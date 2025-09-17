Warszawa na Expo 2025. Chopin, desery królów i życie Marii Skłodowskiej-Curie

Bryła budynku Polskiego Pawilonu na Expo 2025 ma przypominać kształtem falę
Tegoroczna Wystawa Światowa Expo 2025 odbywa się w Osace (region Kansai, Japonia) w dniach od 13 kwietnia do 13 października 2025 r. Polska wystawa jest zlokalizowana w pawilonie o powierzchni ok. 1000 m².
Dzień Warszawy ma być prezentacją, która przybliży uczestnikom wydarzenia historię i kulturę polskiej stolicy. Program atrakcji skupia się m.in. wokół życia Fryderyka Chopina i Marii Skłodowskiej-Curie: dwójki Polaków znanych i cenionych na arenie międzynarodowej (a szczególnie w Japonii). „Dzień Warszawy połączy przekaz historyczny z doświadczeniem kulinarnym i muzycznym, a jednocześnie zaprezentuje stolicę Polski jako dynamiczną metropolię nauki i kultury” – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.
W trakcie wydarzenia zwiedzającym wystawę zostanie zaprezentowane japońskie wydanie publikacji „Maria Skłodowska-Curie. Albert Einstein | Listy /1911-1932”. Książka jest zbiorem korespondencji pomiędzy dwójką słynnych naukowców. Uczestników spotkania czeka także degustacja tradycyjnych, warszawskich wypieków. W trakcie pokazu kulinarnego „Podwieczorek Królów” będzie okazja m.in. do posmakowania polskich deserów.
Goście wystawy posłuchają muzyki Chopina, a w trakcie uroczystego podwieczorku będą degustować dania inspirowane kulinariami XIX-wiecznej Warszawy.
Polskiej wystawie na Expo 2025 przyświeca hasło „Dziedzictwo, które napędza przyszłość”. Polski pawilon narodowy jest zlokalizowany w strefie tematycznej “Ratowanie Życia”. Bryła budynku o powierzchni ok. 1000 mkw. ma przypominać kształtem falę. Zewnętrzną cześć pawilonu pokrywa drewniana fasada, nawiązująca do tradycyjnej, japońskiej techniki łączenia drewna Kigumi Koho.
Jednym z motywów przewodnich polskiej prezentacji jest muzyka Fryderyka Chopina (w pawilonie odbywają się codzienne recitale). Program wystawy obejmował już m.in. uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które pokrywały się z obchodami Japońskiego Dnia Konstytucji. Zwiedzający wystawę mieli również okazję do zapoznania się z polskim kinem i pokazami dotyczącymi poszczególnych, polskich województw.
Najważniejszym wydarzeniem w programie wystawy będzie Narodowy Dzień Polski, zaplanowany na 1 października. Na wydarzeniu pojawią się m.in. przedstawiciele polskiego rządu, a gościem spotkania będzie polski astronauta dr Sławosz Uznański – Wiśniewski.