Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała o zmianach w regulaminie, które wejdą w życie od 1 września. Od tego dnia będzie obowiązywać bezpłatny przewóz rowerów, wózków i zwierząt (w tym psów). Okazuje się jednak, że nie o każdej porze.



Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, decyzja dotycząca darmowego przewozu została podjęta w odpowiedzi na prośby i oczekiwania pasażerów korzystających z usług WKD, którzy pokonują trasy pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim/Milanówkiem a stacją Warszawą Śródmieście WKD. Podróżni wielokrotnie sygnalizowali potrzebę zmiany zasad przewozu rowerów i zwierząt.

Reklama Reklama

Od września pasażerowie WKD nie zapłacą za przewóz roweru, wózka i zwierząt

Bezpłatny przewóz rowerów, wózków i zwierząt będzie obowiązywać codziennie. Oznacza to, że od 1 września podróżni nie będą musieli już kupować dodatkowych biletów. Z nowego regulaminu wynika, że każdy pasażer będzie mógł przewieźć bezpłatnie wyłącznie jeden rower.

Zakaz przewozu rowerów w godzinach szczytu

Spółka poinformowała jednocześnie o wprowadzeniu ograniczenia w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. W komunikacie czytamy, że od 1 września, od poniedziałku do piątku w określonych godzinach, będzie obowiązywać zakaz przewozu jednośladów. Jak dokładnie ma to wyglądać?

Godziny porannego szczytu będą obowiązywać od 6:30 do 8:30 w pociągach odjeżdżających ze stacji początkowej Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów (relacja Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów – Warszawa Śródmieście WKD).

Godziny popołudniowego szczytu będą obowiązywać od 14:30 do 16:30 w pociągach odjeżdżających ze stacji początkowej Warszawa Śródmieście WKD (relacja Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska/Milanówek Grudów).

Pasażerowie, którzy rozpoczynają podróż z przystanków pośrednich, muszą zwrócić uwagę na godzinę odjazdu pociągu ze stacji początkowych. WKD podał w komunikacie konkretne przykłady, kiedy przewóz jednośladu jest darmowy, a kiedy nie można zabrać go do pociągu.