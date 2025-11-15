Tramwajrze wypuścili na tory Vossloha. Frezuje szyny na Jelonkach

W związku z tymczasowym wyłączeniem ruchu na ulicy Powstańców Śląskich, Tramwaje Warszawskie prowadzą intensywne prace konserwacyjne torowiska. Do zadań wykorzystywana jest specjalistyczna frezarka Vossloha.



Z pomocą frezarki usuwane są nierówności i uszkodzenia powierzchni tocznej szyn, co ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia ich żywotności i poprawy komfortu podróżowania.

Reklama Reklama

Zaawansowany sprzęt w akcji

Do prac wykorzystywana jest nowoczesna frezarka firmy Vossloha. Maszyna pracuje na wyłączonym z ruchu odcinku na Jelonkach, w tym także na odcinkach z szynami rowkowymi, typowymi dla tras tramwajowych.

Frezowanie to bardziej zaawansowana metoda konserwacji niż tradycyjne szlifowanie. Frezarka jest w stanie usunąć do 1 mm materiału z główki szyny, podczas gdy standardowa szlifierka usuwa około 0,3 mm.

Cel prac: lepszy stan infrastruktury i komfort jazdy

Zabieg frezowania ma na celu usunięcie nierówności, zużycia materiału i innych uszkodzeń, które naturalnie powstają podczas eksploatacji torowiska. Ich eliminacja przyczynia się do znacznego zwiększenia żywotności szyn. Ponadto, wygładzenie powierzchni tocznej pozytywnie wpłynie na komfort przejazdu pasażerów oraz zmniejszenie hałasu generowanego przez tramwaje.