Tramwajrze wypuścili na tory Vossloha. Frezuje szyny na Jelonkach

Frezarka Vossloh w całej okazałości
Z pomocą frezarki usuwane są nierówności i uszkodzenia powierzchni tocznej szyn, co ma kluczowe znaczenie dla wydłużenia ich żywotności i poprawy komfortu podróżowania.
Do prac wykorzystywana jest nowoczesna frezarka firmy Vossloha. Maszyna pracuje na wyłączonym z ruchu odcinku na Jelonkach, w tym także na odcinkach z szynami rowkowymi, typowymi dla tras tramwajowych.
Frezowanie to bardziej zaawansowana metoda konserwacji niż tradycyjne szlifowanie. Frezarka jest w stanie usunąć do 1 mm materiału z główki szyny, podczas gdy standardowa szlifierka usuwa około 0,3 mm.
Zabieg frezowania ma na celu usunięcie nierówności, zużycia materiału i innych uszkodzeń, które naturalnie powstają podczas eksploatacji torowiska. Ich eliminacja przyczynia się do znacznego zwiększenia żywotności szyn. Ponadto, wygładzenie powierzchni tocznej pozytywnie wpłynie na komfort przejazdu pasażerów oraz zmniejszenie hałasu generowanego przez tramwaje.
Proces konserwacji nie kończy się na frezowaniu. Ze względu na wysoką chropowatość szyny, jaka pozostaje po pracy maszyny, wykonawca przystępuje do polerowania torów. Używa do tego ręcznej szlifierki, zapewniając ostateczne wygładzenie powierzchni i optymalne przygotowanie jej do dalszej eksploatacji.
Prace konserwacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tramwaje powrócą na swoje standardowe trasy na ulicach Powstańców Śląskich i Połczyńskiej od poniedziałku 17 listopada.