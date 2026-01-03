-0.5°C
Wyższa pensja strażników miejskich od 1 stycznia. Płacą ponad 7 tys. zł. Zostało 100 wakatów

Publikacja: 03.01.2026 06:11

Już tylko około stu miejsc czeka na tych, którzy chcieliby wstąpić do Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Zarobki w stołecznej Straży Miejskiej wzrosły do 7 200 złotych brutto. Choć w ostatnim roku formację zasiliło ponad 200 osób, wciąż wolnych pozostaje 100 etatów. Na kandydatów czekają unikalne benefity, w tym lokale mieszkalne.

Warszawska Straż Miejska przechodzi intensywną modernizację, która przejawia się nie tylko w nowoczesnym sprzęcie, ale przede wszystkim w walce z brakami kadrowymi. Nowy, 2026 rok przyniósł przełom w tabeli płac, co stało się odpowiedzią na rosnące koszty życia w stolicy oraz ambitne plany rozbudowy formacji. Jak chwali się stołeczny ratusz, dzięki prowadzonym kampaniom informacyjnym i systematycznemu podnoszeniu standardów pracy, tylko w ubiegłym roku szeregi jednostki zasiliło ponad dwustu nowych funkcjonariuszy. Mimo tak dużego sukcesu rekrutacyjnego, wciąż istnieje szansa na dołączenie do mundurowych, gdyż do obsadzenia pozostała ostatnia pula stu wakatów.

Zarobki, które przyciągają uwagę

Kluczowym argumentem w najnowszym procesie rekrutacji jest wynagrodzenie, które od 1 stycznia 2026 roku prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie na tle innych ofert w sektorze publicznym. Osoba, która zdecyduje się założyć mundur i rozpocznie trzymiesięczny kurs podstawowy jako aplikant, może liczyć na pensję podstawową w wysokości 7 200 złotych brutto. Jest to kwota gwarantowana na start, stanowiąca fundament, na którym nadbudowywane są kolejne komponenty finansowe. Po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego szkolenie, funkcjonariusz otrzymuje premię motywacyjną, która realnie podnosi miesięczne wpływy.

System wynagradzania w Straży Miejskiej docenia również doświadczenie zdobyte w poprzednich miejscach pracy. Nowi pracownicy mogą liczyć na dodatek stażowy, wyliczany na podstawie udokumentowanego zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Do całości dochodzą liczne dodatki socjalne oraz gwarantowana trzynasta pensja po przepracowaniu pełnego roku. Coś, co jednak najbardziej wyróżnia tę ofertę na stołecznym rynku pracy, to dostęp do puli lokali pracowniczych. W dobie wysokich cen najmu mieszkań w Warszawie, możliwość uzyskania lokum z zasobów miasta jest dla wielu kandydatów benefitem o najwyższym znaczeniu strategicznym.

Stabilność i przewidywalność służby

W przeciwieństwie do wielu ofert w sektorze prywatnym, praca w Straży Miejskiej jest w pełni oparta na rygorystycznym przestrzeganiu przepisów Kodeksu pracy. Dla funkcjonariuszy oznacza to przede wszystkim bezpieczeństwo socjalne i pełną przejrzystość w rozliczaniu czasu służby. Standardowy tydzień pracy obejmuje 40 godzin, a zadania realizowane są zazwyczaj w systemie zmianowym trwającym 8 lub 12 godzin. Taka organizacja pozwala na zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym, co jest niezwykle ważne w zawodach o charakterze mundurowym.

Każda minuta wypracowana ponad ustawowy czas jest ewidencjonowana, co gwarantuje funkcjonariuszom wypłatę należnych środków za nadgodziny lub możliwość odebrania czasu wolnego.

Od ekologii po patrole rzeczne

Struktura warszawskiej Straży Miejskiej jest rozbudowana, co pozwala na znalezienie ścieżki zawodowej dopasowanej do indywidualnych zainteresowań. W siedmiu oddziałach terenowych funkcjonują referaty szkolne, które koncentrują się na ochronie najmłodszych w okolicach placówek edukacyjnych, oraz referaty komunalne zajmujące się infrastrukturą i przestrzeganiem nowoczesnych przepisów, takich jak Strefa Czystego Transportu. Dla osób ceniących kontakt z historią i turystyką przygotowano miejsca w specjalnym referacie obsługującym Stare i Nowe Miasto w obrębie Śródmieścia.

Dla pasjonatów ochrony przyrody naturalnym wyborem jest Oddział Ochrony Środowiska. Funkcjonariusze operują tam tak zwanymi smogowozami, sprawdzając legalność opału i jakość powietrza, lub działają w ramach Ekopatrolu, który ratuje dzikie i domowe zwierzęta na terenie całej aglomeracji. Istnieje również referat do spraw pojazdów, którego zadaniem jest oczyszczanie ulic z porzuconych wraków.

Jednostki do zadań specjalnych i rozwój osobisty

Dla osób szukających jeszcze większych wyzwań stworzono Oddział Specjalistyczny,. To tutaj pracują strażnicy-konwojenci eskortujący wartościowe przesyłki samorządowe oraz funkcjonariusze reprezentujący stolicę podczas najważniejszych uroczystości państwowych i sesji rady miasta. Jedną z najbardziej widowiskowych form aktywności tego oddziału jest patrol rzeczny, który z pokładu nowoczesnych łodzi monitoruje bezpieczeństwo nad Wisłą, dbając o porządek na wodzie i terenach nadbrzeżnych.

Prosta droga do munduru

Aby dołączyć do zespołu dbającego o serce Polski, kandydaci muszą spełnić kilka podstawowych warunków formalnych. Kluczowe jest ukończenie 21. roku życia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz wykształcenia co najmniej średniego. Niezbędny jest również uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nienaganna opinia, potwierdzona brakiem karalności. Oprócz sprawności fizycznej i psychicznej, od przyszłych strażników oczekuje się podstawowej znajomości topografii Warszawy oraz autentycznej chęci pracy na rzecz drugiego człowieka. Każdy nowo przyjęty funkcjonariusz przechodzi kompleksowe szkolenie podstawowe, które przygotowuje go do wyzwań, jakie stawia przed nim służba w milionowej metropolii.

