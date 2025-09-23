Prawie sto okazji na spotkanie ze sztuką. 24 września rusza FRINGE Warszawa 2025

W środę, 24 września, rusza FRINGE Warszawa 2025. W ramach inicjatywy można obejrzeć za darmo prawie sto projektów artystycznych – wystaw, performansów, instalacji itp. na terenie niemal całej Warszawy oraz w Pruszkowie i w Zalesiu. To czwarta odsłona wydarzenia, które narodziło się jako sposób na popularyzację eksperymentalnych, oddolnych i niezależnych projektów artystycznych.



W pierwszej edycji FRINGE Warszawa, która odbyła się we wrześniu 2022 r. uczestniczyło 9 projektów (inicjatyw artystycznych). W drugiej edycji było ich już 22. „Trzecia edycja w 2024 roku przyniosła jeszcze więcej zmian – liczba uczestniczących w wydarzeniu projektów wzrosła do ponad 80, a nasz proces organizacyjny stał się bardziej świadomy i sformalizowany. Stworzyłyśmy Mapę Etyki i ogłosiłyśmy otwarty nabór. Nie traktowałyśmy go jednak nigdy jako narzędzia do krytycznej oceny wartości estetycznej czy koncepcyjnej projektów, lecz jedynie jako sposób weryfikacji, czy osoby uczestniczące spełniają zasady określone w Mapie Etyki” – informują organizatorki.

Tegoroczny Fringe zorganizowali Zuza Andruszko, Agnieszka Cieszanowska, Kinga Cieplińska, Wojciech Gilewicz, Piotr Kopik, Marta Matysiak, Joanna Ogińska, Lena Pierga, Josh Plough, Kaja Werbanowska, Katie Zazenski Foto: Karolina Jackowska

W 2023 r. wydarzenia zyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Staromiejski Dom Kultury (SDK). „Dzięki temu mogłyśmy nie tylko zwiększyć widoczność wydarzenia, ale też zaoferować niewielkie stypendia wspierające produkcję projektów FRINGE. Stypendia były przyznawane w drodze losowania, by jak najpełniej zachować horyzontalny charakter inicjatywy. Tegoroczna, 4. edycja, jest jeszcze większa, co – jak wierzymy – potwierdza ogromną potrzebę tego rodzaju działań. Po raz kolejny jesteśmy współfinansowani przez MKiDN oraz SDK, a także otrzymałyśmy środki od m.st. Warszawy” – informują organizatorzy.

Co można będzie zobaczyć w ramach FRINGE Warszawa 2025?

Oficjalny początek tegorocznej edycji zaplanowany jest na środę, 24 września na godz. 16. W ramach inauguracji zaplanowano spotkanie z twórcami oraz sitodruk na żywo prowadzony przez Kwiaciarnię Grafiki z możliwością odbicia grafiki tegorocznej edycji FRINGE. Miejsce: Warszawskie Obserwatorium Kultury, ul. Marszałkowska 34/50. Pełną listę wystaw i wydarzeń odbywających się w ramach FRINGE można znaleźć na stronie fringewarszawa.com.