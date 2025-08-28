20.6°C
Początek roku szkolnego w Warszawie: Trzy nowe podstawówki, kąciki wyciszenia i 280 tys. uczniów

Publikacja: 28.08.2025 07:35

Szkoła podstawowa przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie

Szkoła podstawowa przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie

Foto: Rafał Motyl/UM Warszawa

Maria Krzos
Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny. W szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawa pierwszy dzwonek zabrzmi dla prawie 280 tys. uczniów. Najwięcej spośród nich, bo prawie 140 tys., uczyć się będzie w szkołach podstawowych. 1 września trzy podstawówki rozpoczną pracę w świeżo oddanych do użytku budynkach.

Władze Warszawy informują, że edukacja zajmuje pierwsze miejsce w wydatkach budżetowych miasta. W 2025 r. stolica planuje przeznaczyć na nią 9 mld 223 mln zł. „Dodatkowo kierując się najnowszymi analizami psychologów i pedagogów dotyczącymi dzieci i młodzieży prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o stworzeniu w każdej szkole kącika wyciszenia, w którym można odpocząć i spokojnie zebrać myśli. Na ten cel miasto przeznaczyło ponad 11,5 mln zł” – czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy odpowiedzialna m.in. za edukację mówi: – Przez cały czas rozwijamy miejską ofertę edukacyjną i dbamy o jej wysoką jakość. Inwestujemy dodatkowe środki w warszawską oświatę. Od września stołeczna oferta edukacyjna poszerzy się o trzy nowe podstawówki – na Mokotowie, Bemowie i w Ursusie. Nasze działania są kompleksowe, bo dotyczą nie tylko inwestycji i prowadzenia placówek, ale także oferty psychologicznej i pomocy socjalnej – tłumaczy. A jak to wygląda w liczbach?

Liczba placówek edukacyjnych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa prowadzi obecnie ponad 900 placówek edukacyjnych, w tym:

  • 352 przedszkola + 10 specjalnych,
  • 224 szkoły podstawowe + 1 szkoła podstawowa artystyczna + 37 specjalnych,
  • 99 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych,
  • 45 techników + 2 specjalne,
  • 23 szkoły branżowe I stopnia + 8 specjalnych,
  • 3 szkoły branżowe II stopnia + 2 specjalne,
  • 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
Do tego dodać należy szkoły dla dorosłych i szkoły policealne (3 szkoły podstawowe; 17 liceów ogólnokształcących, 30 szkół policealnych, 1 szkoła policealna specjalna). Miasto stołeczne Warszawa jest także organem prowadzącym m.in. dla 24 poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośmiu młodzieżowych domów kultury.

Ilu uczniów uczęszcza do warszawskich szkół?

Łączna liczba przedszkolaków, uczniów i słuchaczy uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę to 278,9 tys. W tym ponad 43 tys. dzieci chodzi do przedszkoli, a niemal 140 tys. do szkół podstawowych. Prawie 65 tys. uczniów mają licea ogólnokształcące, a 26 tys. technika. Ponad cztery tysiące uczniów uczęszcza do szkół branżowych I stopnia. Do szkół, dla których miasto jest organem prowadzącym, uczęszczają uczniowie i uczennice ze 113 krajów świata.

Trzy nowe szkoły w Warszawie: Najdroższa, najbardziej ekologiczna i od dewelopera

Od nowego roku szkolnego trzy warszawskie podstawówki rozpoczną działalność w zupełnie nowych siedzibach. Dwie to zupełnie nowe szkoły (na Bemowie i w Ursusie). W jednym przypadku to szkoła, która zyskała nową siedzibę (Mokotów). Każda z trzech placówek jest na swój sposób wyjątkowa. 

Szkoła Podstawowa nr 407 przy ul. Szeligowskiej 65A na Bemowie (w rejonie Chrzanowa)

Placówka nazywana jest w mediach najdroższą warszawską podstawówką, ponieważ koszt jej budowy sięgnął prawie 85 mln zł. Nowoczesny budynek posiada m.in. kilkadziesiąt sal dydaktycznych, dużą salę gimnastyczną, boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, stołówkę z nowoczesnym zapleczem kuchennym.

Szkoła Podstawowa nr 409 przy ul. Silnikowej 8A w Ursusie

Siedziba tej podstawówki według mediów branżowych może pretendować do miana „najbardziej ekologicznej szkoły w Warszawie”. Przyczyniło się do tego zastosowanie takich rozwiązań jak dach i elewacja z paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, systemy izolacji akustycznej, system do automatycznego administrowania budynkiem. Budynek został zaprojektowany dla 700 uczniów. W jednym z jego skrzydeł znajdzie się biblioteka publiczna.

Szkoła podstawowa przy ul. Konstruktorskiej 10 na Mokotowie

Budynek powstał w całości na koszt prywatnego inwestora, na mocy porozumienia miasta z deweloperem (na podstawie specustawy mieszkaniowej, tzw. lex deweloper). Ustawa zakłada, że samorząd może zezwolić na realizację inwestycji mieszkaniowych na terenach, które według Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) są przeznaczone na inny cel. Deweloperzy muszą jednak prowadzić konsultacje z mieszkańcami. Dodatkowo samorządy mogą zobligować firmy do realizacji dodatkowych elementów publicznej infrastruktury, takich jak rozbudowa dróg, budowa placówek edukacyjnych czy infrastruktury rowerowej.

Szkoła przy ul. Konstruktorskiej dla 450 uczniów to pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana w Warszawie. Budynek kosztował 38 mln zł. – Budowa szkoły przy Konstruktorskiej to największa zmiana w mokotowskiej oświacie od wielu lat. Do nowego budynku zostanie przeniesiona Szkoła Podstawowa nr 119, a wraz z tym zmodyfikowane zostaną również obwody szkolne. Poprzednia siedziba szkoły ma zostać przekazana Szkole Podstawowej nr 202 im. Kazimierza Górskiego. Zostaną utworzone tam oddziały dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – poinformował na początku sierpnia Krzysztof Skolimowski, zastępca burmistrza Mokotowa.

Szkoły niepubliczne w Warszawie

Większość uczniów, którzy w najbliższy poniedziałek rozpoczną nowy rok szkolny, uczyć się będzie w publicznych placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa. Oprócz nich jednak w Warszawie istnieją setki placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty (prywatne firmy, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, szkoły wyższe itd.).

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (rspo.gov.pl) w Warszawie zarejestrowane są łącznie 2753 placówki edukacyjne.

