Uniwersytet Warszawski kończy 209 lat. Koncert urodzinowy

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w czwartek 20 listopada odbędzie się koncert z okazji 209. urodzin Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wydarzenia wystąpią zespoły uniwersyteckie – Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Teatr Tańca „Warszawianka”. Gościem specjalnym będzie Katarzyna Pakosińska.



Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku. Dla upamiętnienia tej rocznicy uczelnia co roku organizuje koncert urodzinowy, który gromadzi członków społeczności akademickiej, absolwentów, przyjaciół i sympatyków UW.

Koncert urodzinowy Uniwersytetu Warszawskiego

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 20 listopada w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Na scenie wystąpią uniwersyteckie zespoły artystyczne: Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Teatr Tańca „Warszawianka”.

Gościem specjalnym koncertu będzie Katarzyna Pakosińska – absolwentka UW, aktorka teatralna i estradowa, dziennikarka oraz konferansjerka, która zaprezentuje autorski program zatytułowany „Trzy dekady śmiechu”.

Wejściówki na koncert urodzinowy UW

Po części koncertowej zaplanowano zabawę taneczną w uliczce BUW, przy muzyce zespołu Sensation Band.