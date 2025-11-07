Celem spotkania jest przygotowanie uczestników na nadchodzące obowiązki i korzyści wynikające z wprowadzenia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Dodatkowy termin spotkania zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku.
Szkolenie ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest częścią cyklu działań UrsynLabu, wspierającego przedsiębiorczość i cyfrowe kompetencje mieszkańców. Spotkanie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania KSeF, wyjaśnienie jego korzyści oraz obowiązków związanych z nowym systemem.
Uczestnicy zdobędą praktyczne informacje dotyczące m.in. wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, a także zasad uwierzytelniania i nadawania uprawnień w systemie.
Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne, kompleksowo omawiające kluczowe aspekty systemu:
1. Informacje podstawowe o KSeF
2. Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF oraz nadawanie uprawnień
3. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF
Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (sala 136) i jest całkowicie bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
|Termin szkolenia
|Lokalizacja
|Godziny
|12 listopada 2025 r.
|Urząd Dzielnicy Ursynów (s. 136)
|11–13
|5 grudnia 2025 r.
|Urząd Dzielnicy Ursynów (s. 136)
|11–13