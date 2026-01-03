Wyższa pensja strażników miejskich od 1 stycznia. Płacą ponad 7 tys. zł. Zostało 100 wakatów

Stabilność i przewidywalność służby

W przeciwieństwie do wielu ofert w sektorze prywatnym, praca w Straży Miejskiej jest w pełni oparta na rygorystycznym przestrzeganiu przepisów Kodeksu pracy. Dla funkcjonariuszy oznacza to przede wszystkim bezpieczeństwo socjalne i pełną przejrzystość w rozliczaniu czasu służby. Standardowy tydzień pracy obejmuje 40 godzin, a zadania realizowane są zazwyczaj w systemie zmianowym trwającym 8 lub 12 godzin. Taka organizacja pozwala na zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym, co jest niezwykle ważne w zawodach o charakterze mundurowym.

Każda minuta wypracowana ponad ustawowy czas jest ewidencjonowana, co gwarantuje funkcjonariuszom wypłatę należnych środków za nadgodziny lub możliwość odebrania czasu wolnego.

Od ekologii po patrole rzeczne

Struktura warszawskiej Straży Miejskiej jest rozbudowana, co pozwala na znalezienie ścieżki zawodowej dopasowanej do indywidualnych zainteresowań. W siedmiu oddziałach terenowych funkcjonują referaty szkolne, które koncentrują się na ochronie najmłodszych w okolicach placówek edukacyjnych, oraz referaty komunalne zajmujące się infrastrukturą i przestrzeganiem nowoczesnych przepisów, takich jak Strefa Czystego Transportu. Dla osób ceniących kontakt z historią i turystyką przygotowano miejsca w specjalnym referacie obsługującym Stare i Nowe Miasto w obrębie Śródmieścia.

Dla pasjonatów ochrony przyrody naturalnym wyborem jest Oddział Ochrony Środowiska. Funkcjonariusze operują tam tak zwanymi smogowozami, sprawdzając legalność opału i jakość powietrza, lub działają w ramach Ekopatrolu, który ratuje dzikie i domowe zwierzęta na terenie całej aglomeracji. Istnieje również referat do spraw pojazdów, którego zadaniem jest oczyszczanie ulic z porzuconych wraków.

Jednostki do zadań specjalnych i rozwój osobisty

Dla osób szukających jeszcze większych wyzwań stworzono Oddział Specjalistyczny,. To tutaj pracują strażnicy-konwojenci eskortujący wartościowe przesyłki samorządowe oraz funkcjonariusze reprezentujący stolicę podczas najważniejszych uroczystości państwowych i sesji rady miasta. Jedną z najbardziej widowiskowych form aktywności tego oddziału jest patrol rzeczny, który z pokładu nowoczesnych łodzi monitoruje bezpieczeństwo nad Wisłą, dbając o porządek na wodzie i terenach nadbrzeżnych.

Prosta droga do munduru

Aby dołączyć do zespołu dbającego o serce Polski, kandydaci muszą spełnić kilka podstawowych warunków formalnych. Kluczowe jest ukończenie 21. roku życia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz wykształcenia co najmniej średniego. Niezbędny jest również uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nienaganna opinia, potwierdzona brakiem karalności. Oprócz sprawności fizycznej i psychicznej, od przyszłych strażników oczekuje się podstawowej znajomości topografii Warszawy oraz autentycznej chęci pracy na rzecz drugiego człowieka. Każdy nowo przyjęty funkcjonariusz przechodzi kompleksowe szkolenie podstawowe, które przygotowuje go do wyzwań, jakie stawia przed nim służba w milionowej metropolii.