16.5°C
1017.1 hPa
Życie Warszawy

Warszawa na Expo 2025. Chopin, desery królów i życie Marii Skłodowskiej-Curie

Publikacja: 17.09.2025 16:45

Bryła budynku Polskiego Pawilonu na Expo 2025 ma przypominać kształtem falę

Bryła budynku Polskiego Pawilonu na Expo 2025 ma przypominać kształtem falę

Foto: expo.gov.pl

Katarzyna Pryga
W czwartek 18 września Warszawa zaprezentuje się w Polskim Pawilonie na wystawie Expo 2025. Tego dnia zwiedzających czeka m.in. degustacja warszawskich wypieków i prezentacja publikacji o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Jak wygląda program wydarzenia?

Tegoroczna Wystawa Światowa Expo 2025 odbywa się w Osace (region Kansai, Japonia) w dniach od 13 kwietnia do 13 października 2025 r. Polska wystawa jest zlokalizowana w pawilonie o powierzchni ok. 1000 m².

Prezentacja Warszawy na Expo 2025

Dzień Warszawy ma być prezentacją, która przybliży uczestnikom wydarzenia historię i kulturę polskiej stolicy. Program atrakcji skupia się m.in. wokół życia Fryderyka Chopina i Marii Skłodowskiej-Curie: dwójki Polaków znanych i cenionych na arenie międzynarodowej (a szczególnie w Japonii). „Dzień Warszawy połączy przekaz historyczny z doświadczeniem kulinarnym i muzycznym, a jednocześnie zaprezentuje stolicę Polski jako dynamiczną metropolię nauki i kultury” – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

W trakcie wydarzenia zwiedzającym wystawę zostanie zaprezentowane japońskie wydanie publikacji „Maria Skłodowska-Curie. Albert Einstein | Listy /1911-1932”. Książka jest zbiorem korespondencji pomiędzy dwójką słynnych naukowców. Uczestników spotkania czeka także degustacja tradycyjnych, warszawskich wypieków. W trakcie pokazu kulinarnego „Podwieczorek Królów” będzie okazja m.in. do posmakowania polskich deserów.

Goście wystawy posłuchają muzyki Chopina, a w trakcie uroczystego podwieczorku będą degustować dania inspirowane kulinariami XIX-wiecznej Warszawy.

Reklama
Reklama

Jak prezentuje się wystawa Polski na Expo 2025?

Polskiej wystawie na Expo 2025 przyświeca hasło „Dziedzictwo, które napędza przyszłość”. Polski pawilon narodowy jest zlokalizowany w strefie tematycznej “Ratowanie Życia”. Bryła budynku o powierzchni ok. 1000 mkw. ma przypominać kształtem falę. Zewnętrzną cześć pawilonu pokrywa drewniana fasada, nawiązująca do tradycyjnej, japońskiej techniki łączenia drewna Kigumi Koho.

Jednym z motywów przewodnich polskiej prezentacji jest muzyka Fryderyka Chopina (w pawilonie odbywają się codzienne recitale). Program wystawy obejmował już m.in. uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które pokrywały się z obchodami Japońskiego Dnia Konstytucji. Zwiedzający wystawę mieli również okazję do zapoznania się z polskim kinem i pokazami dotyczącymi poszczególnych, polskich województw.

Najważniejszym wydarzeniem w programie wystawy będzie Narodowy Dzień Polski, zaplanowany na 1 października. Na wydarzeniu pojawią się m.in. przedstawiciele polskiego rządu, a gościem spotkania będzie polski astronauta dr Sławosz Uznański – Wiśniewski.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Radni będą zajmować się przede wszystkim dwoma projektami uchwał dotyczących ograniczeń nocnej sprze
Rada Warszawy

Czy radni wprowadzą nocną prohibicję? Nadszedł czas decyzji

Książkomaty działają już w innych dzielnicach, m.in. na Bemowie
czytelnictwo

Pierwszy książkomat na Woli. W sobotę impreza z okazji otwarcia

Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do najnowszej kampanii edukacyjnej ZOO „Egzotyczny pupil w domu
zwierzę warszawskie

Coraz więcej egzotycznych zwierząt w domach. Rusz konkurs IRBIS dla szkół

Zawarte porozumienie to ważny moment w historii Mennica Legacy Tower
inwestycje

Mennica Polska właścicielem biurowca. To koniec sporu

Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie
Nocna prohibicja

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą? Komisja Bezpieczeństwa Rady Warszawy mówi „nie”

Konkurs dla mieszkańców stolicy - „Ulubiona Księgarnia Warszawy”
plebiscyt

Masz ulubioną księgarnię w Warszawie? Weź udział w konkursie

Wolontariat pracownicy to wsparcie nie tylko dla fundacji, ale przede wszystkim dla kotów miejskich
działalność społeczna

Budki dla kotów i remonty świetlic. Wolontariat pracowniczy w Warszawie

Program tegorocznej edycji został podzielony na sześć nurtów
muzyka

Premiera opery o Warszawie. Rusza festiwal Warszawska Jesień

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama