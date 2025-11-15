6.7°C
1018.9 hPa
Życie Warszawy

Tramwajrze wypuścili na tory Vossloha. Frezuje szyny na Jelonkach

Publikacja: 15.11.2025 12:30

Frezarka Vossloh w całej okazałości

6 zdjęć

Zobacz

Frezarka Vossloh w całej okazałości

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z tymczasowym wyłączeniem ruchu na ulicy Powstańców Śląskich, Tramwaje Warszawskie prowadzą intensywne prace konserwacyjne torowiska. Do zadań wykorzystywana jest specjalistyczna frezarka Vossloha.

Z pomocą frezarki usuwane są nierówności i uszkodzenia powierzchni tocznej szyn, co ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia ich żywotności i poprawy komfortu podróżowania.

Zaawansowany sprzęt w akcji

Do prac wykorzystywana jest nowoczesna frezarka firmy Vossloha. Maszyna pracuje na wyłączonym z ruchu odcinku na Jelonkach, w tym także na odcinkach z szynami rowkowymi, typowymi dla tras tramwajowych.

Frezowanie to bardziej zaawansowana metoda konserwacji niż tradycyjne szlifowanie. Frezarka jest w stanie usunąć do 1 mm materiału z główki szyny, podczas gdy standardowa szlifierka usuwa około 0,3 mm.

Polecane
Specjalistyczna frezarka została przywieziona na lawecie
remont
Przebudowany Vossloh wspomoże tramwajarzy

Cel prac: lepszy stan infrastruktury i komfort jazdy

Zabieg frezowania ma na celu usunięcie nierówności, zużycia materiału i innych uszkodzeń, które naturalnie powstają podczas eksploatacji torowiska. Ich eliminacja przyczynia się do znacznego zwiększenia żywotności szyn. Ponadto, wygładzenie powierzchni tocznej pozytywnie wpłynie na komfort przejazdu pasażerów oraz zmniejszenie hałasu generowanego przez tramwaje.

Reklama
Reklama

Wygładzanie torów po frezowaniu

Proces konserwacji nie kończy się na frezowaniu. Ze względu na wysoką chropowatość szyny, jaka pozostaje po pracy maszyny, wykonawca przystępuje do polerowania torów. Używa do tego ręcznej szlifierki, zapewniając ostateczne wygładzenie powierzchni i optymalne przygotowanie jej do dalszej eksploatacji.

Polecane
Ręczne szlifowanie torów na Rakowieckiej
remont na torach
Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Powrót tramwajów do normalnego ruchu

Prace konserwacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tramwaje powrócą na swoje standardowe trasy na ulicach Powstańców Śląskich i Połczyńskiej od poniedziałku 17 listopada.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Petycja mieszkańców o rozbudowie metra do Ursusa trafi do władz Warszawy w grudniu
metro

7 tys. podpisów pod petycję za budową metra w Ursusie

Koncepcja trasy ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Na jej planie swoje podpisy zło
z perspektywy siodełka

Ścieżka rowerowa połączy Grodzisk Mazowiecki z Warszawą

Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono 2.176.531 osób.
samolot

Lotnisko Chopina na skraju przepustowości. 2 mln pasażerów w miesiąc

Do 16 listopada, do końca dnia, 10 stacji metra linii M1 jest wyłączonych z użytkowania
remont na torach

Utrudnienia dla 700 tys. pasażerów metra. Jak działa komunikacja zastępcza?

Jak podkreśla PLL LOT, nie ma San Francisco bez mostu Golden Gate.
samolot

Zobaczyć Golden Gate. LOT uruchamia połączenia do San Francisco

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów
remont

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona
przebudowa

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

co szósty pociąg na Dworcu Centralnym notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut
kolej

Najgorsza punktualność pociągów w Polsce jest latem. Warszawa Centralna z wynikiem poniżej 85 proc.

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama