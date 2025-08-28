W sobotę 30 sierpnia na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej odbędzie się już kolejna Giełda Retrogamingowa. To prawdziwa gratka dla miłośników starych sprzętów służących do gier retro.



Organizatorem wydarzenia jest Retrowizja oraz Warszawska Giełda Elektroniczna.

Giełda Retrogamingowa już w sobotę 30 sierpnia na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej

Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00 przy al. Niepodległości 208A na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej w pawilonie 1 (południowe przejście podziemne, łączące GUS i Pole Mokotowskie).

Dla odwiedzających wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Natomiast udostępnienie jednego miejsca handlowego to koszt 50 zł brutto, przy czym organizatorzy zalecają wcześniejszą rezerwację przez fanpage Retrowizja.

Warszawska Giełda Retrogamingowa: Co to za wydarzenie?

Warszawska Giełda Retrogamingowa to wydarzenie cykliczne odbywające się w każdą pierwszą sobotę po 10. dniu miesiąca oraz w ostatnią sobotę miesiąca. Jest organizowane już od ponad pięciu lat, a poświęcone jest „tematyce retro konsol, komputerów oraz wszelkich sprzętów do gier”. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość spotkania i rozmowy z innymi fanami dawnych gier komputerowych.