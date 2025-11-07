Przedsiębiorcy, księgowi i wszyscy zainteresowani cyfryzacją finansów mają szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 12 listopada 2025 roku w godz. 11–13.



Celem spotkania jest przygotowanie uczestników na nadchodzące obowiązki i korzyści wynikające z wprowadzenia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Dodatkowy termin spotkania zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku.

Cele spotkania i kluczowe zagadnienia KSeF

Szkolenie ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest częścią cyklu działań UrsynLabu, wspierającego przedsiębiorczość i cyfrowe kompetencje mieszkańców. Spotkanie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania KSeF, wyjaśnienie jego korzyści oraz obowiązków związanych z nowym systemem.

Uczestnicy zdobędą praktyczne informacje dotyczące m.in. wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, a także zasad uwierzytelniania i nadawania uprawnień w systemie.

Foto: mat. pras.

Szczegółowy program szkolenia

Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne, kompleksowo omawiające kluczowe aspekty systemu: