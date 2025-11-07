Kwiaty dla Marii Skłodowskiej-Curie. Urodziny warszawskiej noblistki

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta.
Tegoroczne obchody rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie odbędą się w wyjątkowej, kwiatowej oprawie nawiązującej do najnowszej wystawy „Kim jest Maria?, w której roślinne motywy prowadzą zwiedzających przez biografię noblistki.
Słynna polska uczona urodziła się 7 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta. Była piątym dzieckiem w nauczycielskiej rodzinie. Młoda Maria była osobą uzdolnioną i wszechstronnie wykształconą, znała języki obce, interesowała się socjologią, psychologią, naukami ścisłymi, dobrze rysowała. Wybrała jednak nauki ścisłe, marząc o studiach na Uniwersytecie Paryskim, słynnej Sorbonie.
W 1891 r. wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąć studia na Sorbonie (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie pracowała naukowo. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.
Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 r. – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 r. – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych.
Skłodowska-Curie należy do grona jedynie czterech osób, które otrzymały więcej niż jedną Nagrodę Nobla. Wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach, a także jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych. Ciekawostką jest to, że mimo polskiej narodowości i oczywistych związków z krajem, nigdy nie otrzymała polskiego obywatelstwa.
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16 przygotowało specjalne wydarzenia na „urodziny Marii”. W programie m.in. spotkanie z Jakubem Müllerem, autorem książki „Podróże Madame Curie”. Będzie też oprowadzanie po wystawie „Kim jesteś, Mario?”.
Uczestnicy wyruszą kwiatową ścieżką, gdzie mimoza, mak, paproć, asparagus i bratki symbolicznie poprowadzą przez życie uczonej – od młodości, przez trudne decyzje, aż po naukowe sukcesy. Spacer poprowadzi kuratorka wystawy Anna Mizikowska.
Na zakończenie weekendu zaplanowano rodzinne warsztaty plastyczne. Dzieci wraz z opiekunami poznają rośliny towarzyszące Marii Skłodowskiej-Curie i ich znaczenie, a następnie stworzą własne kompozycje z liści i kwiatów.