Miejscy wolontariusze bez ubezpieczeń? Warszawa odmawia wsparcia

Dziękczynny mural dla miejskich wolontariuszy pojawił się w centrum miasta w 2022 roku
Warszawski system wolontariatu od lat uznawany jest za wzór społecznego zaangażowania. Niemniej jednak, w opinii radnej Marty Szczepańskiej, wymaga on pilnych uzupełnień w zakresie organizacyjnym. Radna wskazuje, że praca wolontariuszy nie jest obecnie odpowiednio zabezpieczona, a dotychczasowe rozwiązania nie chronią ich w pełni przed ryzykiem związanymi z wykonywanymi zadaniami.
Obecnie wolontariusze są objęci jedynie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Radna Szczepańska podkreśla, że jest to ochrona niewystarczająca, zwłaszcza w odniesieniu do specyfiki pracy w placówkach takich jak zwierzęce Schronisko na Paluchu, gdzie działa prawie 700 wolontariuszy.
Ich codzienne obowiązki, takie jak wyprowadzanie psów na spacery, transport zwierząt do klinik weterynaryjnych czy udział w wydarzeniach promujących adopcje, wiążą się nie tylko z ryzykiem urazów fizycznych, ale również z potencjalną odpowiedzialnością cywilną. W ocenie radnej, obecny zakres ubezpieczenia nie pokrywa w pełni tych zagrożeń.
W interpelacji radna powołuje się na art. 46 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który przewiduje, że wolontariuszom mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Według jej informacji, przepis ten nie jest obecnie stosowany w warszawskim samorządzie.
Jako przykład radna podaje wniosek jednej z wolontariuszek Schroniska na Paluchu o dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego, który został odrzucony z powodu „ograniczonych środków”. Mimo że zaproponowano możliwość wykupienia dodatkowej polisy na preferencyjnych warunkach, jej koszt pokrywany indywidualnie stanowi dla wielu wolontariuszy poważne obciążenie finansowe.
Marta Szczepańska zwraca się z apelem o wygospodarowanie środków z budżetu miasta na zapewnienie wolontariuszom kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Postuluje, aby ubezpieczenie obejmowało nie tylko NNW, ale także odpowiedzialność cywilną oraz możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych, tam gdzie jest to uzasadnione.
Radna Szczepańska argumentuje, że choć takie wydatki są niewielkie w skali budżetu miasta, stanowiłyby znaczące i realne wsparcie dla osób bezinteresownie angażujących się w działania na rzecz stolicy. Byłoby to także potwierdzenie, że ich praca jest nie tylko doceniana, ale także odpowiednio zabezpieczona.