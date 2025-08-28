Tarasy widokowe na Varso Tower. Highline Warsaw już za kilka dni. Znamy ceny biletów

Otwarcie tarasu widokowego w Varso Tower nastąpi już w pierwszych dniach września
Highline Warsaw, zlokalizowany na 53. piętrze 310-metrowego wieżowca Varso Tower, nie jest zwykłym punktem widokowym. To kompleksowa atrakcja, którą zarządza firma Magnicity, operator podobnych obiektów w światowych metropoliach, takich jak Paryż, Berlin czy Chicago. Wjazd na szczyt to już pierwsze z wyjątkowych doświadczeń – najszybsza winda w Polsce pokonuje drogę na 46. piętro w mniej niż 30 sekund.
Zwiedzanie zaplanowano jako pełną wrażeń podróż, która rozpoczyna się od multimedialnej wystawy „Reveal Warsaw” na 46. piętrze. To interaktywna przestrzeń, gdzie za pomocą filmów i nowoczesnych instalacji można przenieść się w czasie i poznać historię miasta z innej, fascynującej perspektywy. Po drodze na główny taras, na poziomie 49., na gości czeka HighGarden Rooftop Lounge. To klimatyczny bar z prawdziwym ogrodem, który jest najwyżej położonym tego typu miejscem w Europie, idealnym na chwilę relaksu przy kawie czy koktajlu z niesamowitym widokiem w tle.
Bujna zieleń na niższym z tarsów da okazję do kreowania niesamowitych fotograficznych kadrów
Kluczowym punktem wizyty jest oczywiście taras na 53. piętrze. To najwyższy publicznie dostępny punkt widokowy w Unii Europejskiej, położony na wysokości 230 metrów nad ziemią. Zapewnia on panoramiczny widok 360° na całe miasto, pozwalając podziwiać zarówno historyczne, jak i nowoczesne dzielnice Warszawy. Doświadczenie zwiedzania wzbogaca aplikacja Magnicity, która dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości pozwala na interaktywne odkrywanie widocznych obiektów.
Otwarcie Highline Warsaw nastąpi w pierwszych dniach września. Bilet standardowy, uprawniający do wejścia w godz. 10-22, kosztuje 70 PLN przy zakupie na miejscu. Warto jednak śledzić oficjalną stronę, ponieważ bilety zakupione online mają być znacznie tańsze – przewidywana cena to 45 PLN. Po godz. 22 do dyspozycji gości pozostanie bar w HighGarden Rooftop Lounge, dostępny dla tych, którzy chcą podziwiać Warszawę nocą.
Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to chwila warta zapamiętania
Highline Warsaw to bez wątpienia jedna z największych i najbardziej oczekiwanych atrakcji turystycznych w stolicy. Oprócz wyjątkowego widoku, oferuje także pełne, immersyjne doświadczenie, które na stałe wpisze się w krajobraz turystyczny Warszawy.