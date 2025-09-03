20°C
1015.8 hPa
Życie Warszawy

Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

Publikacja: 03.09.2025 16:00

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem

Foto: mat. pras.

M.B.
Na stacji metra Kondratowicza na Targówku rusza Metroteka – innowacyjna biblioteka, która na stałe połączy świat książek z codziennymi podróżami komunikacją miejską.

To pierwsza tego typu inicjatywa w Warszawie, która stawia na nowoczesność, design i wygodę.

Biblioteka przyszłości: design, technologia, natura

Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem. Falujące kształty mebli i ich opływowe formy tworzą wyjątkową atmosferę. W środku na czytelników czeka bogata oferta ponad 16 tys. książek, w tym nowości, bestsellery, biografie, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz varsaviana.

Przestrzeń podzielono na strefy, aby każdy czuł się komfortowo. Jest osobna strefa dla dorosłych, a dla najmłodszych – kącik, w którym o przyjazną atmosferę zadba m.in. Panda Wanda. W Metrotece można też skorzystać z laptopów i w specjalnej strefie relaksu spokojnie pracować lub się uczyć.

Unikalnym elementem wystroju jest hydroponika, czyli bezglebowa uprawa roślin. Pachnące zioła i kwiaty nadają wnętrzu świeżości, a całość dopełnia nowoczesny kawomat, pozwalający na chwilę wytchnienia przy ulubionym napoju.

Reklama
Reklama

Nowoczesne rozwiązania dla wygody użytkowników

Unikalnym elementem wystroju jest hydroponika, czyli bezglebowa uprawa roślin.

Unikalnym elementem wystroju jest hydroponika, czyli bezglebowa uprawa roślin.

Foto: mat. pras.

Metroteka stawia na innowacje. Dzięki technologii RFID i urządzeniom self-check użytkownicy mogą samodzielnie wypożyczać i zwracać książki. To ogromna oszczędność czasu, szczególnie dla osób w drodze do pracy czy szkoły. System obsługi ułatwi również naziemny książkomat, a w przyszłości – kolejne takie punkty na Targówku.

Więcej niż biblioteka

Metroteka to nie tylko miejsce do wypożyczania książek. To także centrum kulturalno-edukacyjne. W planach są spotkania autorskie, wystawy, warsztaty i zajęcia dla wszystkich. Interaktywny monitor umożliwi organizowanie nowoczesnych lekcji i prezentacji, a otwarta formuła biblioteki ma inspirować i integrować lokalną społeczność.

Polecane
We wrześniu odbędą się kolejne wydarzenia, które towarzyszą konkursowi Ulubiona Księgarnia Warszawy
wrzesień
Niezależne księgarnie zapraszają

Warszawa dołącza do światowych trendów

Koncepcja bibliotek w metrze nie jest nowa. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w Londynie, Nowym Jorku, Pekinie czy Singapurze. Dzięki Metrotece Warszawa dołącza do grona miast, które odpowiadają na dynamiczny tryb życia swoich mieszkańców. Targówek staje się pionierem w dostępie do literatury w przestrzeni publicznej.

Metroteka będzie czynna od 4 września w dni powszednie, w godzinach 10-19. To idealny dowód na to, że czytanie może być szybkie jak metro, dostępne jak książkomat i atrakcyjne jak nowoczesne centrum kultury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Misją Lumidy jest tworzenie przestrzeni - także psychicznej i społecznej - w której ludzie mają odwa
zwierzę warszawskie

Miejsce pożegnań ze zwierzętami powstało w Wilanowie. „To nie jest dom pogrzebowy”

Policja poszukuje mężczyzny, który wjechał w wózek z niemowlęciem a po zwróćeniu uwagi zaatakował ma
bezpieczeństwo

Wjechał hulajnogą w wózek z niemowlakiem. Jest poszukiwany

Biurowiec Saski Point wkróce może stać się luksusowym apartamentowcem
inwestycje

Saski Point stanie się luksusowym apartamentowcem?

Policjanci ukarali mandatem mężczyznę, który przekroczył prędkość o ponad 100 km/h
bezpieczeństwo

Policja przerwała jazdę z prędkością 227 km/h. Jest nagranie

Interpelacje składane przez radnego dzielnicy Ochota były dodatkowo opłacane z prywatnych źródeł
rady dzielnicowe

Radny aż nadto zaradny, czyli interpelacje za kasę

Przez ostatnie cztery edycje konkurs zyskał ogromną popularność wśród warszawiaków
plebiscyt

Ruszyło głosowanie w konkursie Perełki Warszawy 2025

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania
Nowa panorama Warszawy

9 września Highline Warsaw otwiera swoje podwoje

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się
recykling

150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama