Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

To pierwsza tego typu inicjatywa w Warszawie, która stawia na nowoczesność, design i wygodę.
Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem. Falujące kształty mebli i ich opływowe formy tworzą wyjątkową atmosferę. W środku na czytelników czeka bogata oferta ponad 16 tys. książek, w tym nowości, bestsellery, biografie, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz varsaviana.
Przestrzeń podzielono na strefy, aby każdy czuł się komfortowo. Jest osobna strefa dla dorosłych, a dla najmłodszych – kącik, w którym o przyjazną atmosferę zadba m.in. Panda Wanda. W Metrotece można też skorzystać z laptopów i w specjalnej strefie relaksu spokojnie pracować lub się uczyć.
Unikalnym elementem wystroju jest hydroponika, czyli bezglebowa uprawa roślin. Pachnące zioła i kwiaty nadają wnętrzu świeżości, a całość dopełnia nowoczesny kawomat, pozwalający na chwilę wytchnienia przy ulubionym napoju.
Metroteka stawia na innowacje. Dzięki technologii RFID i urządzeniom self-check użytkownicy mogą samodzielnie wypożyczać i zwracać książki. To ogromna oszczędność czasu, szczególnie dla osób w drodze do pracy czy szkoły. System obsługi ułatwi również naziemny książkomat, a w przyszłości – kolejne takie punkty na Targówku.
Metroteka to nie tylko miejsce do wypożyczania książek. To także centrum kulturalno-edukacyjne. W planach są spotkania autorskie, wystawy, warsztaty i zajęcia dla wszystkich. Interaktywny monitor umożliwi organizowanie nowoczesnych lekcji i prezentacji, a otwarta formuła biblioteki ma inspirować i integrować lokalną społeczność.
Koncepcja bibliotek w metrze nie jest nowa. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w Londynie, Nowym Jorku, Pekinie czy Singapurze. Dzięki Metrotece Warszawa dołącza do grona miast, które odpowiadają na dynamiczny tryb życia swoich mieszkańców. Targówek staje się pionierem w dostępie do literatury w przestrzeni publicznej.
Metroteka będzie czynna od 4 września w dni powszednie, w godzinach 10-19. To idealny dowód na to, że czytanie może być szybkie jak metro, dostępne jak książkomat i atrakcyjne jak nowoczesne centrum kultury.