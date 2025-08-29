Wielki Antykwariat w Blue City w Warszawie
Wielki Antykwariat w Blue City. Na stoiskach można zaopatrzyć się m.in. w lektury szkolne
Centrum handlowe Blue City we współpracy z księgarnią i antykwariatem Unikat oraz innymi podobnymi placówkami, sklepami z płytami winylowymi oraz prywatnymi wystawcami już po raz kolejny organizuje Wielki Antykwariat, czyli akcję sprzedaży książek i płyt z drugiej ręki.
Wielki Antykwariat w Blue City odbywa się od 28 do 31 sierpnia na poziomie -1, przy fontannie, w godzinach pracy centrum. Stoiska będą otwarte również w niedzielę handlową. Ponieważ przed nami początek roku szkolnego, na tę edycję sprzedawcy szczególnie ciepło zapraszają dzieci i młodzież, która będzie mogła zaopatrzyć się w lektury szkolne.
Centrum handlowe Blue City mieści się przy Al. Jerozolimskich 179. Oferuje ponad 200 sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i rozrywkowych, kino, klub fitness. W centrum organizowanych jest kilkadziesiąt wydarzeń specjalnych rocznie.