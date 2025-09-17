Warszawa na Expo 2025. Chopin, desery królów i życie Marii Skłodowskiej-Curie

W czwartek 18 września Warszawa zaprezentuje się w Polskim Pawilonie na wystawie Expo 2025. Tego dnia zwiedzających czeka m.in. degustacja warszawskich wypieków i prezentacja publikacji o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Jak wygląda program wydarzenia?



Tegoroczna Wystawa Światowa Expo 2025 odbywa się w Osace (region Kansai, Japonia) w dniach od 13 kwietnia do 13 października 2025 r. Polska wystawa jest zlokalizowana w pawilonie o powierzchni ok. 1000 m².

Reklama Reklama

Prezentacja Warszawy na Expo 2025

Dzień Warszawy ma być prezentacją, która przybliży uczestnikom wydarzenia historię i kulturę polskiej stolicy. Program atrakcji skupia się m.in. wokół życia Fryderyka Chopina i Marii Skłodowskiej-Curie: dwójki Polaków znanych i cenionych na arenie międzynarodowej (a szczególnie w Japonii). „Dzień Warszawy połączy przekaz historyczny z doświadczeniem kulinarnym i muzycznym, a jednocześnie zaprezentuje stolicę Polski jako dynamiczną metropolię nauki i kultury” – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

W trakcie wydarzenia zwiedzającym wystawę zostanie zaprezentowane japońskie wydanie publikacji „Maria Skłodowska-Curie. Albert Einstein | Listy /1911-1932”. Książka jest zbiorem korespondencji pomiędzy dwójką słynnych naukowców. Uczestników spotkania czeka także degustacja tradycyjnych, warszawskich wypieków. W trakcie pokazu kulinarnego „Podwieczorek Królów” będzie okazja m.in. do posmakowania polskich deserów.

Goście wystawy posłuchają muzyki Chopina, a w trakcie uroczystego podwieczorku będą degustować dania inspirowane kulinariami XIX-wiecznej Warszawy.