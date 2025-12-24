Drodzy Sąsiedzi, Czytelnicy i Warszawiacy!



Gdy nasze ulice rozbłysną świąteczną iluminacją, a w domach zapanuje radosne oczekiwanie, życzymy Wam Świąt prawdziwie rodzinnych i pełnych miłości. Niech tradycyjne puste miejsce przy stole będzie symbolem naszej otwartości na drugiego człowieka, a dzielenie się opłatkiem połączy nas w duchu wspólnoty.

Życzymy Państwu, aby te Święta były czasem zatrzymania się w biegu, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz kultywowania pięknych, warszawskich tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

„Życie Warszawy”