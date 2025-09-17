14.1°C
Masz ulubioną księgarnię w Warszawie? Weź udział w konkursie

Publikacja: 17.09.2025 12:15

Konkurs dla mieszkańców stolicy - „Ulubiona Księgarnia Warszawy”

Konkurs dla mieszkańców stolicy - „Ulubiona Księgarnia Warszawy”

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Do końca września mieszkańcy stolicy mogą wziąć udział w konkursie „Ulubiona Księgarnia Warszawy”. Wystarczy zgłosić do plebiscytu jedną z warszawskich księgarń lub antykwariatów. Można wygrać nagrody.

Zwycięskie księgarnie otrzymają tytuł „Ulubiona Księgarnia Warszawy 2025”. To już szósta edycja plebiscytu. Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

„Ulubiona Księgarnia Warszawy”. Na czym polega konkurs?

Mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać swoje ulubione księgarnie od 15 do 30 września 2025 roku. Można to zrobić za pomocą formularza online dostępnego na stronie konkursu kultura.um.warszawa.pl/ulubionaksiegarniawarszawy. Znajdziemy na niej również szczegółowe informacje na temat plebiscytu. Do zgłoszenia można dołączyć swoją opinię. Autorzy najciekawszych wypowiedzi zostaną nagrodzeni.

Celem plebiscytu jest promocja lokalnych księgarń i antykwariatów.

W tej edycji konkursu o wyborze laureatów spośród zgłoszonych księgarni zdecyduje komisja konkursowa. Nominuje ona wybrane miejsca w czterech kategoriach: kluboksięgarnia, księgarnia ogólnoasortymentowa, księgarnia specjalistyczna, antykwariat, następnie wybierze laureatów i wyróżnionych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 16 listopada. Tego dnia odbędzie się gala wręczenia nagród.

Promocja warszawskich księgarń i czytelnictwa

Celem plebiscytu jest promocja lokalnych księgarń i antykwariatów. Jak podkreślają organizatorzy, księgarnie niezależne to ważne miejsca na kulturalnej mapie stolicy - w Warszawie jest ich około stu. Stanowią one nie tylko miejsca sprzedaży książek, ale również lokalne centra kultury i miejsca spotkań, pełnią rolę społeczną i edukacyjną. Na co dzień muszą konkurować z dużymi sieciami i handlem internetowym. Wyróżnienie w konkursie "Ulubiona Księgarnia Warszawy” ma być dla nich wsparciem. W poprzednich edycjach wyróżnionych zostało 30 księgarń i antykwariatów.

Nagrody dla księgarń i dla mieszkańców

Zwycięskie księgarnie uzyskają tytuł „Ulubiona Księgarnia Warszawy 2025” i otrzymają nagrody pieniężne. W sumie do wygrania jest 120 tys. zł. Będą mogły także liczyć na promocję w przestrzeni miejskiej i w mediach.

Organizatorzy przewidują również wyróżnienia dla mieszkańców zgłaszających swoje ulubione księgarnie. Nagrody zostaną przyznane za najciekawsze z nadesłanych opinii i rekomendacji.

Źródło: rp.pl

