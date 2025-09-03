Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

Na stacji metra Kondratowicza na Targówku rusza Metroteka – innowacyjna biblioteka, która na stałe połączy świat książek z codziennymi podróżami komunikacją miejską.



To pierwsza tego typu inicjatywa w Warszawie, która stawia na nowoczesność, design i wygodę.

Biblioteka przyszłości: design, technologia, natura

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem. Falujące kształty mebli i ich opływowe formy tworzą wyjątkową atmosferę. W środku na czytelników czeka bogata oferta ponad 16 tys. książek, w tym nowości, bestsellery, biografie, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz varsaviana.

Przestrzeń podzielono na strefy, aby każdy czuł się komfortowo. Jest osobna strefa dla dorosłych, a dla najmłodszych – kącik, w którym o przyjazną atmosferę zadba m.in. Panda Wanda. W Metrotece można też skorzystać z laptopów i w specjalnej strefie relaksu spokojnie pracować lub się uczyć.

Unikalnym elementem wystroju jest hydroponika, czyli bezglebowa uprawa roślin. Pachnące zioła i kwiaty nadają wnętrzu świeżości, a całość dopełnia nowoczesny kawomat, pozwalający na chwilę wytchnienia przy ulubionym napoju.