30.7°C
1009.5 hPa
Życie Warszawy

Wyjątkowa retrogiełda dla graczy. „Pokaż, sprzedaj, kup, to co gra w twoim sercu”

Publikacja: 28.08.2025 14:30

Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00

Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska
W sobotę 30 sierpnia na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej odbędzie się już kolejna Giełda Retrogamingowa. To prawdziwa gratka dla miłośników starych sprzętów służących do gier retro.

Organizatorem wydarzenia jest Retrowizja oraz Warszawska Giełda Elektroniczna.

Giełda Retrogamingowa już w sobotę 30 sierpnia na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej

Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00 przy al. Niepodległości 208A na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej w pawilonie 1 (południowe przejście podziemne, łączące GUS i Pole Mokotowskie).

Dla odwiedzających wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Natomiast udostępnienie jednego miejsca handlowego to koszt 50 zł brutto, przy czym organizatorzy zalecają wcześniejszą rezerwację przez fanpage Retrowizja.

Warszawska Giełda Retrogamingowa: Co to za wydarzenie?

Warszawska Giełda Retrogamingowa to wydarzenie cykliczne odbywające się w każdą pierwszą sobotę po 10. dniu miesiąca oraz w ostatnią sobotę miesiąca. Jest organizowane już od ponad pięciu lat, a poświęcone jest „tematyce retro konsol, komputerów oraz wszelkich sprzętów do gier”. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość spotkania i rozmowy z innymi fanami dawnych gier komputerowych.

Reklama
Reklama

„Chcesz porozmawiać i pohandlować kartridżami na Nintendo? Kochasz Segę nie tylko za ich gry, ale pamiętasz również, jak to było grać na ich konsolach? Wyrosłeś na konsolowych wojnach? Pokaż, sprzedaj, kup, to co gra w twoim sercu!” – zachęcają organizatorzy.

Na giełdę zaproszeni są również posiadacze sprzętów nowszej generacji, takich jak m.in. PS3, PS4, Switch, DS, 3DS, PSP czy PSV. Uczestnicy wydarzenia mają ponadto możliwość regeneracji płyt, a także modyfikacji i naprawy wszelkich sprzętów retro związanych z grami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W sobotę 30 sierpnia odbędzie się pokaz taneczny w Westfield Arkadia
sobota

„Rusz się po wakacjach" ze zwycięzcami „Tańca z gwiazdami”

Wyprzedaże garażowe w Warszawie 30-31 sierpnia
sobota-niedziela

Poszukaj rzeczy „z duszą". Garażówki w dzielnicach

„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE" już 30 sierpnia w Warszawie
sobota

Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE!

David D'Or wystąpi podczas koncertu finałowego w niedzielę 31 sierpnia w Operze Narodowej
czwartek-niedziela

Festiwal Warszawa Singera 2025. Program na 28-31 sierpnia

Frank London wystąpi przed publicznością Festiwalu Warszawa Singera 27 sierpnia w Teatrze Kwadrat
piątek–środa

22. Festiwal Warszawa Singera. Program imprezy 22-27 sierpnia

W Warszawie odbędzie się festiwal poświęcony pamięci wybitnego kompozytora
sobota

Festiwal Paderewskiego w Warszawie już 23 sierpnia. Wstęp darmowy

Już w ten weekend w Warszawie odbędą się mistrzostwa Europy / zdjęcie ilustracyjne
piątek-poniedziałek

Akademickie Mistrzostwa Europy w Warszawie. Polacy powalczą o medale

Jedną z najciekawszych atrakcji będzie Turniej Umiejętności, inspirowany historią współpracy Kobego
sobota

Święto koszykówki i hołd dla Kobego Bryanta

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama