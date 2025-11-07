Mistrzowskie hity

Twórcą największego w rozmiarach dzieła „Złożenie do grobu”, pochodzącego z początku XVII wieku jest Camillo Procaccini – artysta znany z malowideł do zakrystii katedry w Mediolanie. Jego obrazy pozwalają obserwować przejście od skomplikowanych form manierystycznych ku pełnemu patosu i nieco uspokojonemu wczesnemu barokowi.

W polskich zbiorach to unikatowe dzieło artysty. Obraz powstał na zlecenie księcia Salzburga Wolfa Dietricha Reitenau. W jego nietypowej kompozycji na plan pierwszy wysuwa się Maria Magdalena, która ma rysy Salome Alt, wielkiej miłości księcia.

Siostrom wizytkom oraz podarował Jan Reisner, wybitny polski malarz. Identyfikację i atrybucję obrazu potwierdziła kwerenda na terenie Bawarii, gdzie odnaleziono bliźniaczą kompozycję Procacciniego, podarowaną przez księcia Salzburga jednemu z niemieckich klasztorów, gdzie spoczywają przedstawiciele jego rodu.

Nieznany artysta „Matka Teresa Marchocka"

Niezwykłym dziełem jest też wizerunek mistyczki i stygmatyczki Matki Teresy Marchockiej, jednej z pierwszych karmelitanek bosych, założycielki i przełożonej klasztorów we Lwowie, Krakowie i Warszawie. Jan Kazimierz powierzał jej modły za ojczyznę. Istnieje przekaz, że w połowie XVII wieku ukazała się walczącym podczas bitwy pod Beresteczkiem, przyczyniając się do zwycięstwa oddziałów pod dowództwem Jana Kazimierza. Po tym zwycięstwie król zamówił jej portret. Postać Matki Teresy Marchockiej otoczona jest religijnym kultem.

Jan van der Hoecke „Chrystus niosący krzyż"

Poruszająca dramatyczna kompozycja „Chrystus niosący krzyż”, z gęstym tłumem postaci w ciasnym kadrze, jest dziełem ucznia Rubensa – Jana van den Hoecke, który pracował na dworach Habsburgów w Austrii i w Antwerpii. Kompozycja ta dzięki licznym grafikom zyskała w XVII wieku dużą popularność w Niderlandach i poza ich granicami.

Artysta flamandzki „Święta Maria Egipcjanka"

Inne prezentowane dzieła, to m.in. „Adoracja Dzieciątka przez Anioły” z warsztatu późno włoskiego „Św. Maria Egipcjanka” namalowana przez nieznanego flamandzkiego artystę (jej głowę otacza aureola z czystego złota), ojcowie Kościoła „Święty Ambroży” i „Święty Grzegorz Wielki”, czy „Andrzej Bobola" i wizerunek kapucyna księdza Piotra Piacieuxa.

Wizytki w Warszawie

Historia zgromadzenia Sióstr Wizytek sięga początku XVII wieku we Francji, gdy św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal założyli w 1610 roku Zakon Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Annecy. Do Polski wizytki sprowadziła w 1654 roku królowa Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona władców Polski z dynastii Wazów: Władysława IV i Jana Kazimierza. Kościół i klasztor Wizytek zbudowany został w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu i na wiślanej skarpie – w pobliżu królewskiej rezydencji Villa Regia (obecnego Pałacu Kazimierzowskiego).

wydarzenia towarzyszące Konferencja i wykład * 13 listopada odbędzie się towarzysząca wystawie konferencja naukowa poświęcona pracom badawczym i konserwatorskim zespołu w Sali Senatu ASP w Warszawie, Pałac Czapskich, Krakowskie Przedmieście 5.

* 17 listopada będzie można wysłuchać wykładu „Z wizytą u Wizytek” prof. Anny Doroty Potockiej o godz. 17.30 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, I piętro.



Na oba wydarzenia wstęp wolny

Kilkakrotnie w historii siedziba wizytek i zbiory klasztorne były zagrożona, m.in. w czasie potopu szwedzkiego, insurekcji kościuszkowskiej, po powstaniu styczniowym i w czasie II wojny światowej. Podczas powstania warszawskiego klasztor cudem ocalał, ale po upadku powstania wizytki musiały go opuścić.

Na wystawie na ASP obrazy po konserwacji prezentowane są bez ram, co z jednej strony pozwala lepiej poznać ich oryginalną materię. A z drugiej na brzegach ujawnia ślady po pośpiesznych ewakuacjach w momentach historycznych zagrożeń. Niektóre przed ukryciem były wycinane i wywożone, inne zamurowywano w ścianach klasztoru lub zakopywano na terenie ogrodu. Siostry ratowały cenne zabytki i dokładały starań, by je chronić i inwentaryzować.

Profesjonalne prace konserwatorskie kolejnych dzieł z klasztoru Wizytek, prowadzone przez ASP będą kontynuowane.

Święty Grzegorz Wielki i Święty Ambroży

Wystawa „Thesaurus. Malarstwo barokowe ze zbiorów Zakonu Sióstr Wizytek w Warszawie” czynna jest do 23 listopada, ASP, Pałac Czapskich, Krakowskie Przedmieście 5 - od wtorku do niedzieli w godz. 12–19; wstęp wolny