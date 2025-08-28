Tarasy widokowe na Varso Tower. Highline Warsaw już za kilka dni. Znamy ceny biletów

Długo wyczekiwane otwarcie Highline Warsaw, najwyższego tarasu widokowego w Unii Europejskiej, zbliża się wielkimi krokami. Już w pierwszych dniach września mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać stolicę z zupełnie nowej perspektywy. Znamy już szczegóły dotyczące biletów i atrakcji, które czekają na gości.



Highline Warsaw, zlokalizowany na 53. piętrze 310-metrowego wieżowca Varso Tower, nie jest zwykłym punktem widokowym. To kompleksowa atrakcja, którą zarządza firma Magnicity, operator podobnych obiektów w światowych metropoliach, takich jak Paryż, Berlin czy Chicago. Wjazd na szczyt to już pierwsze z wyjątkowych doświadczeń – najszybsza winda w Polsce pokonuje drogę na 46. piętro w mniej niż 30 sekund.

Podróż w czasie i w chmurach

Zwiedzanie zaplanowano jako pełną wrażeń podróż, która rozpoczyna się od multimedialnej wystawy „Reveal Warsaw” na 46. piętrze. To interaktywna przestrzeń, gdzie za pomocą filmów i nowoczesnych instalacji można przenieść się w czasie i poznać historię miasta z innej, fascynującej perspektywy. Po drodze na główny taras, na poziomie 49., na gości czeka HighGarden Rooftop Lounge. To klimatyczny bar z prawdziwym ogrodem, który jest najwyżej położonym tego typu miejscem w Europie, idealnym na chwilę relaksu przy kawie czy koktajlu z niesamowitym widokiem w tle.

Bujna zieleń na niższym z tarsów da okazję do kreowania niesamowitych fotograficznych kadrów Foto: mat. pras.

Najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej

Kluczowym punktem wizyty jest oczywiście taras na 53. piętrze. To najwyższy publicznie dostępny punkt widokowy w Unii Europejskiej, położony na wysokości 230 metrów nad ziemią. Zapewnia on panoramiczny widok 360° na całe miasto, pozwalając podziwiać zarówno historyczne, jak i nowoczesne dzielnice Warszawy. Doświadczenie zwiedzania wzbogaca aplikacja Magnicity, która dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości pozwala na interaktywne odkrywanie widocznych obiektów.