Życie Warszawy

Niezależne księgarnie zapraszają we wrześniu

Publikacja: 30.08.2025 09:15

We wrześniu odbędą się kolejne wydarzenia, które towarzyszą konkursowi Ulubiona Księgarnia Warszawy

We wrześniu odbędą się kolejne wydarzenia, które towarzyszą konkursowi Ulubiona Księgarnia Warszawy 2025:

Robert Biskupski
Spotkania autorskie, rozmowy z tłumaczami, czytania, warsztaty tematyczne, gry terenowe, spacery - w stołecznych księgarniach niezależnych we wrześniu odbywać się będą ciekawe wydarzenia kulturalne.

Letnia Czytelnia Społeczna

5 września o godz. 19 w Turnus na Wolskiej przy ul. Wolska 46/48/Lokal 4 zaplanowano ambientowy dj set oraz reading party z wykorzystaniem Letniej Czytelni Społecznej. 9 września o godz. 18 w Bęc Księgarni przy ul. Mokotowska 65 odbędą się dwa spacery choreograficzne związane tematycznie z książkami dotyczącymi spraw miejskich i życia w środowisku miejskim, prowadzone we współpracy z artystką Izabelą Niepokój. Ćwiczenia skupią się na wpływie architektury i rozwiązań przestrzennych na ciało i codzienny ruch, a uczestnicy będą badać, jak ich ciało reaguje na różne przestrzenie.

Łączny budżet wszystkich wydarzeń, które odbędą się w księgarniach, wynosi 50 484 zł.
11 września o godz. 18 w Uśpionej Księgarni przy ul. Stalowa 1/4 odbędą się warsztaty literacko-kryminalne wokół powieści "Zła Krew", podczas których uczestnicy wcielą się w śledczych, analizując materiały inspirowane fabułą książki, aby rozwiązać fikcyjne morderstwo. 13 września o godz. 13 w w Bęc Księgarni będzie miało miejsce wyjście z magazynu z książkami tej księgarni na Pradze Północ.

14 września o godz. 12 w Turnus na Wolskiej odbędą się warsztaty pod tytułem „Roślina jako Obcy. Opowieści wokół roślin niechcianych”, podczas których uczestnicy będą analizować wizualne i tekstowe przedstawienia roślin inwazyjnych. 15 września o godz. 19 w Turnus na Wolskiej odbędą się warsztaty z Fundacją Ziemniaki dotyczące społecznej działalności bibliotek, pod hasłem „Jak sprawić, aby czytelnie i biblioteki były prospołeczne?”

16 września o godzinie 17:00 w Księgarni Bullerbyn przy ul. Chmielna 10 odbędzie się głośne czytanie oraz dyskusja wokół książki "Przyroda" Emmy Adbage w ramach Festiwalu Ekologie Kultury. Tego samego dnia o 17:30 w Antykwariacie Książka dla Każdego, miejsce zbiórki: księgarnia im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Żeromskiego 81, zaplanowano spacer śladami bohaterów literackich po Bielanach oraz ważnych miejsc książkowych.

18 września o godz. 19 w Antykwariacie Zakładka przy ul. Środkowa 12 odbędzie się spotkanie z Piotrem Mitznerem wokół antologii poezji wojennej. 20 września o godz. 19 w Księgarni Mamy To! przy ul. 1 Praskiego Pułku WP 13a odbędzie się rodzinna gra terenowa „Psim tropem. Śladami Kulawego i innych psich bohaterów książek" połączona ze spotkaniem z autorką książki „Kulawy", Katarzyną Ziemnicką, czytaniem fragmentów książki oraz zajęciami plastycznymi.

Wielki Antykwariat w Blue City. Na stoiskach można zaopatrzyć się m.in. w lektury szkolne
23 września o godz. 10 w Księgarni Korekty odbędzie się wspólne czytanie i rozmowa z okazji 80 lat Muminków, połączone z przybliżeniem twórczości Tove Jansson. Tego samego dnia o godz. 19 w Najlepszej Księgarni przy ul. Augusta Cieszkowskiego 1/77 odbędzie się spotkanie autorskie z dr Sylwią Górą, autorką biografii Anny Iwaszkiewicz "W stronę Anny".

25 września o godz. 19 w Uśpionej Księgarni odbędzie się spotkanie z wydawcą Dariuszem Misiuną wokół książki „Mowa zen” Alana Wattsa. Projekty wyłonione w open call-u prowadzonym przez Staromiejski Dom Kultury będą realizowane do końca października. Na wszystkie te wydarzenia wstęp jest bezpłatny, a finansowanie zapewnia m.st. Warszawa.Przez całe lato w stołecznych księgarniach niezależnych odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne, takie jak spotkania autorskie, rozmowy z tłumaczami, czytania, warsztaty tematyczne, gry terenowe i spacery.

11 września o godz. 18 w Uśpionej Księgarni przy ul. Stalowa 1/4 odbędą się warsztaty literacko-kryminalne wokół powieści "Zła Krew", podczas których uczestnicy wcielą się w śledczych, analizując materiały inspirowane fabułą książki, aby rozwiązać fikcyjne morderstwo.

Wycieczka: Warszawa śladami PRL-u, a na jej trasie Pałac Kultury i Nauki
16 września o godz. 17 w Księgarni Bullerbyn przy ul. Chmielna 10 odbędzie się głośne czytanie oraz dyskusja wokół książki "Przyroda" Emmy Adbage w ramach Festiwalu Ekologie Kultury. Tego samego dnia o 17:30 w Antykwariacie Książka dla Każdego, miejsce zbiórki: księgarnia im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Żeromskiego 81, zaplanowano spacer śladami bohaterów literackich po Bielanach oraz ważnych miejsc książkowych.

18 września o godz. 19 w Antykwariacie Zakładka przy ul. Środkowa 12 odbędzie się spotkanie z Piotrem Mitznerem wokół antologii poezji wojennej.

23 września o godz. 14 w Księgarni Korekty odbędzie się wspólne czytanie i rozmowa z okazji 80 lat Muminków, połączone z przybliżeniem twórczości Tove Jansson.

25 września o godz. 19 w Uśpionej Księgarni odbędzie się spotkanie z wydawcą Dariuszem Misiuną wokół książki „Mowa zen” Alana Wattsa. Projekty wyłonione w open call-u prowadzonym przez Staromiejski Dom Kultury będą realizowane do końca października. Na wszystkie te wydarzenia wstęp jest bezpłatny, a finansowanie zapewnia m.st. Warszawa.

