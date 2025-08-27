Od 1 września będzie można bezpłatnie przewozić rowery i zwierzęta w pociągach WKD
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, decyzja dotycząca darmowego przewozu została podjęta w odpowiedzi na prośby i oczekiwania pasażerów korzystających z usług WKD, którzy pokonują trasy pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim/Milanówkiem a stacją Warszawą Śródmieście WKD. Podróżni wielokrotnie sygnalizowali potrzebę zmiany zasad przewozu rowerów i zwierząt.
Bezpłatny przewóz rowerów, wózków i zwierząt będzie obowiązywać codziennie. Oznacza to, że od 1 września podróżni nie będą musieli już kupować dodatkowych biletów. Z nowego regulaminu wynika, że każdy pasażer będzie mógł przewieźć bezpłatnie wyłącznie jeden rower.
Spółka poinformowała jednocześnie o wprowadzeniu ograniczenia w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. W komunikacie czytamy, że od 1 września, od poniedziałku do piątku w określonych godzinach, będzie obowiązywać zakaz przewozu jednośladów. Jak dokładnie ma to wyglądać?
Pasażerowie, którzy rozpoczynają podróż z przystanków pośrednich, muszą zwrócić uwagę na godzinę odjazdu pociągu ze stacji początkowych. WKD podał w komunikacie konkretne przykłady, kiedy przewóz jednośladu jest darmowy, a kiedy nie można zabrać go do pociągu.
Przykład 1: W dniu roboczym podróżny rozpoczynający podróż ze stacji Komorów o godz. 6:41 może przewieźć rower bezpłatnie, z uwagi na fakt, iż pociąg ten rozpoczął kurs ze stacji początkowej Grodzisk Maz. Radońska o godz. 6:17.
Przykład 2: W dniu roboczym pasażer rozpoczynający podróż ze stacji Malichy o godz. 07:18 nie może przewieźć już swoich dwóch kółek, ponieważ jego pociąg rozpoczął kurs ze stacji początkowej Grodzisk Maz. Radońska o godz. 06:47.
Jeśli okaże się, że podróżny przewozi rower wbrew zakazowi, kontroler biletów może nakazać mu opuszczenie pociągu na najbliższej stacji. Jeśli pasażer nie zastosuje się do żądania, kontroler ma prawo ukarać go mandatem za naruszenie przepisów dotyczących przewozu rzeczy.
Zakaz przewozu jednośladów w godzinach szczytu ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Dzięki temu w pociągu zmieszczą się dodatkowe osoby, ponieważ jak czytamy w komunikacie, jeden rower zajmuje przestrzeń odpowiadającą w przybliżeniu czterem pasażerom. Podróżni, którzy posiadają bilet miesięczny na rower, mogą od 1 września br. wnioskować o jego zwrot bez potrąceń odstępnego.