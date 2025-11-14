Niszczy nawierzchnie, infrastrukturę i budynki. Zarząd Zieleni walczy z bożodrzewem

„W związku z obserwowanym zagrożeniem regularnie usuwamy samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego, także te, które osiągnęły już znaczne rozmiary” – ogłosił Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.



Jak informują urzędnicy, bożodrzew gruczołkowaty (Alianthus altissima) od 2012 r. znajduje się na liście inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla UE, rozpowszechnionych na szeroką skalę.

Wyjątkowe zdolności do regeneracji i rozprzestrzeniania

Drzewo to ze względu na silny wzrost korzeni niszczy nawierzchnie, infrastrukturę kanalizacyjną i fundamenty budynków. Bożodrzew rozmnaża się przez wysiew nasion oraz poprzez odrosty korzeniowe. Dorosłe drzewo produkuje 200-300 tys. nasion.

Roślina ta ma wyjątkowe zdolności do regeneracji i rozprzestrzeniania. Niskie temperatury i długie zimy stanowią czynnik ograniczający jego rozprzestrzenianie i wzrost młodych siewek. Ze względu na wysokie temperatury zimą w ostatnich latach można zaobserwować na terenie Warszawy znaczne rozprzestrzenienie się osobników tego gatunku.

„W związku z obserwowanym zagrożeniem regularnie usuwamy samosiewy tego gatunku, także te, które osiągnęły już znaczne rozmiary. Na usunięcie bożodrzewu nie jest wymagane zezwolenie” – informuje Zarząd Zieleni.