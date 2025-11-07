Kwiaty dla Marii Skłodowskiej-Curie. Urodziny warszawskiej noblistki

7 listopada mija 158 lat od przyjścia na świat Marii Skłodowskiej-Curie, podwójnej noblistki i najsłynniejszej polskiej naukowczyni. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza do wspólnego uczczenia urodzin patronki.



Tegoroczne obchody rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie odbędą się w wyjątkowej, kwiatowej oprawie nawiązującej do najnowszej wystawy „Kim jest Maria?, w której roślinne motywy prowadzą zwiedzających przez biografię noblistki.

Kim była Maria Skłodowska-Curie?

Słynna polska uczona urodziła się 7 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta. Była piątym dzieckiem w nauczycielskiej rodzinie. Młoda Maria była osobą uzdolnioną i wszechstronnie wykształconą, znała języki obce, interesowała się socjologią, psychologią, naukami ścisłymi, dobrze rysowała. Wybrała jednak nauki ścisłe, marząc o studiach na Uniwersytecie Paryskim, słynnej Sorbonie.

W 1891 r. wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąć studia na Sorbonie (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie pracowała naukowo. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 r. – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 r. – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych.