Pierwszy dzwonek i stres rodziców. Jak sobie z nim poradzić? Bezpłatne warsztaty w Warszawie

Warsztaty mają pomóc w radzeniu sobie z emocjami i wspieraniu dziecka w adaptacji
Zanim usłyszymy pierwszy szkolny dzwonek, wielu rodziców mierzy się z nowymi wyzwaniami. W głowie pojawiają się pytania o bezpieczeństwo, adaptację, a także o przyszłe sukcesy edukacyjne dziecka. Ten natłok myśli i związany z nim stres jest naturalną reakcją, dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.
Początek roku szkolnego to czas, w którym dotychczasowe życie rodzinne ulega zmianie. Rodzice często martwią się o to, jak ich pociecha odnajdzie się w nowym środowisku, czy nawiąże przyjaźnie i czy będzie czuła się bezpiecznie. Dochodzi do tego presja związana z nauką – czy dziecko poradzi sobie z nowymi obowiązkami, czy będzie miało motywację do odrabiania lekcji i czy nie pojawi się problem z nadrobieniem ewentualnych zaległości.
Nie można też zapominać o wyzwaniach logistycznych i finansowych. Nowy harmonogram dnia wymaga od rodziców lepszej organizacji, a zakup podręczników, przyborów i opłaty za zajęcia dodatkowe mogą znacząco obciążyć domowy budżet. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do napięcia i frustracji.
Z myślą o wszystkich zaniepokojonych rodzicach Urząd Miasta w Warszawie przygotował wyjątkową inicjatywę. Są to bezpłatne warsztaty pod hasłem „Pierwszy dzwonek – spokojny początek”, które mają pomóc w radzeniu sobie z emocjami i wspieraniu dziecka w adaptacji.
Spotkanie odbędzie się w środę 27 sierpnia 2025 roku, w godzinach 15:30-17:30, w Specjalistycznej Poradni OPTA przy ulicy Dzielnej 7 w Warszawie. Warsztaty poprowadzą doświadczone specjalistki: psycholożka mgr Katarzyna Głuszek i pedagożka mgr Joanna Pezała. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:
• Jak wspierać dziecko w adaptacji do szkoły.
• Jak reagować na jego trudne emocje.
• Jak wzmacniać jego poczucie własnej wartości.
Warsztaty odbędą się w kameralnej grupie do 12 osób. Aby wziąć w nich udział, wymagana jest wcześniejsza krótka konsultacja telefoniczna. Zapisy są możliwe poprzez link udostępniony w komunikacie Urzędu Miasta.
Skorzystanie z takiej formy wsparcia to inwestycja w spokój całej rodziny. Warsztaty to okazja, by zyskać cenną wiedzę, wymienić doświadczenia z innymi rodzicami i zdobyć pewność, że jest się odpowiednio przygotowanym na ten ważny etap w życiu dziecka. Nie warto czekać – profesjonalne wsparcie pomoże zamienić obawy w pewność siebie i zapewnić spokojny początek szkolnej przygody.