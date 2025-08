Ogłoszono wyniki konkursu SONATINA 9 Narodowego Centrum Nauki. W 9. edycji wybrano 50 naukowców, a łączna wartość przyznanych im grantów to przeszło 44,7 mln złotych. Sześcioro naukowców pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.



SONATINA jest cyklicznym konkursem Narodowego Centrum Nauki, w którym udział brać mogą osoby ze stopniem doktora, chcące rozwijać karierę naukowa i zdobyć doświadczenie jako kierownik projektu. Do 9. edycji zgłaszać się mogli naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz osoby, które składały wniosek jeszcze przed zdobyciem stopnia doktora, ale zobowiązały się to zrobić do 30 czerwca.

Eksperci wybrali 6 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego

Wśród 50 wybranych w konkursie naukowców, sześć projektów pochodzi od naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego:

Autyzm u Matki i Mowa Skierowana do Niemowląt: Wpływ na Rozwój Językowy Dziecka pod kierownictwem dr Alicji Małgorzaty Olszewskiej, kwota finansowania: 1 034 554 zł;

pod kierownictwem dr Alicji Małgorzaty Olszewskiej, kwota finansowania: 1 034 554 zł; Migracje z Europy Wschodniej po latach 2020–2022 i powstawanie transnarodowych sieci religijnych pod kierownictwem dr Ksenii Medvedevej, kwota finansowania: 714 313 zł;

pod kierownictwem dr Ksenii Medvedevej, kwota finansowania: 714 313 zł; Zaburzenia zależnego od SorCS2 sortowania białek neuronalnych w okołoporodowej encefalopatii padaczkowej: badania funkcjonalne w modelach opartych na ludzkich indukowanych komórkach macierzystych pod kierownictwem dr Aleksandry Tempes, kwota finansowania: 1 185 784 zł;

pod kierownictwem dr Aleksandry Tempes, kwota finansowania: 1 185 784 zł; Zaawansowana wysokoprzepustowa platforma mikroprzepływowa do przesiewowego badania modyfikowanych limfocytów T pod kierownictwem dr Alicji Przybyszewskiej-Podstawki, kwota finansowania: 1 197 510 zł;

pod kierownictwem dr Alicji Przybyszewskiej-Podstawki, kwota finansowania: 1 197 510 zł; Metryczna geometria algebraiczna w metodzie compressed sensing pod kierownictwem dr Pierpaoli Santarsiero, kwota finansowania: 676 607 zł;

pod kierownictwem dr Pierpaoli Santarsiero, kwota finansowania: 676 607 zł; Źródła lateralnie propagujących się fononów w nanostrukturach półprzewodnikowych Michała Kobeckiego, kwota finansowania: 668 393 zł.

SONATINA 9. Na co są przeznaczone środki dla laureatów?

Laureaci konkursu otrzymują środki na pełnoetatowe zatrudnienie przez 24 miesiące lub 36 miesięcy w jednostce na terenie Polski, jednak innej niż ta, w której uzyskali oni stopień doktora, oraz prowadzenie badań – można je więc przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenia dla wykonawców, zakup sprzętu, wyjazdy, konsultacje czy wizyty.

Naukowcy wybrani w konkursie muszą także odbyć staż trwający od trzech do sześciu miesięcy – w zagranicznym ośrodku naukowym.