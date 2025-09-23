15.3°C
1022.6 hPa
Życie Warszawy

Prawie sto okazji na spotkanie ze sztuką. 24 września rusza FRINGE Warszawa 2025

Publikacja: 23.09.2025 07:50

Wydarzeia w ramach FRINGE Warszawa 2025 odbywać sie będą przez pięć dni

FRINGE Warszawa 2025

Wydarzeia w ramach FRINGE Warszawa 2025 odbywać sie będą przez pięć dni

Foto: FRINGE Warszawa

Maria Krzos
W środę, 24 września, rusza FRINGE Warszawa 2025. W ramach inicjatywy można obejrzeć za darmo prawie sto projektów artystycznych – wystaw, performansów, instalacji itp. na terenie niemal całej Warszawy oraz w Pruszkowie i w Zalesiu. To czwarta odsłona wydarzenia, które narodziło się jako sposób na popularyzację eksperymentalnych, oddolnych i niezależnych projektów artystycznych.

W pierwszej edycji FRINGE Warszawa, która odbyła się we wrześniu 2022 r. uczestniczyło 9 projektów (inicjatyw artystycznych). W drugiej edycji było ich już 22. „Trzecia edycja w 2024 roku przyniosła jeszcze więcej zmian – liczba uczestniczących w wydarzeniu projektów wzrosła do ponad 80, a nasz proces organizacyjny stał się bardziej świadomy i sformalizowany. Stworzyłyśmy Mapę Etyki i ogłosiłyśmy otwarty nabór. Nie traktowałyśmy go jednak nigdy jako narzędzia do krytycznej oceny wartości estetycznej czy koncepcyjnej projektów, lecz jedynie jako sposób weryfikacji, czy osoby uczestniczące spełniają zasady określone w Mapie Etyki” – informują organizatorki.

Tegoroczny Fringe zorganizowali Zuza Andruszko, Agnieszka Cieszanowska, Kinga Cieplińska, Wojciech G

Tegoroczny Fringe zorganizowali Zuza Andruszko, Agnieszka Cieszanowska, Kinga Cieplińska, Wojciech Gilewicz, Piotr Kopik, Marta Matysiak, Joanna Ogińska, Lena Pierga, Josh Plough, Kaja Werbanowska, Katie Zazenski

Foto: Karolina Jackowska

W 2023 r. wydarzenia zyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Staromiejski Dom Kultury (SDK). „Dzięki temu mogłyśmy nie tylko zwiększyć widoczność wydarzenia, ale też zaoferować niewielkie stypendia wspierające produkcję projektów FRINGE. Stypendia były przyznawane w drodze losowania, by jak najpełniej zachować horyzontalny charakter inicjatywy. Tegoroczna, 4. edycja, jest jeszcze większa, co – jak wierzymy – potwierdza ogromną potrzebę tego rodzaju działań. Po raz kolejny jesteśmy współfinansowani przez MKiDN oraz SDK, a także otrzymałyśmy środki od m.st. Warszawy” – informują organizatorzy.

Co można będzie zobaczyć w ramach FRINGE Warszawa 2025?

Oficjalny początek tegorocznej edycji zaplanowany jest na środę, 24 września na godz. 16. W ramach inauguracji zaplanowano spotkanie z twórcami oraz sitodruk na żywo prowadzony przez Kwiaciarnię Grafiki z możliwością odbicia grafiki tegorocznej edycji FRINGE. Miejsce: Warszawskie Obserwatorium Kultury, ul. Marszałkowska 34/50. Pełną listę wystaw i wydarzeń odbywających się w ramach FRINGE można znaleźć na stronie fringewarszawa.com

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Tegoroczna, 4. edycja Fringe Warszawa, jest jeszcze większa od poprzedniej, co – jak wierzymy – potwierdza ogromną potrzebę tego rodzaju działań.

Oprócz pojedynczych wydarzeń i wystaw (z których większość będzie można oglądać już od środy) organizatorzy zaplanowali m.in. „Przejście przez FRINGE” – czyli spacery po wybranych wystawach FRINGE Warszawa 2025 w różnych formułach realizowane we współpracy ze studentkami Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, ASP w Warszawie.

Foto: mat. pras.

Każdemu ze spacerów towarzyszy motyw przewodni. Na przykład w sobotę, 27 września o godz. 14 przy ul. Chmielnej 10a rozpocznie się „Przejście przez FRINGE” pod hasłem „(Auto)portrety”. „Zapraszamy na spacer ścieżką relacyjności i tożsamości. Trasa prowadzi przez różnorodne przestrzenie i narracje – od miejsc dialogu i współdzielenia, przez wystawy dotykające kwestii pamięci, tradycji i procesów twórczych, aż po projekty korzystające z nowych technologii i reinterpretujące dawne mity” – czytamy. Uczestnicy spaceru odwiedzą Otwartą Pracownię Parter oraz wystawy „Notatki z przepływającego świata”, „Everything was almost”, „Panacea”, „Dziewczyna ugryzła się w język”.

Foto: mat. pras.

Również w sobotę, o godz. 16 rusza spacer „Co z tego zapamiętasz?” „Przejście będzie okazją do przypomnienia sobie przestrzeni lub relacji, które istnieją w twoich wspomnieniach. Z czym ci się kojarzą? Jakie emocje w tobie wywołują? Czy za nimi tęsknisz?” – czytamy w opisie. Spacer startuje w Antykwariacie „Zakładka” przy ul. Środkowej 12 gdzie będzie można obejrzeć wystawę „Punkty zniknięć”. Kolejne przystanki to: „Everything Was Almost” oraz „Pracownia Laury Dębskiej: Pokój i miłość”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Bryła budynku Polskiego Pawilonu na Expo 2025 ma przypominać kształtem falę
promocja miasta

Warszawa na Expo 2025. Chopin, desery królów i Maria Skłodowska-Curie

Nicolas Grospierre na tle czerwonej holografii w Sali Salomona
Sztuka

Pomysł na pustkę po zniszczonych obrazach Bacciarellego

Konkurs dla mieszkańców stolicy - „Ulubiona Księgarnia Warszawy”
plebiscyt

Masz ulubioną księgarnię w Warszawie? Weź udział w konkursie

W czwartek, 25 września odwiedzjąc warszawskie zoo możne będzie zobaczyć, jakie zabiegi pielęgnacyjn
zwierzę warszawskie

Zoo zaprasza na ostatnie nosorożcowe spa w tym sezonie

Czajka towarzyska, gatunek krytycznie zagrożony, pojawił się niedawno nad Wisłą
zwierzę (pod)warszawskie

Gatunek krytycznie zagrożony pod Warszawą

W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokal
bezpieczeństwo

Policyjne uderzenie w handlarzy narkotyków. Akcja pod szkołami

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska

Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Program Europejskiego Tygodnia Sportu obejmuje swoim zasięgiem całą stolicę
Europejski Tydzień Sportu

Bezpłatne zajęcia sportowe, atrakcje w całej stolicy i Noc Aktwyności Fizycznej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama