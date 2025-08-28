Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00
Organizatorem wydarzenia jest Retrowizja oraz Warszawska Giełda Elektroniczna.
Giełda Retrogamingowa odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 14:00 przy al. Niepodległości 208A na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej w pawilonie 1 (południowe przejście podziemne, łączące GUS i Pole Mokotowskie).
Dla odwiedzających wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Natomiast udostępnienie jednego miejsca handlowego to koszt 50 zł brutto, przy czym organizatorzy zalecają wcześniejszą rezerwację przez fanpage Retrowizja.
Warszawska Giełda Retrogamingowa to wydarzenie cykliczne odbywające się w każdą pierwszą sobotę po 10. dniu miesiąca oraz w ostatnią sobotę miesiąca. Jest organizowane już od ponad pięciu lat, a poświęcone jest „tematyce retro konsol, komputerów oraz wszelkich sprzętów do gier”. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość spotkania i rozmowy z innymi fanami dawnych gier komputerowych.
„Chcesz porozmawiać i pohandlować kartridżami na Nintendo? Kochasz Segę nie tylko za ich gry, ale pamiętasz również, jak to było grać na ich konsolach? Wyrosłeś na konsolowych wojnach? Pokaż, sprzedaj, kup, to co gra w twoim sercu!” – zachęcają organizatorzy.
Na giełdę zaproszeni są również posiadacze sprzętów nowszej generacji, takich jak m.in. PS3, PS4, Switch, DS, 3DS, PSP czy PSV. Uczestnicy wydarzenia mają ponadto możliwość regeneracji płyt, a także modyfikacji i naprawy wszelkich sprzętów retro związanych z grami.