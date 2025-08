Nowa akcja dla dzieci w domach dziecka. Jak zostać Osobą Zaprzyjaźnioną?

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza mieszkańców stolicy do udziału w wyjątkowej akcji „Zrób komuś dzień!”, która stwarza realną możliwość wsparcia dzieci mieszkających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka.



Dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nierzadko przeżywają trudne chwile, doświadczając braku stałej, bliskiej więzi z dorosłymi poza personelem i rodziną zastępczą. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie podjęło inicjatywę, której celem jest stworzenie dla tych dzieci wyjątkowej przestrzeni kontaktu z dorosłymi – przyjaciółmi, którzy swoim czasem i uwagą mogą naprawdę zmienić ich codzienność.

Reklama

Na czym polega akcja „Zrób komuś dzień”?

Wolontariat polega m.in. na spędzaniu wspólnego czasu: granie w gry, czytanie, rozmowy, słuchanie, a także wspólna nauka czy prowadzenie ciekawych zajęć i warsztatów. Są to działania, które budują zaufanie i dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Jak tłumaczą pomysłodawcy akcji, nawet jedna godzina tygodniowo może mieć duże znaczenie i sprawić, że trudny czas stanie się łatwiejszy do przejścia.

Osoba Zaprzyjaźniona to dorosły, który regularnie towarzyszy dziecku, budując z nim relację opartą na uwadze, obecności i akceptacji. To nie tylko wolontariusz, ale prawdziwy przyjaciel, z którym dziecko może spędzać czas – czy to na rowerze, podczas weekendowych wyjazdów, w kinie czy świętując urodziny i inne ważne chwile.

Jego obecność może nie tylko poprawić dzień, ale mieć długofalowy wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Pomaga dziecku zbudować zaufanie i otwartość na relacje z dorosłymi spoza najbliższego środowiska, a także wzmacnia jego poczucie własnej wartości. W zamian zyskuje satysfakcję, nowe doświadczenia, a często także niezapomnianą przyjaźń.