska jest również widoczna w innych inicjatywach w stolicy: organizuje imprezy pod Mostem Świętokrzyskim, nocne drogi krzyżowe, akcje charytatywne, a także rozgrywki sportowe, w których wpisowym jest wolontariat.

W projekcie „Cyrku Motyli” w Warszawie, ksiądz postawił na nowy model zaangażowania młodych wolontariuszy – zamiast wynagrodzenia w gotówce, zyskają możliwość wspólnego wyjazdu na Jubileusz Młodych do Rzymu. To kolejny dowód na to, że „Ksiądz z osiedla” łączy duszpasterstwo z przedsiębiorczością społeczną i błyskotliwym marketingiem.

Czy prowokacja wystarczy?

„Cyrk Motyli” to projekt, który z premedytacją balansuje na granicy duszpasterstwa, biznesu i medialnej prowokacji. Przeniesienie działalności z nadwiślańskich bulwarów do historycznie obciążonego lokalu w centrum to odważny krok. Pozostaje pytanie, czy innowacyjność, otwartość i prowokacyjny marketing wystarczą, aby utrzymać drogi lokal w centrum stolicy.