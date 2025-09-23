Prawie sto okazji na spotkanie ze sztuką. 24 września rusza FRINGE Warszawa 2025

FRINGE Warszawa 2025
Wydarzeia w ramach FRINGE Warszawa 2025 odbywać sie będą przez pięć dni
W pierwszej edycji FRINGE Warszawa, która odbyła się we wrześniu 2022 r. uczestniczyło 9 projektów (inicjatyw artystycznych). W drugiej edycji było ich już 22. „Trzecia edycja w 2024 roku przyniosła jeszcze więcej zmian – liczba uczestniczących w wydarzeniu projektów wzrosła do ponad 80, a nasz proces organizacyjny stał się bardziej świadomy i sformalizowany. Stworzyłyśmy Mapę Etyki i ogłosiłyśmy otwarty nabór. Nie traktowałyśmy go jednak nigdy jako narzędzia do krytycznej oceny wartości estetycznej czy koncepcyjnej projektów, lecz jedynie jako sposób weryfikacji, czy osoby uczestniczące spełniają zasady określone w Mapie Etyki” – informują organizatorki.
Tegoroczny Fringe zorganizowali Zuza Andruszko, Agnieszka Cieszanowska, Kinga Cieplińska, Wojciech Gilewicz, Piotr Kopik, Marta Matysiak, Joanna Ogińska, Lena Pierga, Josh Plough, Kaja Werbanowska, Katie Zazenski
W 2023 r. wydarzenia zyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Staromiejski Dom Kultury (SDK). „Dzięki temu mogłyśmy nie tylko zwiększyć widoczność wydarzenia, ale też zaoferować niewielkie stypendia wspierające produkcję projektów FRINGE. Stypendia były przyznawane w drodze losowania, by jak najpełniej zachować horyzontalny charakter inicjatywy. Tegoroczna, 4. edycja, jest jeszcze większa, co – jak wierzymy – potwierdza ogromną potrzebę tego rodzaju działań. Po raz kolejny jesteśmy współfinansowani przez MKiDN oraz SDK, a także otrzymałyśmy środki od m.st. Warszawy” – informują organizatorzy.
Oficjalny początek tegorocznej edycji zaplanowany jest na środę, 24 września na godz. 16. W ramach inauguracji zaplanowano spotkanie z twórcami oraz sitodruk na żywo prowadzony przez Kwiaciarnię Grafiki z możliwością odbicia grafiki tegorocznej edycji FRINGE. Miejsce: Warszawskie Obserwatorium Kultury, ul. Marszałkowska 34/50. Pełną listę wystaw i wydarzeń odbywających się w ramach FRINGE można znaleźć na stronie fringewarszawa.com.
Oprócz pojedynczych wydarzeń i wystaw (z których większość będzie można oglądać już od środy) organizatorzy zaplanowali m.in. „Przejście przez FRINGE” – czyli spacery po wybranych wystawach FRINGE Warszawa 2025 w różnych formułach realizowane we współpracy ze studentkami Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, ASP w Warszawie.
Każdemu ze spacerów towarzyszy motyw przewodni. Na przykład w sobotę, 27 września o godz. 14 przy ul. Chmielnej 10a rozpocznie się „Przejście przez FRINGE” pod hasłem „(Auto)portrety”. „Zapraszamy na spacer ścieżką relacyjności i tożsamości. Trasa prowadzi przez różnorodne przestrzenie i narracje – od miejsc dialogu i współdzielenia, przez wystawy dotykające kwestii pamięci, tradycji i procesów twórczych, aż po projekty korzystające z nowych technologii i reinterpretujące dawne mity” – czytamy. Uczestnicy spaceru odwiedzą Otwartą Pracownię Parter oraz wystawy „Notatki z przepływającego świata”, „Everything was almost”, „Panacea”, „Dziewczyna ugryzła się w język”.
Również w sobotę, o godz. 16 rusza spacer „Co z tego zapamiętasz?” „Przejście będzie okazją do przypomnienia sobie przestrzeni lub relacji, które istnieją w twoich wspomnieniach. Z czym ci się kojarzą? Jakie emocje w tobie wywołują? Czy za nimi tęsknisz?” – czytamy w opisie. Spacer startuje w Antykwariacie „Zakładka” przy ul. Środkowej 12 gdzie będzie można obejrzeć wystawę „Punkty zniknięć”. Kolejne przystanki to: „Everything Was Almost” oraz „Pracownia Laury Dębskiej: Pokój i miłość”.