W centrum handlowym Blue City trwa kolejna edycja Wielkiego Antykwariatu – książkowo-płytowej imprezy, na której można zaopatrzyć się w lektury szkolne oraz umilające jesień.



Centrum handlowe Blue City we współpracy z księgarnią i antykwariatem Unikat oraz innymi podobnymi placówkami, sklepami z płytami winylowymi oraz prywatnymi wystawcami już po raz kolejny organizuje Wielki Antykwariat, czyli akcję sprzedaży książek i płyt z drugiej ręki.

Reklama Reklama

Wielki Antykwariat otwarty też w niedzielę handlową

Wielki Antykwariat w Blue City odbywa się od 28 do 31 sierpnia na poziomie -1, przy fontannie, w godzinach pracy centrum. Stoiska będą otwarte również w niedzielę handlową. Ponieważ przed nami początek roku szkolnego, na tę edycję sprzedawcy szczególnie ciepło zapraszają dzieci i młodzież, która będzie mogła zaopatrzyć się w lektury szkolne.

Centrum handlowe Blue City mieści się przy Al. Jerozolimskich 179. Oferuje ponad 200 sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i rozrywkowych, kino, klub fitness. W centrum organizowanych jest kilkadziesiąt wydarzeń specjalnych rocznie.