Życie Warszawy

Bezpłatne szkolenie KSeF na Ursynowie: Poznaj zasady e-fakturowania!

Publikacja: 07.11.2025 15:00

Bezpłatne szkolenie KSeF na Ursynowie: Poznaj zasady e-fakturowania!

Foto: Adobe Stock

M.B.
Przedsiębiorcy, księgowi i wszyscy zainteresowani cyfryzacją finansów mają szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 12 listopada 2025 roku w godz. 11–13.

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników na nadchodzące obowiązki i korzyści wynikające z wprowadzenia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Dodatkowy termin spotkania zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku.

Cele spotkania i kluczowe zagadnienia KSeF

Szkolenie ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest częścią cyklu działań UrsynLabu, wspierającego przedsiębiorczość i cyfrowe kompetencje mieszkańców. Spotkanie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania KSeF, wyjaśnienie jego korzyści oraz obowiązków związanych z nowym systemem.

Uczestnicy zdobędą praktyczne informacje dotyczące m.in. wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, a także zasad uwierzytelniania i nadawania uprawnień w systemie.

Foto: mat. pras.

Szczegółowy program szkolenia

Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne, kompleksowo omawiające kluczowe aspekty systemu:

1. Informacje podstawowe o KSeF

  • Czym jest KSeF i jakie korzyści przyniesie jego wdrożenie.
  • Kluczowe aspekty KSeF – kogo i od kiedy dotyczy, jak działa system.
  • Terminy i etapy wdrożenia KSeF.
  • Gdzie szukać informacji i pomocy w zakresie KSeF.

2. Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF oraz nadawanie uprawnień

  • Rodzaje i modele uprawnień.
  • Sposoby nadawania uprawnień oraz wymagane dane.
  • Metody uwierzytelnienia użytkowników.
  • Anonimowy dostęp do faktur.

3. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF

  • Czym jest faktura ustrukturyzowana.
  • Jak przebiega proces wystawiania faktury w KSeF.
  • Określanie daty wystawienia i otrzymania faktury.
  • Wystawianie faktur w trybie online i offline.
  • Uzyskiwanie dostępu do faktur w systemie.

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (sala 136) i jest całkowicie bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Termin szkolenia Lokalizacja Godziny
12 listopada 2025 r. Urząd Dzielnicy Ursynów (s. 136) 11–13
5 grudnia 2025 r. Urząd Dzielnicy Ursynów (s. 136) 11–13
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

