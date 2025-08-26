20.1°C
Pierwszy dzwonek i stres rodziców. Jak sobie z nim poradzić? Bezpłatne warsztaty w Warszawie

Publikacja: 26.08.2025 14:45

Warsztaty mają pomóc w radzeniu sobie z emocjami i wspieraniu dziecka w adaptacji

Foto: pexels.com

Foto: pexels.com

Kacper Komaiszko
Rozpoczęcie przez dziecko nauki w pierwszej klasie to przełomowy moment, który zmienia życie całej rodziny. To czas wielkich emocji, ale też obaw i stresu – nie tylko dla dziecka, lecz także dla jego rodziców. Jak przygotować się na nadchodzące wyzwania i zapewnić dziecku spokojny start?

Zanim usłyszymy pierwszy szkolny dzwonek, wielu rodziców mierzy się z nowymi wyzwaniami. W głowie pojawiają się pytania o bezpieczeństwo, adaptację, a także o przyszłe sukcesy edukacyjne dziecka. Ten natłok myśli i związany z nim stres jest naturalną reakcją, dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.

Stres i obawy, które towarzyszą rodzicom

Początek roku szkolnego to czas, w którym dotychczasowe życie rodzinne ulega zmianie. Rodzice często martwią się o to, jak ich pociecha odnajdzie się w nowym środowisku, czy nawiąże przyjaźnie i czy będzie czuła się bezpiecznie. Dochodzi do tego presja związana z nauką – czy dziecko poradzi sobie z nowymi obowiązkami, czy będzie miało motywację do odrabiania lekcji i czy nie pojawi się problem z nadrobieniem ewentualnych zaległości.

Nie można też zapominać o wyzwaniach logistycznych i finansowych. Nowy harmonogram dnia wymaga od rodziców lepszej organizacji, a zakup podręczników, przyborów i opłaty za zajęcia dodatkowe mogą znacząco obciążyć domowy budżet. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do napięcia i frustracji.

Darmowe warsztaty w Warszawie

Z myślą o wszystkich zaniepokojonych rodzicach Urząd Miasta w Warszawie przygotował wyjątkową inicjatywę. Są to bezpłatne warsztaty pod hasłem „Pierwszy dzwonek – spokojny początek”, które mają pomóc w radzeniu sobie z emocjami i wspieraniu dziecka w adaptacji.

Spotkanie odbędzie się w środę 27 sierpnia 2025 roku, w godzinach 15:30-17:30, w Specjalistycznej Poradni OPTA przy ulicy Dzielnej 7 w Warszawie. Warsztaty poprowadzą doświadczone specjalistki: psycholożka mgr Katarzyna Głuszek i pedagożka mgr Joanna Pezała. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:

• Jak wspierać dziecko w adaptacji do szkoły.

• Jak reagować na jego trudne emocje.

• Jak wzmacniać jego poczucie własnej wartości.

Warsztaty odbędą się w kameralnej grupie do 12 osób. Aby wziąć w nich udział, wymagana jest wcześniejsza krótka konsultacja telefoniczna. Zapisy są możliwe poprzez link udostępniony w komunikacie Urzędu Miasta.

Spokojny start

Skorzystanie z takiej formy wsparcia to inwestycja w spokój całej rodziny. Warsztaty to okazja, by zyskać cenną wiedzę, wymienić doświadczenia z innymi rodzicami i zdobyć pewność, że jest się odpowiednio przygotowanym na ten ważny etap w życiu dziecka. Nie warto czekać – profesjonalne wsparcie pomoże zamienić obawy w pewność siebie i zapewnić spokojny początek szkolnej przygody.

