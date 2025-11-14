Pluskwy w siedzibie UW? Władze uczelni uspokajają, będzie kolejna dezynsekcja

"(...) przypadki występowania insektów w budynkach użyteczności publicznej (...) mają charakter incydentalny" - pisze dyrektor administracyjny WNPiSM UW
„Zapewniamy, że Wydział podejmuje wszelkie działania mające na celu utrzymanie bezpiecznych i komfortowych warunków nauki oraz pracy” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez uczelnię, podpisanym przez Leszka Szczepaniaka, dyrektora administracyjnego wydziału.
W oświadczeniu uczelnia wyjaśnia, że „kilka insektów przypominających pluskwy” znaleziono w czwartek, 6 listopada, w godzinach wieczornych, w jednym miejscu na terenie budynku. Zostały szybko usunięte. „Serwis sprzątający natychmiast oczyścił i zdezynfekował doraźnie miejsce zdarzenia. Niezależnie od tego, w piątek 7 listopada od godziny 8 specjalistyczna firma dezynsekcyjna przeprowadziła kompleksową kontrolę całego budynku pod kątem ewentualnego występowania insektów” – czytamy.
Firma przeprowadzająca kontrolę zaleciała przeprowadzenie prewencyjnej dezynsekcji całego budynku. Zabieg przeprowadzono 10 listopada. W tym dniu budynek został wyłączony z użytkowania. „Zgodnie z procedurą i rekomendacjami firmy dezynsekcja powtórzona będzie w terminie do 14 dni od daty pierwszego zabiegu (w czasie niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi)” – informuje UW.
Oświadczenie uczelni to reakcja na artykuł, który ukazał się w stołecznej „Gazecie Wyborczej”. Studenci Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych zwracali w nim uwagę, że o całej sprawie dowiedzieli się nie od władz uczelni, lecz dzięki informacjom przekazywanym z ust do ust na wydziale i z wewnętrznych grup w mediach społecznościowych.
W oświadczeniu UW czytamy, że pracownicy wydziału zostali poinformowani o planowanej dezynsekcji mailowo, w piątek 7 listopada. „Równolegle informacja została przekazana przedstawicielom Samorządu Studentów” – czytamy.
„Warto zaznaczyć, że przypadki występowania insektów w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie tak dużych jak Gmach Audytoryjny, użytkowanych przez tysiące osób), mają charakter incydentalny, a ich monitoring i zwalczanie stanowią element rutynowych działań utrzymaniowych, prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty” – podkreśla dyrektor administracyjny wydziału.
Gmach Audytoryjny jest jednym z obiektów wchodzących w skład Kampusu Głównego UW, mieszczącego się pod adresem Krakowskie Przedmieście 26/28. Jego budowa została ukończona w 1822 r. Używana do dziś nazwa budynku wynika z faktu, że na parterze znajdowała się duża sala służąca do uroczystości i wykładów dla dużej liczby uczestników.
Budynek ma status zabytku, jako jeden z nielicznych obiektów należących do Uniwersytetu Warszawskiego przetrwał II wojnę światową i nie uległ poważnym zniszczeniom. W latach 2014-2017 przeszedł gruntowny remont, w ramach którego wymieniono stropy, ściany, instalacje elektryczne i sanitarne, wstawiono nowe okna i drzwi. Przywrócono również pierwotny układ wnętrz z dwiema klatkami schodowymi w narożnikach budynku. Odnowiono też elewację i zmieniono jej kolor na jasnoszary, przywrócono pierwotny, klasycystyczny wygląd gmachu.
„W odnowionym Gmachu Audytoryjnym znajdują się pracownie multimedialna i badań fokusowych wyposażona m.in. w lustro weneckie zapewniające bezpośredni podgląd przebiegu badań, kabiny tłumaczy, aula z panelami akustycznymi i składaną trybuną mogącą pomieścić 150 osób, a także kafeteria, sale seminaryjne i wykładowe” – czytamy na stronie UW.