Życie Warszawy

Uniwersytet Warszawski kończy 209 lat. Koncert urodzinowy

Publikacja: 09.11.2025 08:45

Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku.

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

rbi
W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w czwartek 20 listopada odbędzie się koncert z okazji 209. urodzin Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wydarzenia wystąpią zespoły uniwersyteckie – Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Teatr Tańca „Warszawianka”. Gościem specjalnym będzie Katarzyna Pakosińska.

Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku. Dla upamiętnienia tej rocznicy uczelnia co roku organizuje koncert urodzinowy, który gromadzi członków społeczności akademickiej, absolwentów, przyjaciół i sympatyków UW.

Koncert urodzinowy Uniwersytetu Warszawskiego

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 20 listopada w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Na scenie wystąpią uniwersyteckie zespoły artystyczne: Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Teatr Tańca „Warszawianka”.

Gościem specjalnym koncertu będzie Katarzyna Pakosińska – absolwentka UW, aktorka teatralna i estradowa, dziennikarka oraz konferansjerka, która zaprezentuje autorski program zatytułowany „Trzy dekady śmiechu”.

Wejściówki na koncert urodzinowy UW

Po części koncertowej zaplanowano zabawę taneczną w uliczce BUW, przy muzyce zespołu Sensation Band.

„Koncert urodzinowy 209 lat Uniwersytetu Warszawskiego” odbędzie się 20 listopada o godz. 19 w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66).

Wejściówki na wydarzenie można odbierać w Biurze Promocji w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28), od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.30. Liczba miejsc jest ograniczona.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

