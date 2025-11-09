Uniwersytet Warszawski kończy 209 lat. Koncert urodzinowy

Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku.
Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku. Dla upamiętnienia tej rocznicy uczelnia co roku organizuje koncert urodzinowy, który gromadzi członków społeczności akademickiej, absolwentów, przyjaciół i sympatyków UW.
Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 20 listopada w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Na scenie wystąpią uniwersyteckie zespoły artystyczne: Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Teatr Tańca „Warszawianka”.
Gościem specjalnym koncertu będzie Katarzyna Pakosińska – absolwentka UW, aktorka teatralna i estradowa, dziennikarka oraz konferansjerka, która zaprezentuje autorski program zatytułowany „Trzy dekady śmiechu”.
Po części koncertowej zaplanowano zabawę taneczną w uliczce BUW, przy muzyce zespołu Sensation Band.
„Koncert urodzinowy 209 lat Uniwersytetu Warszawskiego” odbędzie się 20 listopada o godz. 19 w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66).
Wejściówki na wydarzenie można odbierać w Biurze Promocji w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28), od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.30. Liczba miejsc jest ograniczona.