Niszczy nawierzchnie, infrastrukturę i budynki. Zarząd Zieleni walczy z bożodrzewem

Bożodrzew gruczołkowaty to szybko rosnące drzewo, często z odrostami korzeniowymi
Jak informują urzędnicy, bożodrzew gruczołkowaty (Alianthus altissima) od 2012 r. znajduje się na liście inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla UE, rozpowszechnionych na szeroką skalę.
Drzewo to ze względu na silny wzrost korzeni niszczy nawierzchnie, infrastrukturę kanalizacyjną i fundamenty budynków. Bożodrzew rozmnaża się przez wysiew nasion oraz poprzez odrosty korzeniowe. Dorosłe drzewo produkuje 200-300 tys. nasion.
Roślina ta ma wyjątkowe zdolności do regeneracji i rozprzestrzeniania. Niskie temperatury i długie zimy stanowią czynnik ograniczający jego rozprzestrzenianie i wzrost młodych siewek. Ze względu na wysokie temperatury zimą w ostatnich latach można zaobserwować na terenie Warszawy znaczne rozprzestrzenienie się osobników tego gatunku.
„W związku z obserwowanym zagrożeniem regularnie usuwamy samosiewy tego gatunku, także te, które osiągnęły już znaczne rozmiary. Na usunięcie bożodrzewu nie jest wymagane zezwolenie” – informuje Zarząd Zieleni.
Jak opisuje Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, bożodrzew gruczołkowaty to szybko rosnące drzewo, często z odrostami korzeniowymi. Jego kora jest gładka, jasnoszara z podłużnymi, jasnymi prążkami, a pędy grube, żółtobrązowe, delikatnie omszone. Liście osiągają długość do 60 cm, a na pędach odroślowych nawet do 1 metra! Złożone są z 11-25 listków, które u nasady mają kilka tępych ząbków, każdy z gruczołkiem (stąd nazwa).
Gruczołki te po roztarciu nieprzyjemnie pachną. Liście wiosną rozwijają się późno, bo dopiero w maju, i są początkowo czerwonawe, za to jesienią pozostają długo zielone i takie opadają po pierwszych przymrozkach. Kwiatostany zielonkawobiałe, długości do 20 cm, ukazują się w czerwcu i lipcu.
Gatunek ten znajduje się w uprawie od 1751 r. i jest sadzony w całej Europie. Świeża kora ma silne właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne. W Chinach stosowana jest do leczenia biegunek oraz jako środek wymiotny.
Z kolei Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, że do czynników sprzyjających inwazji bożodrzewu gruczołowatego w ostatnich kilkudziesięciu latach należy zaliczyć m.in. korzystne dla tego gatunku zmiany użytkowania ziemi w miastach oraz rozszerzanie zasięgów miejskich wysp ciepła, a także globalne zmiany klimatyczne.
„Drzewo to już obecnie powoduje poważne zagrożenia dla infrastruktury budowlanej i technicznej w miastach, zaś w przyszłości może negatywnie wpływać na naturalną różnorodność biologiczną oraz siedliska naturalne” – ostrzega GDOŚ.