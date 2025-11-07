11.6°C
Życie Warszawy

Kwiaty dla Marii Skłodowskiej-Curie. Urodziny warszawskiej noblistki

Publikacja: 07.11.2025 13:30

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta.

Foto: Wikipedia

rbi
7 listopada mija 158 lat od przyjścia na świat Marii Skłodowskiej-Curie, podwójnej noblistki i najsłynniejszej polskiej naukowczyni. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza do wspólnego uczczenia urodzin patronki.

Tegoroczne obchody rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie odbędą się w wyjątkowej, kwiatowej oprawie nawiązującej do najnowszej wystawy „Kim jest Maria?, w której roślinne motywy prowadzą zwiedzających przez biografię noblistki.

Kim była Maria Skłodowska-Curie?

Słynna polska uczona urodziła się 7 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta. Była piątym dzieckiem w nauczycielskiej rodzinie. Młoda Maria była osobą uzdolnioną i wszechstronnie wykształconą, znała języki obce, interesowała się socjologią, psychologią, naukami ścisłymi, dobrze rysowała. Wybrała jednak nauki ścisłe, marząc o studiach na Uniwersytecie Paryskim, słynnej Sorbonie.

W 1891 r. wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąć studia na Sorbonie (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie pracowała naukowo. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Camillo Procaccini „Złożenie do grobu”
wyjątkowa wystawa
Raz na 370 lat. Barokowe obrazy z klasztoru Wizytek w Warszawie po konserwacji

Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 r. – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 r. – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych.

Skłodowska-Curie należy do grona jedynie czterech osób, które otrzymały więcej niż jedną Nagrodę Nobla. Wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach, a także jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych. Ciekawostką jest to, że mimo polskiej narodowości i oczywistych związków z krajem, nigdy nie otrzymała polskiego obywatelstwa.

Urodzinowy weekend w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16 przygotowało specjalne wydarzenia na urodziny Marii”. W programie m.in. spotkanie z Jakubem Müllerem, autorem książki „Podróże Madame Curie”. Będzie też oprowadzanie po wystawie „Kim jesteś, Mario?”.

Uczestnicy wyruszą kwiatową ścieżką, gdzie mimoza, mak, paproć, asparagus i bratki symbolicznie poprowadzą przez życie uczonej – od młodości, przez trudne decyzje, aż po naukowe sukcesy. Spacer poprowadzi kuratorka wystawy Anna Mizikowska.

Rękopisy sprzed pięciu i sześciu stuleci przypominają nam, że język nie jest martwym, skamieniałym s
do 31 maja
„Jam Posełkini Jego” – żywa średniowieczna polszczyzna

Na zakończenie weekendu zaplanowano rodzinne warsztaty plastyczne. Dzieci wraz z opiekunami poznają rośliny towarzyszące Marii Skłodowskiej-Curie i ich znaczenie, a następnie stworzą własne kompozycje z liści i kwiatów.

